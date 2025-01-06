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الشعاب المرجانية السحرية نينغالو

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الشعاب المرجانية السحرية نينغالو

تود ثيميوس شعاب نينغالو الساحرة للمستكشفين

قبل عامين، كنت محظوظًا بالسفر إلى إكسماوث وقضاء بعض الوقت هناك أثناء البحث عن كتاب كتبته عن أفضل أماكن الغوص في العالم. لقد مرت سنوات عديدة منذ رحلتي السابقة إلى نينغالو، وبصراحة، كنت أتوقع أن تكون إكسماوث أكثر ازدحامًا بالسكان بحلول ذلك الوقت.

في حين يبدو أن موجز أخباري على وسائل التواصل الاجتماعي الآن عبارة عن سيل من الصور التي التقطها مصورون شباب يعملون على قوارب صيد أسماك القرش الحوتية، فإن بلدة إكسماوث وجارتها الجنوبية الصغيرة، كورال باي، لا تزال بعيدة للغاية بحيث لا يستطيع معظم الناس التفكير في الانتقال إليها. كما أن العائق الإضافي المتمثل في محدودية أماكن الإقامة الموسمية يمنع تدفق السكان المحتملين.

©ToddThimios النسخة 1
الشعاب المرجانية السحرية نينجالو 4

مقتطف من الكتاب

فيما يلي مقتطف محرر من كتاب Ultimate Dive Sites بقلم تود ثيميوس، والذي نشرته دار هاردي جرانت إكسبلور – والذي سيصدر في الأول من فبراير 1. احصل على نسختك of موقع الغوص المثالي الآن!

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لماذا هو خاص

بعد قيادة السيارة لمدة 13 ساعة شمال بيرث، ستصل إلى واحدة من أكثر مدن أستراليا عزلة، إكسماوث، بوابة شعاب نينغالو، أو نينجولو بلغة أصحابها التقليديين، شعب بايونجو وتالاني جي ويينيجورديرا. هنا على ساحل المرجان في أستراليا، حيث تلتقي الصحراء بالشعاب المرجانية، تحدث كل الأحداث في البحر. يوجد قارب في كل ممر ثاني (عندما تشتد الرياح) والمدينة بها عدد قليل جدًا من المتاجر.

©ToddThimios 18 نسخة
الشعاب المرجانية السحرية نينجالو 5

من مارس إلى أكتوبر، يتضاعف عدد سكان هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة مع نزول المسافرين إلى نينغالو للسباحة مع أشهر زوارها السنويين. وهذا هو المكان الذي يحدث فيه أكبر تجمع موثق لأسماك القرش الحوتية في العالم كل عام.

لقد رأيت أول سمكة قرش حوت في نينغالو وأعتزم اصطحاب ابنتي إلى هنا ذات يوم لرؤية أول سمكة قرش حوت في حياتهما أيضًا. كما يقع هذا المكان على مسار الهجرة لأكثر من 40,000 ألف حوت أحدب سنويًا، وفي هذه المنطقة، تكون الأرض هادئة للغاية بحيث يمكنك سماع أنفاسها من الشاطئ ليلًا.

تغطية مواقع الغوص النهائية
الشعاب المرجانية السحرية نينجالو 6

صور بواسطة تود ثيميوس

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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قبل ساعات

سحري بالفعل :) لا أستطيع الانتظار للعودة.

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