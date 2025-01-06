الشعاب المرجانية السحرية نينغالو

تود ثيميوس شعاب نينغالو الساحرة للمستكشفين

قبل عامين، كنت محظوظًا بالسفر إلى إكسماوث وقضاء بعض الوقت هناك أثناء البحث عن كتاب كتبته عن أفضل أماكن الغوص في العالم. لقد مرت سنوات عديدة منذ رحلتي السابقة إلى نينغالو، وبصراحة، كنت أتوقع أن تكون إكسماوث أكثر ازدحامًا بالسكان بحلول ذلك الوقت.

في حين يبدو أن موجز أخباري على وسائل التواصل الاجتماعي الآن عبارة عن سيل من الصور التي التقطها مصورون شباب يعملون على قوارب صيد أسماك القرش الحوتية، فإن بلدة إكسماوث وجارتها الجنوبية الصغيرة، كورال باي، لا تزال بعيدة للغاية بحيث لا يستطيع معظم الناس التفكير في الانتقال إليها. كما أن العائق الإضافي المتمثل في محدودية أماكن الإقامة الموسمية يمنع تدفق السكان المحتملين.

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مقتطف من الكتاب

فيما يلي مقتطف محرر من كتاب Ultimate Dive Sites بقلم تود ثيميوس، والذي نشرته دار هاردي جرانت إكسبلور – والذي سيصدر في الأول من فبراير 1. احصل على نسختك of موقع الغوص المثالي الآن!

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لماذا هو خاص

بعد قيادة السيارة لمدة 13 ساعة شمال بيرث، ستصل إلى واحدة من أكثر مدن أستراليا عزلة، إكسماوث، بوابة شعاب نينغالو، أو نينجولو بلغة أصحابها التقليديين، شعب بايونجو وتالاني جي ويينيجورديرا. هنا على ساحل المرجان في أستراليا، حيث تلتقي الصحراء بالشعاب المرجانية، تحدث كل الأحداث في البحر. يوجد قارب في كل ممر ثاني (عندما تشتد الرياح) والمدينة بها عدد قليل جدًا من المتاجر.

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من مارس إلى أكتوبر، يتضاعف عدد سكان هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3000 نسمة مع نزول المسافرين إلى نينغالو للسباحة مع أشهر زوارها السنويين. وهذا هو المكان الذي يحدث فيه أكبر تجمع موثق لأسماك القرش الحوتية في العالم كل عام.

لقد رأيت أول سمكة قرش حوت في نينغالو وأعتزم اصطحاب ابنتي إلى هنا ذات يوم لرؤية أول سمكة قرش حوت في حياتهما أيضًا. كما يقع هذا المكان على مسار الهجرة لأكثر من 40,000 ألف حوت أحدب سنويًا، وفي هذه المنطقة، تكون الأرض هادئة للغاية بحيث يمكنك سماع أنفاسها من الشاطئ ليلًا.

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صور بواسطة تود ثيميوس