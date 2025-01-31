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منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب رائع

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منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب رائع

منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب رائع: الالتزام بالتميز في السلامة البحرية والتدريب

مع حلول عام 2025، يبدأ منتجع Volivoli Beach Resort، وجهة الغوص الرائدة في فيجي، العام الجديد بضجة. وفي عرض مثير وهادف للالتزام بتطوير الموظفين والسلامة البحرية، نجح أربعة وعشرون (24) من طاقم المنتجع والمتدربين، بما في ذلك أعضاء من فرق الأمن والميكانيكا، في إكمال دورة ربان القارب ومهندس رئيسي مقيد من الفئة 6 (RME6) المرموقة التابعة لهيئة السلامة البحرية في فيجي (MSAF). ويمثل هذا البرنامج التدريبي الصارم والعملي معلمًا أساسيًا في رحلتهم المهنية ويسلط الضوء على تفاني منتجع Volivoli Beach Resort في التعليم المستمر والتميز في قطاع الغوص والرياضات المائية.

دورة MSAF BM RME6 25 يناير 4
منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب فريد



تجربة عملية متعمقة

تضمن التدريب، الذي كان عبارة عن مزيج من النظرية في الفصول الدراسية وورش العمل العملية، أن يظل المشاركون منخرطين ومتحمسين في كل خطوة. كانت الموضوعات التي تمت تغطيتها خلال الدورة شاملة وحاسمة لأي محترف بحري. وشملت هذه المجالات الرئيسية مثل واجبات القبطان، واستخدام معدات السلامة، وتخطيط الرحلة، والتنبؤ بالطقس، وإجراءات الطوارئ. كما تعلم الطلاب المهارات العملية للتعامل مع القوارب - الرسو، وإخراجها من الرسو، وإجراءات التثبيت، وأكثر من ذلك بكثير.

ولعل أحد أهم جوانب الدورة التدريبية هو الخبرة العملية التي اكتسبها المشاركون من خلال الاختبارات العملية المتعددة التي أجريت على البر والبحر. وقد ضمن ذلك أن كل مشارك يمكنه تطبيق المعرفة النظرية في ظروف العالم الحقيقي، الأمر الذي عزز أهمية السلامة والاحتراف والعمل الجماعي في البيئة البحرية.

دورة MSAF BM RME6 25 يناير 20
منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب فريد



إنجاز فخور

تحدث مدير المبيعات والتسويق في منتجع فوليفولي بيتش، سيمون دوغتي، بفخر عن الجهود المستمرة التي يبذلها المنتجع للاستثمار في موظفيه والمجتمع المحلي. وقال سيمون: "في إطار مبادئ التحسين المستمر والتعليم المستمر والاستثمار في المجتمع المحلي، نفخر بأن يتم الاعتراف بنا ليس فقط باعتبارنا مشغل الغوص والرياضات المائية الأكثر تأهيلاً وخبرة في فيجي، بل وأيضاً باعتبارنا أحد أبرز مشغلي الغوص في العالم".

تُجسّد مبادرة التدريب التزام المنتجع بالتميز المهني. ومن خلال تمكين فريقه من المهارات والشهادات اللازمة للعمل بأمان وفعالية، يضمن منتجع فوليفولي بيتش أن يتمتع كل ضيف بتجربة عالمية المستوى في المياه النابضة بالحياة والصحية المحيطة بفيجي.

دورة MSAF BM RME6 25 يناير 40
منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب فريد



عرض للدعم المحلي

وقد تميزت نهاية الدورة بحفل تخرج وتقديم رسمي حيث تم تكريم الحضور بحضور تو كو نافيتيليفو راتو إيموري بولوبولووأكد حضوره على أهمية الاستثمار في المجتمعات المحلية والتأثير الكبير الذي تحدثه مثل هذه المبادرات على المنتجع ودولة فيجي ككل.

تم تقديم الشكر الجزيل لهيئة السلامة البحرية في فيجي على إرشاداتهم وخبرتهم طوال الدورة. لم يعمل هذا التعاون على تعزيز معرفة المشاركين فحسب، بل عزز أيضًا علاقة أعمق بين المنتجع وهيئات السلامة البحرية في فيجي.

باعتباره أحد منتجعات الغوص الرائدة في فيجي، يواصل منتجع Volivoli Beach Resort رفع المعايير عندما يتعلق الأمر بالسلامة والخدمة وتنمية المجتمع. إن إكمال دورة MSAF Boat Master وRME6 هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات التي اتخذها منتجع Volivoli Beach Resort لضمان بقاء فريقه في طليعة صناعة الغوص والرياضات المائية، مما يوفر للضيوف تجربة آمنة ولا تُنسى.

في صناعة حيث الخبرة هي الأهم، يثبت منتجع Volivoli Beach مرارًا وتكرارًا أنه لا يتعلق فقط بتقديم تجارب غوص من الطراز العالمي - بل يتعلق بالاستثمار المستمر في الأشخاص والتدريب والسلامة لضمان بقاء المياه نقية وآمنة بقدر ما هي جميلة.

دورة MSAF BM RME6 25 يناير 11
منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب فريد



واستشرافا للمستقبل

مع تطلع المنتجع إلى المستقبل، فإنه يظل ملتزمًا بالحفاظ على سمعته كواحد من أكثر عمليات الغوص تأهيلاً على مستوى العالم. ومع التركيز القوي على التنمية المحلية والحفاظ على البيئة البحرية والمعايير الرائدة في الصناعة، من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا آخر من النجاح والنمو والإنجازات الرائعة لمنتجع فوليفولي بيتش وفريقه الرائع.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الغوص في مغامرة لا تُنسى مع العلم أن السلامة والاحتراف والرعاية البيئية هي أولويات قصوى، يعد منتجع Volivoli Beach بتجربة لا مثيل لها - تجربة مبنية على المهارة والتعليم وروح المجتمع.

نسخة من دورة MSAF BM RME6 بتاريخ 25 يناير 22
منتجع الغوص الرائد في فيجي يفتتح أبوابه في عام 2025 بأسلوب فريد



نبذة عن منتجع فوليفولي بيتش:

يعد منتجع Volivoli Beach Resort منتجع الغوص الأول في فيجي، ويقع في منطقة Suncoast الخلابة على مياه Bligh، وهي منطقة الغوص رقم 1 في فيجي. يشتهر منتجع Volivoli Beach Resort بمرشديه الخبراء في الغوص والمناظر الطبيعية الخلابة تحت الماء والالتزام بالاستدامة، ويوفر للغواصين المبتدئين والمتمرسين إمكانية الوصول غير المسبوقة إلى بعض أكثر النظم البيئية البحرية حيوية في العالم.

أرسل رسالة لفريقهم في أي وقت res@volivoli.com - أو تحقق منها على www.volivoli.com - قد يكون هذا هو القرار الأفضل لك في عام 2025


الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة. https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #غوص #غوص_سكوبي #غواص_سكوبي كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، نتناول تقريرًا مدمرًا عن سلطات البحر الأحمر بعد غرق سفينة Sea Story. كما نستعرض عددًا من الأرقام القياسية الجديدة، بما في ذلك جلسة تصوير على عمق 50 مترًا ورقمًا قياسيًا لمسافة السير تحت الماء. كما تم إلغاء ترخيص منتجع غوص ماليزي رسميًا من قبل الحكومة.

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/
https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/
https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/
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تقرير دامغ عن سلطات البحر الأحمر #غوص #بودكاست #أخبار

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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@fredr1 #AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزّن؟ شكرًا! #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@فريدر1
#AskMark - مرحبًا مارك. شكرًا لك على كل المحتوى الرائع الذي تقدمه. هل يمكنك مناقشة تفاصيل استخدام مزيج جزئي ومستمر من النيتروكس (و"المخزون" - إذا كان الأمر مختلفًا)؟ أعلم أنك بحاجة إلى أسطوانة 02 نظيفة لـ PB ولكن ليس لـ CB؟ هل يمكنك التنقل ذهابًا وإيابًا بين الهواء وملء النيتروكس باستخدام CB أو المخزون؟ شكرًا!
#الغوص #الغوص #الغوص

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