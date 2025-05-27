دوبيليت يتصدر قائمة المشاركين في معرض Wildphotos لعام 2025

ديفيد دوبيليت، ناشيونال جيوغرافيك صور- صحفي يعتقد أنه قضى أكثر من 26,000 ساعة في التصوير تحت الأمواج، سيكون واحدًا من 14 مصورًا مؤثرًا للطبيعة يتحدثون في فعالية WildPhotos للطبيعة التي تستمر ليوم واحد هذا العام تصوير ندوة في لندن.

تم إنشاء هذا الحدث بواسطة Wildscreen بالشراكة مع مصور الحياة البرية لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي، وسيقام هذا الحدث هذا العام في المكتبة البريطانية يوم الجمعة 17 أكتوبر.

تتصدر دوبيليه عناوين الصحف إلى جانب كارين آيغنر، التي يقول المنظمون إن أعمالها تتحدى الجمهور "لرؤية الحفاظ على البيئة من منظور أكثر إنسانية". فازت آيغنر باللقب الكبير لمصورة الحياة البرية للعام (WPotY) عام ٢٠٢٢، لتصبح خامس امرأة فقط تفوز بهذا اللقب منذ أكثر من ٤٠ عامًا.

أُقيمت ندوة WildPhotos العام الماضي في أكواريوم بريستول. سيتم الإعلان عن قائمة المتحدثين الكاملة في لندن في يونيو. شاركت على موقع Wildscreen.

صور برية ٢٠٢٤ (كريستيان تاكويل سميث)

المنتج التنفيذي لـ WildPhotos 2025 هو كاثي موران، رئيس لجنة تحكيم WPotY الحالي والمدير التنفيذي السابق لـ WildPhotos XNUMX. ناشيونال جيوغرافيك مجلةنائب مدير تصوير. الحدث مدعوم من قبل التركيز على الطبيعة، والتي تعمل على حماية وحفظ الحياة البرية والأماكن البرية المهددة بالانقراض.

"WildPhotos هو تجمع فريد من نوعه لخبراء الحفاظ على البيئة" تصوير وتقول لوسي موير، الرئيسة التنفيذية لشركة وايلد سكرين: "إنها فرصة فريدة لمجتمعنا، وفرصة لا مثيل لها لسماع القصص وراء الصور والتأثير الذي تخلفه".

يقام هذا الحدث بعد أيام قليلة من الإعلان عن الفائزين في مسابقة WPotY الحادية والستين في 61 أكتوبر، وافتتاح المعرض الرئيسي في متحف التاريخ الطبيعي على 17 أكتوبر.

تبلغ تكلفة المرور الكامل لـ WildPhotos 2025 150 جنيهًا إسترلينيًا، مع تذاكر مخفضة بقيمة 70 جنيهًا إسترلينيًا و online سعر الدخول ٢٤ جنيهًا إسترلينيًا. التذاكر متاحة الآن. هنا، مع 50 تذكرة محدودة الإصدار بما في ذلك تذكرة مجانية لمعرض WPotY.

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