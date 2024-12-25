الغوص في ليفو، جزيرة مرجانية أحفورية

يُجري بيير كونستانت جميع أنواع الاتصالات غير المتوقعة عندما يسافر للغوص في جزء غير معروف من كاليدونيا الجديدة

كان المغادرة في الصباح الباكر بيتيكو 2متجهة إلى جزيرة ليفو. تم تسجيل الوصول في الساعة 6 صباحًا في محطة العبارات في نوميا، الميناء الرئيسي في كاليدونيا الجديدة.

كان الحد الأقصى المسموح به للأمتعة 15 كجم بالإضافة إلى 6 كجم باليد، لذا كان عليّ الحضور قبل يوم واحد لإحضار أمتعتي الزائدة التي تبلغ 42 كجم كبضائع - أي معدات الغوص والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء. بالنسبة للغواص، لم يكن هناك خيار آخر!

كما يحد الطيران من حمولتك إلى 15 كجم. واعتمادًا على حالة البحر، تستغرق الرحلة عبر المحيط إلى ليفو، في جزر لويالتي، سبع ساعات. تبحر العبارة عبر جزر ماري قبل أن ترسو في وي، على الساحل الشرقي لجزيرة ليفو، قبل الساعة الثانية ظهرًا بقليل.

كانت هذه هي زيارتي الثانية لكاليدونيا الجديدة. في رحلتي الأولى في مارس 2022، لم يكن لدي الوقت لزيارة جزر لويالتي.

كان في انتظاري رجل فرنسي طويل القامة ونحيف وذو شعر طويل من بريتاني، باسكال من وي بلونجي، وانتقلنا إلى منزله الريفي في سيارة داسيا لوجان رمادية قديمة متهالكة. في أرض الكاناك هذه، يبدو أن معظم السيارات تعرضت لأضرار من نوع أو آخر. كان من المقرر أن تكون ليفو موطني لأكثر من أسبوعين.

وي مارينا

التضاريس

تمتد جزر لويالتي على مسافة 500 كيلومتر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وهي منفصلة عن البر الرئيسي ببحر المرجان، الذي يبلغ عرضه 100 كيلومتر وعمقه 2 كيلومتر. ومن الجنوب الشرقي، تقع الجزر التالية: والبولز وماري، وكلها تبلغ مساحتها 1,115 كيلومترًا مربعًا من ليفو وأوفيا وبوتومب-بيوبري وشعاب أسطرلاب المغمورة.

جزر لويالتي عبارة عن قوس بركاني قديم نتج عن اندساس الصفيحة الأسترالية تحت الصفيحة الباسيفيكية. تشكلت الجزر المرجانية بين العصر البليوسيني والعصر البليستوسيني نتيجة للهبوط المتكرر.

قبل 25 مليون سنة، كانت ليفو عبارة عن جزيرة بركانية محاطة بشعاب مرجانية. وقبل خمسة ملايين سنة، وعلى الرغم من الانفجارات البركانية الجديدة، تآكل البركان، وقبل 300,000 ألف سنة كان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 120 متراً مما هو عليه الآن، وكانت الجزيرة المرجانية تحتوي على بحيرة داخلية. ثم انحسر المحيط.

خلال العصر الجليدي في ريس-فورم، منذ 15,000 عام، كان مستوى سطح البحر أقل بمقدار 100 متر عن مستواه الحالي، فتشكلت الكهوف والأنهار الجوفية. وتغمر المياه معظم الكهوف اليوم. ويقع الحاجز المرجاني المكون من الحجر الجيري المضغوط على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ.

صبي يقفز إلى قلب ليفو، شاطئ بينج

مركز الجزيرة مسطح، والبحيرة القديمة مليئة بالحجر الجيري المتبلور والرمل والتكتلات. في الشمال، يبلغ ارتفاع الهضبة 25 مترًا ويرتفع تاج الشعاب المرجانية إلى 90 مترًا. في الجنوب، يبلغ ارتفاع الهضبة 40 مترًا ويرتفع تاج الشعاب المرجانية إلى 110 أمتار.

تشكلت أكبر وأقدم الكهوف في ليفو - هناوي، وواناهام، وإينيجوج - منذ 190-130,000 ألف عام. لا توجد أنهار سطحية؛ فكل شيء يتدفق تحت الأرض. وتهطل الأمطار الغزيرة في موسم فبراير/مارس، حيث يتم تخزين جزء من تلك المياه تحت الأرض.

تحت أشجار جوز الهند، شاطئ بينج

أما بالنسبة للتاريخ البشري، فقد وصل الأسترونيزيون من جنوب شرق آسيا إلى ميلانيزيا في عام 3000 قبل الميلاد. ويرجع تاريخ أول هجرة بشرية من شمال ميلانيزيا (جزر الأميرالية) إلى كاليدونيا الجديدة إلى عام 1700 قبل الميلاد. ويرجع تاريخ فخار لابيتا الذي عُثر عليه في كوني على الساحل الغربي لكاليدونيا الجديدة إلى عام 1400 قبل الميلاد. وفي الفترة من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، حدثت هجرات تونغا وساموا إلى ليفو، وربما من فانواتو أيضًا.

إذا كان الكابتن جيمس كوك قد "اكتشف" كاليدونيا الجديدة في الرابع من سبتمبر/أيلول عام 4، فلم تهبط سفينتان بريطانيتان في ليفو إلا في أواخر القرن الثامن عشر. وقد سميت جزر لويالتي على اسم إحدى هاتين السفينتين.

كان صائدو الحيتان يزورون الجزر منذ عام 1810، ولكن في عام 1829 "أعاد" الملاح والمستكشف الفرنسي دومون دورفيل "اكتشاف" جزر لويالتي ورسم خريطة بحرية نهائية.

وي بلونجي

متمركز في مرسى وي، بالقرب من المكان الذي بيتيكو 2 أرصفة Wé Plongée تعمل منذ عام 2018. قام باسكال بتأسيس مركز الغوص في حاوية تعمل أيضًا كمخبز خاص لأنه يطبخ الخبز كل يوم!

يقع مركز الغوص Wé Plongée في حاوية

باسكال من وي بلونجي

يعد باسكال مدربًا فرنسيًا في الغوص تحت الماء، كما أنه حاصل على شهادة من جمعية مدربي الغوص المحترفين (PADI) ومنظمة مدربي الغوص المحترفين (SSI)، ويقوم بإجراء تجارب اكتشاف الغوص، فضلًا عن تدريب الغواصين على مستويات مختلفة. يتم تنظيم الرحلات في خليج شاتوبريان باستخدام قوارب مطاطية، ومعظم مواقع الغوص لا تبعد أكثر من خمس دقائق.

غواصين على متن السفينة

يجب الحصول على إذن الغوص في أي منطقة محددة من قبل السلطات القبلية والأعراف. الأنشطة خارج الخليج مخصصة للعشائر التقليدية. يمكن للغواصين المؤهلين الذهاب لغوصتين في الصباح، بينما يتم تدريب الغوص في فترة ما بعد الظهر.

مقاطعة الخير والوديان

في اليوم الأول، كانت خطة الغوص هي زيارة مقاطعة جود والوديان المتشابهة إلى حد ما. الشعاب المرجانية ضخمة، وتتخللها العديد من الوديان والممرات المائية والأنفاق، مع وجود بقع رملية بيضاء حولها.

كانت تجربة أكثر جوًا لأن حياة الأسماك كانت غير واضحة - لا توجد عينات كبيرة، ولا مدارس، فقط أسماك الفراشة المعتادة، وسمك الببغاء، وسمك الجراح، وسمك الملاك العرضي ومدرسة غريبة من الدنيس المخطط المرقط الذهبي (جناثودنتكس أوريولينياتوس).

كومة من أوراق المرجان في مقاطعة جود

مستعمرات سمكة شقائق النعمان ذات الزعانف البرتقالية (أمفيبريون كريسوبتر) ذات الذيل الأبيض كانت شائعة، وكذلك سمكة شقائق النعمان كلارك (كلاركي).سمك الخنزير ذو الذيل الأسود (بوديانوس لوكسونوتوس) كانت رؤية متكررة. خيار البحر الأناناس (ثيلينوتا أناناس) شوهدت على القاع الرملي، والمحار العملاق (تريدانا سكواموسا) جدا.

سيقان إسفنجية وردية اللون، مقاطعة جيدة

مرجان طاولة أكروبورا وأنواع أخرى من المرجان، مقاطعة جود

سمكة الفراشة ذات البقع الزرقاء (Chaetodon plebeius) وسمكة الفراشة السوداء (C flavirostris)

المحار العملاق (Tridacna squamosa) في الوديان

المرجان ذو قرون الأيل والمرجان المنضدي في كانيونز

تومبانت دي لا مارينا

في اليوم الثاني، اصطحبني باسكال إلى أحد المواقع المفضلة لديه، والتي تشتهر بالتدريب. تومبانت دي لا مارينا هو انحدار صغير يبلغ أقصى عمق له 13 مترًا، ويتميز بالرمال البيضاء والشعاب المرجانية المتناثرة.

تميل حياة الأسماك إلى أن تكون أكثر وضوحًا، مع السلاحف الخضراء، وأسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء، وسمك نابليون، وسمك الجاك ذو الزعانف الزرقاء، وسمك الهامور المرجاني (سيفالوبوليس مينياتا) وسمك الهامور الطاووس (كارغوس), سمك القنفذ وسمكة المنتفخة الغينية.

السلحفاة الخضراء في تومبانت دي لا مارينا

لقد صادفت العديد من أسماك شقائق النعمان الحمراء والسوداء (أمفيبريون ميلانوبس), سمكة العقرب الشيطانية (العقرب ديبولوس) بزعانفها الصدرية الصفراء والحمراء، سمكة الفراشة ذات البقع البيضاوية (شيتودون سبيكولوم), سمكة الببغاء الصفراء (سكاروس شيلجلي) وسمكة الملاك ذات قشر الليمون (سينتروبايج فلافيسيموس) باللون الأصفر مع حلقة عين زرقاء.

"في أحد الأيام، أثناء التدريب، رأينا سمكة شيطان البحر وحتى سمكة قرش المطرقة ذات مرة"، هذا ما قاله باسكال بحماس.

بطاطس هناسيه

سمكة الفراشة ذات الدمعة (Chaetodon unimaculatus) في Patates de Hnassé

لقد تبين أن Patates de Hnassé ممتعة إلى حد ما - مجموعة من الكتل المرجانية الكبيرة المنتشرة على المساحات الرملية، مع منحدر خارجي مفتوح على اللون الأزرق.

ومن بين أمور أخرى رأيت فراشة على شكل دمعة (شيتودون أونيماكولاتوس), سمكة العقرب البابوانية (سكوربيانبسيس بابوينسيس), سمكة الفراشة ذات الشكل الشيفرون (ج فاشياليس) وسمكة الفراشة الزرقاء (سي بليبيوس). ثعابين الحديقة ذات البقعتين (هيتروكونجر هاسي) زينت القاع الرملي في بعض الأماكن.

سمك العقرب البابوي (Scorpaenopsis papuensis) في Patates de Hnassé

في عائلة الهامور، كانت هناك أقراص العسل (أبينيفيلوس ميرا), ذو الرأس الأسود (هامشي) مع بقع حمراء وبيضاء وذيل القمر فاريولا لوتي.

رقعة واسعة من ألفيوبورا لقد ثبت أن المرجان يستحق المشاهدة بفضل زوائده الصغيرة التي تشبه الأقحوان، وأسماك الراي المرقطة باللونين الأزرق والأسود (نيوتريجون كوهلي)، سمكة الزناد المهرج وسمكة الفك المقلاع (إبيبولوس إنسيديتور) وضع في المظاهر.

سمكة شقائق النعمان كلارك (Amphiprion clarkii)، Patates de Hnassé

الهامور ذو الطرف الأسود (Epinephelus fasciatus)، Patates de Hnassé

سمكة الفراشة الزرقاء (Chaetodon plebeius)، باتاتس دي هناسيه

تتكون بوي فيرت، الواقعة بين العوامات الحمراء والخضراء بالقرب من مدخل القناة، من أربع قذائف متراصة، مع منحدر عميق إلى اليسار يصل إلى 25 مترًا وأكثر.

يمكن رؤية السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، إلى جانب ثعبان البحر الأبيض الفم (جمنوثوراكس ميليجريس)، بني باهت مع نقاط بيضاء، سمكة ملاك نصف دائرية (بومكانثوس نصف دائري) وعيون كبيرة (برياكانثوس هامرور) باللون القرمزي مع عين سوداء. نجم البحر المصري (جوموفيا مصرية) لفتت الأنظار أيضًا.

سمكة موراي وايتماوث (Gymnothorax meleagris)، Bouée Verte

نجم البحر المصري (Gomophia egyptiaca)، بويه فيرت

الى الكهوف

في يوم عطلة من الغوص، يُنصح بجولة في الشمال أو حتى في ليفو بالكامل بسيارة مستأجرة. قادني الطريق المرصوف إلى هناثالو، حيث أثبت الطريق إلى تينجتينج أنه يشكل تحديًا كبيرًا. وذلك لأن هواية الشباب هي تدمير اللافتات الموجودة أينما قد توجد، الأمر الذي يتطلب السؤال المستمر عن الطريق.

نحت خشبي على طول الطريق

وفي النهاية، عثرت على كهف الشيطان، حيث طلب أصحاب الأراضي المسنون رسم دخول يعادل نحو 14 جنيهًا إسترلينيًا. وكان مسار الغابة الذي يمتد لعشر دقائق يقود إلى قاعدة الجرف، وهو التاج الخارجي من الحجر الجيري للجزيرة المرجانية.

كهف الشيطان، تينجتينج

داخل كهف آكلي لحوم البشر

وبينما كنت أتسلق صعودًا وهبوطًا، وجدت كهفًا متهدمًا بشدة وسقفًا مفتوحًا. وكانت هناك مجموعة من العظام البشرية ملقاة في تجويف على اليسار، وبضعة جماجم تبتسم بثبات على جرف صخري أعلاه. وقيل لي: "إنها بقايا من عصور أكل لحوم البشر وطقوس مروعة".

جمجمة آكل لحوم البشر

إن عدد الكهوف في ليفو مثير للإعجاب، حيث يمتد بعضها لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات. وبعد أن قرأت عن وجود الماء في بعض هذه الكهوف، اخترت الغوص في كهف لوينجوني على الساحل الجنوبي الشرقي. ويتعين الحصول على إذن من مالك الأرض.

كان باسكال كازينج، صاحب المظهر الرياضي، والذي أعلن نفسه بطلاً لاستقلال الكاناك، ينظم جولات إلى الكهف ووافق على اصطحابي معه في أحد الصباحات. وأشعل شموعاً صغيرة داخل الكهف وجزئياً حول البحيرة الداخلية، حيث كان الزوار يستمتعون بحمام بارد.

مدخل كهف لوينغوني

في كهف لوينغوني

غطست في المسبح الصافي وأنا أحمل الخزان على ظهري. كانت درجة الحرارة 21 درجة مئوية. سرت عبر نفق ضيق به بعض الصواعد والهوابط صعودًا وهبوطًا، دون أي شيء مميز، حتى وصلت إلى حافة الهاوية على عمق 10 أمتار.

فجأة، أصبحت عدسة الكاميرا الخاصة بي ضبابية. لم يكن ذلك سوى تكاثف من مياه البحر الدافئة، لكنني استدرت منزعجًا، خائفًا من أن أكون قد غمرت الكاميرا بالمياه.

باسكال يخرج من السباحة في ترون دي فير

يمر باسكال عبر وادٍ في الشعاب المرجانية في ترون دي فير

كهف لوينغوني

في بحثي عن كهف إينيجوج، وجدت مالك الأرض البالغ من العمر 78 عامًا جالسًا على طاولته يستمع إلى الراديو. أشار إليّ برجل في المدينة يدير المنطقة، لكن إذني بالزيارة بعد يومين لم يتحقق لأن الدليل الوحيد المحتمل كان مشغولًا بحقول البطاطا. كان عليّ أن أتخلى عن ذلك النفق الذي يبلغ طوله 500 متر ويؤدي إلى بحيرة تحت الأرض.

شعاب جورجونيس

الجورجونيان في شعاب جورجونيس

سمكة الملف ذات العين الصفراء (Canntherhies dumerilii) في شعاب Gorgones

أوصى باسكال بالاتصال بمركز غوص في إيسو، على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة ليفو، يديره باستيان، وهو رجل أصلع ودود المظهر ولكنه صارم. كانت شركة لاجون سفاريز تعمل منذ عام 2013، بقارب من الألياف الزجاجية بطول 7.5 متر ومحرك خارجي بقوة 175 حصانًا يمكنه حمل ثمانية غواصين إلى حوالي 25 موقع غوص شمال باي دي جينيك.

باستيان، مدير الغوص في Lagoon Safaris، Easo

كان الغوص متناقضًا مع الغوص في المياه المحصورة في خليج شاتوبريان، حيث المياه الكوبالتية والرؤية الصافية والأسماك الوفيرة التي رحبت بي في شعاب جورجونيس. نظرًا لانفتاحه على المحيط وتياره المنتظم المتدفق من الشمال، فقد قدم الموقع وفرة من الشعاب المرجانية الناعمة وأثبت أنه شعاب مرجانية صحية نابضة بالحياة.

ارتفعت قمتان من ارتفاع 30 مترًا على الرمال البيضاء، وكانت درجة حرارة الماء 27 درجة مئوية. سمكة جاك ذات الزعانف الزرقاء مقترنة بسمكة جاك ذات الخدود (كارانجويديس بلاجيوتينيا)، يمكن ملاحظة وجود خطوط متعرجة على الجوانب الفضية وخطوط سوداء على غطاء الخياشيم. سمك النهاش الأحمر (لوتجانوس بوهار) مختلطة مع مدرسة كبيرة من سمك النهاش الأسود (ماكولور نيجر) بالقرب من السطح بين القمم.

سمك القرش ذو الأطراف البيضاء

بعض سمك التونة ذو الأسنان الكبيرة (جمنوساردا يونيكولور) كانت تبحر في الأعماق، وكانت أسماك القرش ذات الأطراف البيضاء أحيانًا ما تُرى مستريحة على قاع البحر الرملي. وعلى قمة القمة، كانت سمكة قرش ذات فك مقلاع (إبيبولوس إنسيديتور) مع مراحلها الصفراء والبنية جذبت انتباهي..

سمكة الزعانف الزرقاء، شعاب جورجونيس

صغار سمك اللبروس المقلاع (Epibulus insidiator)، شعاب جورجونيس

سحابة من سمك النهاش الأسود (ماكولور نيجر)

على مرمى حجر كان القوس، وهو قوس ضخم مزين بأحجار جورجونية حمراء وذهبية ساحرة. وعلى قمة التل، توجد ثلاثة أشجار بومبانو قصيرة الأنف (تراكينوتس بلوكي), فضي اللون مع زعانف صفراء، تعاون مع مدرسة من سمك الجاك ذو العيون الكبيرة الخجول إلى حد ما.

سمك القاروص المتخفي (Epinephelus polyphekadion) في القوس

الجورجونيون في القوس

سمكة وحيد القرن ذات الأنف الأفطس (Naso vlamingii) في القوس

سمكة الملف ذات العين الصفراء (كانثرهاينز دوميريلي) ظهرت بفضول. تجولت أسماك الطاووس والهامور المرجاني في كل مكان وسمكة الهامور المتخفية (إبينفيلوس بوليفكاديون) اختبأ تحت ستارة، ونظر إلي بهدوء.

سبح قرش الشعاب المرجانية الرمادي الذي يبلغ طوله مترين بهدوء في العمق. وحيد القرن ذو الأنف الأقصر (الأنف فلامينجي) كانت متعة بصرية، حيث كانت الخيوط الزرقاء تتدفق في نهايتها.

كاب مارتن

كان كاب مارتن، الذي يقع إلى الشمال، يوفر رؤية لشعاب مرجانية ضخمة بعيدًا عن الجدار. كانت البقعة مليئة بالشعاب المرجانية الطرية والشعاب المرجانية الناعمة. وبينما كنت أستكشف شعابًا مرجانية أصغر حجمًا محمية من التيار القوي، أشار باستيان بشكل محموم إلى شيء خلفي.

استدرت في الوقت المناسب لأتأمل بدهشة سمكة قرش المطرقة ذات اللون البيج التي ترسم منحنى رشيقًا فوق ظهري. كانت مفاجأة كبيرة لدرجة أنني لم أجد الوقت لالتقاط صورة!

الغورغونيات والغواصون في كاب مارتن

الشعاب المرجانية اللينة (Dendronephthya sp) في كاب مارتن

توموكو

قارب Lagoon Safaris في رصيف Easo

في توموكو، تم نحت الساحل بالكهوف البحرية، أحدها هو وكر جراد البحر الشوكي (بانيولورس بينسيلاتوسأقنعني باستيان بالانضمام إليه في رحلة غوص ليلية. وقال وهو يبتسم: "فرصة جيدة لمقابلة النوتيلوس". كان العرض مغريًا للغاية بحيث لا يمكنني رفضه.

جراد البحر الشوكي ذو القرون الشوكية (Panulirus penicillatus) في توموكو

نفق مع الغورغونيات والغواصين في توموكو

بعد حلول الظلام، انطلقنا من الشاطئ في إيسو، وسبحنا باستخدام أنبوب التنفس لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل الغوص. وسرعان ما شهدت مهرجانًا لنجوم السلة (استروبوا نودا)، تم نشرها بالكامل في وضع التغذية. وجد باستيان دودة هانكوك المسطحة السوداء (زائفة الهانكوكانوس)، مع حزام برتقالي وأبيض.

دودة هانكوك المسطحة (Pseudobiceros hancockanus) في رحلة غوص ليلية في إيسو

لقد تعجبت من الفيلوتينيد الوردي كوريوسيلا س ب بخطوط سوداء، وهو شيء لم أره من قبل، وأظن أنه نوع جديد. سلطعون مرقط برتقالي اللون (كالابا لوفوس) موضوعة على صخرة، وسمكة موراي ذات هامش أصفر (جمينوثوراكس فلافيمارجيناتوس) عرضت نفسها تحت المرجان قرن الأيل.

الوردي velutinid (Coriocella sp) في Easo

سرطان البحر المرقط البرتقالي (Calappa lophos) في Easo

لإضافة القليل من التوابل، يمكن استخدام قطعة كبيرة من الكريت البحري المخطط (لاتيكودا سانتجيرونسي) بحث عن الطعام في المناطق المفتوحة من الرمال، غافلاً عن وجودي.

كريت البحر النطاقي (Laticauda saintgironsi) أثناء الغوص الليلي في إيسو

أفعى موراي ذات الحواف الصفراء (Gymnothorax flavimarginatus) في إيسو

بقر النمر (Cypraea tigris)، إيسو

تيه

سمكة الفراشة ذات السرج المزدوج في المحيط الهادئ (Chaetodon ulietensis)، Labyrinthe

سمكة الفراشة السوداء (Chaetodon flavirostris)، Labyrinthe

قبل مغادرتي، أصر باسكال على اصطحابي إلى المتاهة، أحد المواقع التي اختارها. كانت متاهة حقيقية من الوديان والممرات التي يمكن السباحة عبرها والأنفاق، والتي يمكن للمرء أن يمر عبرها مثل الفأر. كانت هذه فرصتي لمقابلة سمكة الأنياب الملونة المراوغة (كورودون فاسياتوس), أحمر مع خطوط بيضاء ورمادية، يختبئ في الظلام.

يؤدي طريق حلقي حول شمال الجزيرة إلى Hnathalo ومطار Wanaham وJokin وXepenehe. ويدور طريق حلقي آخر حول الغرب (Drehu) والجنوب (Mu) والساحل الشرقي (Traput).

الشاطئ وأشجار الصنوبر في كاليدونيا الجديدة في مو

تقدم ليفو العديد من الرحلات الاستكشافية والرحلات الإرشادية إلى الكهوف أو نقاط المشاهدة الخلابة، مثل منحدرات جوكين أو مارميتيس دو كاب دي بين، حيث توجد أحواض المد والجزر الضخمة على تراسات الشعاب المرجانية المرتفعة. إنها دعوة للاستحمام مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة.

إذا كنت من محبي الشواطئ الخلابة، فإن الاختيار يقع بين شاتوبريان ولوينجوني وبينج. وبعيدًا عن رقعة خضراء من الغابات الأصلية، فإن شاطئ كيكي المنعزل هو جوهرة لمحبي الطبيعة، ويقع عند قاعدة جرف جنوب Xepenehe. وإلى الشمال من إيسو، يوفر خليج جينيك مسارًا مثيرًا تحت الماء للغواصين، الذين يمكنهم السباحة بشكل مستقل هناك، حيث توجد عوامات صغيرة تحمل أعلامًا تحدد الطريق.

للحصول على تجربة غوص مثالية، أوصي بقضاء أسبوع في ليفو، بالمشاركة بين وي بلونجي على الساحل الشرقي، ثم رحلات السفاري في البحيرة على الساحل الشمالي الغربي. وإذا سمح الوقت، يمكنك أيضًا استكشاف جزر لويالتي الأخرى مثل ماري أو أوفيا.

قواقع نوتيلوس التي جرفتها المياه إلى الشاطئ في مو

في اليوم الأخير، أوصلني موعد مع هامان في الساعة السادسة صباحًا إلى مكان مخفي خلف مطار واناهام. كنت أنوي زيارة كهف فيترا هي غير المعروف. "أنا لا أعمل في حقول البطاطا يوم الأحد، إنه يوم الرب"، هكذا اعترف هامان.

وكما تقتضي العادة، جلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث لبعض الوقت في حديقته حتى يفهم هدفي. وظهرت رواق صغير لكهف مختبئ في الغابة خلف منزله. وكان علينا أن نجلس القرفصاء للدخول، وكانت طيور السمامة تطير في كل مكان، وتصطدم بوجهي بشكل عشوائي. همس وهو يشير إلى اليمين: "ها هو حارس الكهف".

وقعت عيناي على جمجمة في مكان ما. وبينما كنت أزحف على أربع بيديّ، حاملاً مصباح رأسي، اخترقنا ممرات مظلمة ضيقة متسخة بروث الخفافيش. وكان هناك بعض العظام البشرية المسحوقة ملقاة في كل مكان. وبعد مائة متر من التقدم القذر، أصبحت يداي وركبتي ملطختين بالسخام.

انفتحت غرفة واسعة، بها صواعد وهوابط داكنة اللون. ولدهشتي، كانت الجدران مغطاة برسومات يدوية باللون الأسود، وأحيانًا باللون الأحمر. قيل لي: "جاء علماء الآثار إلى هنا منذ أكثر من 30 عامًا وقاموا بتأريخ هذه الرسوم. عمرها 3,000 عام وهي تنتمي إلى شعب لابيتا".

في الممر المظلم لكهف فيترا هي

هامان يواجه جدار الأيدي المرسومة بالاستنسل في فيترا هي

بصمات يد تعود إلى آلاف السنين

ترك هؤلاء البحارة الأوائل من جنوب شرق آسيا آثار هجرتهم في أواني فخارية شهيرة في مختلف أنحاء المحيط الهادئ. وكان أسلاف ليفو قد جاءوا من شمال ميلانيزيا، من جزر الأميرالية في بابوا غينيا الجديدة، حيث كنت أعيش ذات يوم.

سارت الأمور على ما يرام. كان حدسي يقول إنني كنت أسير على خطى شعب لابيتا لعدة سنوات. وكأنني كنت واحداً منهم في حياتي السابقة.

وراء شاشة اليقينيات، يعمل العقل بطرق غامضة...