الغوص في ليفو، جزيرة مرجانية أحفورية

يُجري بيير كونستانت جميع أنواع الاتصالات غير المتوقعة عندما يسافر للغوص في جزء غير معروف من كاليدونيا الجديدة
كان المغادرة في الصباح الباكر بيتيكو 2متجهة إلى جزيرة ليفو. تم تسجيل الوصول في الساعة 6 صباحًا في محطة العبارات في نوميا، الميناء الرئيسي في كاليدونيا الجديدة.
كان الحد الأقصى المسموح به للأمتعة 15 كجم بالإضافة إلى 6 كجم باليد، لذا كان عليّ الحضور قبل يوم واحد لإحضار أمتعتي الزائدة التي تبلغ 42 كجم كبضائع - أي معدات الغوص والتصوير الفوتوغرافي تحت الماء. بالنسبة للغواص، لم يكن هناك خيار آخر!
كما يحد الطيران من حمولتك إلى 15 كجم. واعتمادًا على حالة البحر، تستغرق الرحلة عبر المحيط إلى ليفو، في جزر لويالتي، سبع ساعات. تبحر العبارة عبر جزر ماري قبل أن ترسو في وي، على الساحل الشرقي لجزيرة ليفو، قبل الساعة الثانية ظهرًا بقليل.
كانت هذه هي زيارتي الثانية لكاليدونيا الجديدة. في رحلتي الأولى في مارس 2022، لم يكن لدي الوقت لزيارة جزر لويالتي.
كان في انتظاري رجل فرنسي طويل القامة ونحيف وذو شعر طويل من بريتاني، باسكال من وي بلونجي، وانتقلنا إلى منزله الريفي في سيارة داسيا لوجان رمادية قديمة متهالكة. في أرض الكاناك هذه، يبدو أن معظم السيارات تعرضت لأضرار من نوع أو آخر. كان من المقرر أن تكون ليفو موطني لأكثر من أسبوعين.
التضاريس
تمتد جزر لويالتي على مسافة 500 كيلومتر من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. وهي منفصلة عن البر الرئيسي ببحر المرجان، الذي يبلغ عرضه 100 كيلومتر وعمقه 2 كيلومتر. ومن الجنوب الشرقي، تقع الجزر التالية: والبولز وماري، وكلها تبلغ مساحتها 1,115 كيلومترًا مربعًا من ليفو وأوفيا وبوتومب-بيوبري وشعاب أسطرلاب المغمورة.
جزر لويالتي عبارة عن قوس بركاني قديم نتج عن اندساس الصفيحة الأسترالية تحت الصفيحة الباسيفيكية. تشكلت الجزر المرجانية بين العصر البليوسيني والعصر البليستوسيني نتيجة للهبوط المتكرر.
قبل 25 مليون سنة، كانت ليفو عبارة عن جزيرة بركانية محاطة بشعاب مرجانية. وقبل خمسة ملايين سنة، وعلى الرغم من الانفجارات البركانية الجديدة، تآكل البركان، وقبل 300,000 ألف سنة كان مستوى سطح البحر أعلى بمقدار 120 متراً مما هو عليه الآن، وكانت الجزيرة المرجانية تحتوي على بحيرة داخلية. ثم انحسر المحيط.
خلال العصر الجليدي في ريس-فورم، منذ 15,000 عام، كان مستوى سطح البحر أقل بمقدار 100 متر عن مستواه الحالي، فتشكلت الكهوف والأنهار الجوفية. وتغمر المياه معظم الكهوف اليوم. ويقع الحاجز المرجاني المكون من الحجر الجيري المضغوط على بعد 3 كيلومترات من الشاطئ.
مركز الجزيرة مسطح، والبحيرة القديمة مليئة بالحجر الجيري المتبلور والرمل والتكتلات. في الشمال، يبلغ ارتفاع الهضبة 25 مترًا ويرتفع تاج الشعاب المرجانية إلى 90 مترًا. في الجنوب، يبلغ ارتفاع الهضبة 40 مترًا ويرتفع تاج الشعاب المرجانية إلى 110 أمتار.
تشكلت أكبر وأقدم الكهوف في ليفو - هناوي، وواناهام، وإينيجوج - منذ 190-130,000 ألف عام. لا توجد أنهار سطحية؛ فكل شيء يتدفق تحت الأرض. وتهطل الأمطار الغزيرة في موسم فبراير/مارس، حيث يتم تخزين جزء من تلك المياه تحت الأرض.
أما بالنسبة للتاريخ البشري، فقد وصل الأسترونيزيون من جنوب شرق آسيا إلى ميلانيزيا في عام 3000 قبل الميلاد. ويرجع تاريخ أول هجرة بشرية من شمال ميلانيزيا (جزر الأميرالية) إلى كاليدونيا الجديدة إلى عام 1700 قبل الميلاد. ويرجع تاريخ فخار لابيتا الذي عُثر عليه في كوني على الساحل الغربي لكاليدونيا الجديدة إلى عام 1400 قبل الميلاد. وفي الفترة من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر، حدثت هجرات تونغا وساموا إلى ليفو، وربما من فانواتو أيضًا.
إذا كان الكابتن جيمس كوك قد "اكتشف" كاليدونيا الجديدة في الرابع من سبتمبر/أيلول عام 4، فلم تهبط سفينتان بريطانيتان في ليفو إلا في أواخر القرن الثامن عشر. وقد سميت جزر لويالتي على اسم إحدى هاتين السفينتين.
كان صائدو الحيتان يزورون الجزر منذ عام 1810، ولكن في عام 1829 "أعاد" الملاح والمستكشف الفرنسي دومون دورفيل "اكتشاف" جزر لويالتي ورسم خريطة بحرية نهائية.
وي بلونجي
متمركز في مرسى وي، بالقرب من المكان الذي بيتيكو 2 أرصفة Wé Plongée تعمل منذ عام 2018. قام باسكال بتأسيس مركز الغوص في حاوية تعمل أيضًا كمخبز خاص لأنه يطبخ الخبز كل يوم!
يعد باسكال مدربًا فرنسيًا في الغوص تحت الماء، كما أنه حاصل على شهادة من جمعية مدربي الغوص المحترفين (PADI) ومنظمة مدربي الغوص المحترفين (SSI)، ويقوم بإجراء تجارب اكتشاف الغوص، فضلًا عن تدريب الغواصين على مستويات مختلفة. يتم تنظيم الرحلات في خليج شاتوبريان باستخدام قوارب مطاطية، ومعظم مواقع الغوص لا تبعد أكثر من خمس دقائق.
يجب الحصول على إذن الغوص في أي منطقة محددة من قبل السلطات القبلية والأعراف. الأنشطة خارج الخليج مخصصة للعشائر التقليدية. يمكن للغواصين المؤهلين الذهاب لغوصتين في الصباح، بينما يتم تدريب الغوص في فترة ما بعد الظهر.
مقاطعة الخير والوديان
في اليوم الأول، كانت خطة الغوص هي زيارة مقاطعة جود والوديان المتشابهة إلى حد ما. الشعاب المرجانية ضخمة، وتتخللها العديد من الوديان والممرات المائية والأنفاق، مع وجود بقع رملية بيضاء حولها.
كانت تجربة أكثر جوًا لأن حياة الأسماك كانت غير واضحة - لا توجد عينات كبيرة، ولا مدارس، فقط أسماك الفراشة المعتادة، وسمك الببغاء، وسمك الجراح، وسمك الملاك العرضي ومدرسة غريبة من الدنيس المخطط المرقط الذهبي (جناثودنتكس أوريولينياتوس).
مستعمرات سمكة شقائق النعمان ذات الزعانف البرتقالية (أمفيبريون كريسوبتر) ذات الذيل الأبيض كانت شائعة، وكذلك سمكة شقائق النعمان كلارك (كلاركي).سمك الخنزير ذو الذيل الأسود (بوديانوس لوكسونوتوس) كانت رؤية متكررة. خيار البحر الأناناس (ثيلينوتا أناناس) شوهدت على القاع الرملي، والمحار العملاق (تريدانا سكواموسا) جدا.
تومبانت دي لا مارينا
في اليوم الثاني، اصطحبني باسكال إلى أحد المواقع المفضلة لديه، والتي تشتهر بالتدريب. تومبانت دي لا مارينا هو انحدار صغير يبلغ أقصى عمق له 13 مترًا، ويتميز بالرمال البيضاء والشعاب المرجانية المتناثرة.
تميل حياة الأسماك إلى أن تكون أكثر وضوحًا، مع السلاحف الخضراء، وأسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف البيضاء، وسمك نابليون، وسمك الجاك ذو الزعانف الزرقاء، وسمك الهامور المرجاني (سيفالوبوليس مينياتا) وسمك الهامور الطاووس (كارغوس), سمك القنفذ وسمكة المنتفخة الغينية.
لقد صادفت العديد من أسماك شقائق النعمان الحمراء والسوداء (أمفيبريون ميلانوبس), سمكة العقرب الشيطانية (العقرب ديبولوس) بزعانفها الصدرية الصفراء والحمراء، سمكة الفراشة ذات البقع البيضاوية (شيتودون سبيكولوم), سمكة الببغاء الصفراء (سكاروس شيلجلي) وسمكة الملاك ذات قشر الليمون (سينتروبايج فلافيسيموس) باللون الأصفر مع حلقة عين زرقاء.
"في أحد الأيام، أثناء التدريب، رأينا سمكة شيطان البحر وحتى سمكة قرش المطرقة ذات مرة"، هذا ما قاله باسكال بحماس.
بطاطس هناسيه
لقد تبين أن Patates de Hnassé ممتعة إلى حد ما - مجموعة من الكتل المرجانية الكبيرة المنتشرة على المساحات الرملية، مع منحدر خارجي مفتوح على اللون الأزرق.
ومن بين أمور أخرى رأيت فراشة على شكل دمعة (شيتودون أونيماكولاتوس), سمكة العقرب البابوانية (سكوربيانبسيس بابوينسيس), سمكة الفراشة ذات الشكل الشيفرون (ج فاشياليس) وسمكة الفراشة الزرقاء (سي بليبيوس). ثعابين الحديقة ذات البقعتين (هيتروكونجر هاسي) زينت القاع الرملي في بعض الأماكن.
في عائلة الهامور، كانت هناك أقراص العسل (أبينيفيلوس ميرا), ذو الرأس الأسود (هامشي) مع بقع حمراء وبيضاء وذيل القمر فاريولا لوتي.
رقعة واسعة من ألفيوبورا لقد ثبت أن المرجان يستحق المشاهدة بفضل زوائده الصغيرة التي تشبه الأقحوان، وأسماك الراي المرقطة باللونين الأزرق والأسود (نيوتريجون كوهلي)، سمكة الزناد المهرج وسمكة الفك المقلاع (إبيبولوس إنسيديتور) وضع في المظاهر.
تتكون بوي فيرت، الواقعة بين العوامات الحمراء والخضراء بالقرب من مدخل القناة، من أربع قذائف متراصة، مع منحدر عميق إلى اليسار يصل إلى 25 مترًا وأكثر.
يمكن رؤية السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر، إلى جانب ثعبان البحر الأبيض الفم (جمنوثوراكس ميليجريس)، بني باهت مع نقاط بيضاء، سمكة ملاك نصف دائرية (بومكانثوس نصف دائري) وعيون كبيرة (برياكانثوس هامرور) باللون القرمزي مع عين سوداء. نجم البحر المصري (جوموفيا مصرية) لفتت الأنظار أيضًا.
الى الكهوف
في يوم عطلة من الغوص، يُنصح بجولة في الشمال أو حتى في ليفو بالكامل بسيارة مستأجرة. قادني الطريق المرصوف إلى هناثالو، حيث أثبت الطريق إلى تينجتينج أنه يشكل تحديًا كبيرًا. وذلك لأن هواية الشباب هي تدمير اللافتات الموجودة أينما قد توجد، الأمر الذي يتطلب السؤال المستمر عن الطريق.
وفي النهاية، عثرت على كهف الشيطان، حيث طلب أصحاب الأراضي المسنون رسم دخول يعادل نحو 14 جنيهًا إسترلينيًا. وكان مسار الغابة الذي يمتد لعشر دقائق يقود إلى قاعدة الجرف، وهو التاج الخارجي من الحجر الجيري للجزيرة المرجانية.
وبينما كنت أتسلق صعودًا وهبوطًا، وجدت كهفًا متهدمًا بشدة وسقفًا مفتوحًا. وكانت هناك مجموعة من العظام البشرية ملقاة في تجويف على اليسار، وبضعة جماجم تبتسم بثبات على جرف صخري أعلاه. وقيل لي: "إنها بقايا من عصور أكل لحوم البشر وطقوس مروعة".
إن عدد الكهوف في ليفو مثير للإعجاب، حيث يمتد بعضها لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات. وبعد أن قرأت عن وجود الماء في بعض هذه الكهوف، اخترت الغوص في كهف لوينجوني على الساحل الجنوبي الشرقي. ويتعين الحصول على إذن من مالك الأرض.
كان باسكال كازينج، صاحب المظهر الرياضي، والذي أعلن نفسه بطلاً لاستقلال الكاناك، ينظم جولات إلى الكهف ووافق على اصطحابي معه في أحد الصباحات. وأشعل شموعاً صغيرة داخل الكهف وجزئياً حول البحيرة الداخلية، حيث كان الزوار يستمتعون بحمام بارد.
غطست في المسبح الصافي وأنا أحمل الخزان على ظهري. كانت درجة الحرارة 21 درجة مئوية. سرت عبر نفق ضيق به بعض الصواعد والهوابط صعودًا وهبوطًا، دون أي شيء مميز، حتى وصلت إلى حافة الهاوية على عمق 10 أمتار.
فجأة، أصبحت عدسة الكاميرا الخاصة بي ضبابية. لم يكن ذلك سوى تكاثف من مياه البحر الدافئة، لكنني استدرت منزعجًا، خائفًا من أن أكون قد غمرت الكاميرا بالمياه.
في بحثي عن كهف إينيجوج، وجدت مالك الأرض البالغ من العمر 78 عامًا جالسًا على طاولته يستمع إلى الراديو. أشار إليّ برجل في المدينة يدير المنطقة، لكن إذني بالزيارة بعد يومين لم يتحقق لأن الدليل الوحيد المحتمل كان مشغولًا بحقول البطاطا. كان عليّ أن أتخلى عن ذلك النفق الذي يبلغ طوله 500 متر ويؤدي إلى بحيرة تحت الأرض.
شعاب جورجونيس
أوصى باسكال بالاتصال بمركز غوص في إيسو، على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة ليفو، يديره باستيان، وهو رجل أصلع ودود المظهر ولكنه صارم. كانت شركة لاجون سفاريز تعمل منذ عام 2013، بقارب من الألياف الزجاجية بطول 7.5 متر ومحرك خارجي بقوة 175 حصانًا يمكنه حمل ثمانية غواصين إلى حوالي 25 موقع غوص شمال باي دي جينيك.
كان الغوص متناقضًا مع الغوص في المياه المحصورة في خليج شاتوبريان، حيث المياه الكوبالتية والرؤية الصافية والأسماك الوفيرة التي رحبت بي في شعاب جورجونيس. نظرًا لانفتاحه على المحيط وتياره المنتظم المتدفق من الشمال، فقد قدم الموقع وفرة من الشعاب المرجانية الناعمة وأثبت أنه شعاب مرجانية صحية نابضة بالحياة.
ارتفعت قمتان من ارتفاع 30 مترًا على الرمال البيضاء، وكانت درجة حرارة الماء 27 درجة مئوية. سمكة جاك ذات الزعانف الزرقاء مقترنة بسمكة جاك ذات الخدود (كارانجويديس بلاجيوتينيا)، يمكن ملاحظة وجود خطوط متعرجة على الجوانب الفضية وخطوط سوداء على غطاء الخياشيم. سمك النهاش الأحمر (لوتجانوس بوهار) مختلطة مع مدرسة كبيرة من سمك النهاش الأسود (ماكولور نيجر) بالقرب من السطح بين القمم.
بعض سمك التونة ذو الأسنان الكبيرة (جمنوساردا يونيكولور) كانت تبحر في الأعماق، وكانت أسماك القرش ذات الأطراف البيضاء أحيانًا ما تُرى مستريحة على قاع البحر الرملي. وعلى قمة القمة، كانت سمكة قرش ذات فك مقلاع (إبيبولوس إنسيديتور) مع مراحلها الصفراء والبنية جذبت انتباهي..
على مرمى حجر كان القوس، وهو قوس ضخم مزين بأحجار جورجونية حمراء وذهبية ساحرة. وعلى قمة التل، توجد ثلاثة أشجار بومبانو قصيرة الأنف (تراكينوتس بلوكي), فضي اللون مع زعانف صفراء، تعاون مع مدرسة من سمك الجاك ذو العيون الكبيرة الخجول إلى حد ما.
سمكة الملف ذات العين الصفراء (كانثرهاينز دوميريلي) ظهرت بفضول. تجولت أسماك الطاووس والهامور المرجاني في كل مكان وسمكة الهامور المتخفية (إبينفيلوس بوليفكاديون) اختبأ تحت ستارة، ونظر إلي بهدوء.
سبح قرش الشعاب المرجانية الرمادي الذي يبلغ طوله مترين بهدوء في العمق. وحيد القرن ذو الأنف الأقصر (الأنف فلامينجي) كانت متعة بصرية، حيث كانت الخيوط الزرقاء تتدفق في نهايتها.
كاب مارتن
كان كاب مارتن، الذي يقع إلى الشمال، يوفر رؤية لشعاب مرجانية ضخمة بعيدًا عن الجدار. كانت البقعة مليئة بالشعاب المرجانية الطرية والشعاب المرجانية الناعمة. وبينما كنت أستكشف شعابًا مرجانية أصغر حجمًا محمية من التيار القوي، أشار باستيان بشكل محموم إلى شيء خلفي.
استدرت في الوقت المناسب لأتأمل بدهشة سمكة قرش المطرقة ذات اللون البيج التي ترسم منحنى رشيقًا فوق ظهري. كانت مفاجأة كبيرة لدرجة أنني لم أجد الوقت لالتقاط صورة!
توموكو
في توموكو، تم نحت الساحل بالكهوف البحرية، أحدها هو وكر جراد البحر الشوكي (بانيولورس بينسيلاتوسأقنعني باستيان بالانضمام إليه في رحلة غوص ليلية. وقال وهو يبتسم: "فرصة جيدة لمقابلة النوتيلوس". كان العرض مغريًا للغاية بحيث لا يمكنني رفضه.
بعد حلول الظلام، انطلقنا من الشاطئ في إيسو، وسبحنا باستخدام أنبوب التنفس لمدة 10 دقائق تقريبًا قبل الغوص. وسرعان ما شهدت مهرجانًا لنجوم السلة (استروبوا نودا)، تم نشرها بالكامل في وضع التغذية. وجد باستيان دودة هانكوك المسطحة السوداء (زائفة الهانكوكانوس)، مع حزام برتقالي وأبيض.
لقد تعجبت من الفيلوتينيد الوردي كوريوسيلا س ب بخطوط سوداء، وهو شيء لم أره من قبل، وأظن أنه نوع جديد. سلطعون مرقط برتقالي اللون (كالابا لوفوس) موضوعة على صخرة، وسمكة موراي ذات هامش أصفر (جمينوثوراكس فلافيمارجيناتوس) عرضت نفسها تحت المرجان قرن الأيل.
لإضافة القليل من التوابل، يمكن استخدام قطعة كبيرة من الكريت البحري المخطط (لاتيكودا سانتجيرونسي) بحث عن الطعام في المناطق المفتوحة من الرمال، غافلاً عن وجودي.
تيه
قبل مغادرتي، أصر باسكال على اصطحابي إلى المتاهة، أحد المواقع التي اختارها. كانت متاهة حقيقية من الوديان والممرات التي يمكن السباحة عبرها والأنفاق، والتي يمكن للمرء أن يمر عبرها مثل الفأر. كانت هذه فرصتي لمقابلة سمكة الأنياب الملونة المراوغة (كورودون فاسياتوس), أحمر مع خطوط بيضاء ورمادية، يختبئ في الظلام.
يؤدي طريق حلقي حول شمال الجزيرة إلى Hnathalo ومطار Wanaham وJokin وXepenehe. ويدور طريق حلقي آخر حول الغرب (Drehu) والجنوب (Mu) والساحل الشرقي (Traput).
تقدم ليفو العديد من الرحلات الاستكشافية والرحلات الإرشادية إلى الكهوف أو نقاط المشاهدة الخلابة، مثل منحدرات جوكين أو مارميتيس دو كاب دي بين، حيث توجد أحواض المد والجزر الضخمة على تراسات الشعاب المرجانية المرتفعة. إنها دعوة للاستحمام مع الاستمتاع بالمناظر الخلابة.
إذا كنت من محبي الشواطئ الخلابة، فإن الاختيار يقع بين شاتوبريان ولوينجوني وبينج. وبعيدًا عن رقعة خضراء من الغابات الأصلية، فإن شاطئ كيكي المنعزل هو جوهرة لمحبي الطبيعة، ويقع عند قاعدة جرف جنوب Xepenehe. وإلى الشمال من إيسو، يوفر خليج جينيك مسارًا مثيرًا تحت الماء للغواصين، الذين يمكنهم السباحة بشكل مستقل هناك، حيث توجد عوامات صغيرة تحمل أعلامًا تحدد الطريق.
للحصول على تجربة غوص مثالية، أوصي بقضاء أسبوع في ليفو، بالمشاركة بين وي بلونجي على الساحل الشرقي، ثم رحلات السفاري في البحيرة على الساحل الشمالي الغربي. وإذا سمح الوقت، يمكنك أيضًا استكشاف جزر لويالتي الأخرى مثل ماري أو أوفيا.
في اليوم الأخير، أوصلني موعد مع هامان في الساعة السادسة صباحًا إلى مكان مخفي خلف مطار واناهام. كنت أنوي زيارة كهف فيترا هي غير المعروف. "أنا لا أعمل في حقول البطاطا يوم الأحد، إنه يوم الرب"، هكذا اعترف هامان.
وكما تقتضي العادة، جلسنا وتجاذبنا أطراف الحديث لبعض الوقت في حديقته حتى يفهم هدفي. وظهرت رواق صغير لكهف مختبئ في الغابة خلف منزله. وكان علينا أن نجلس القرفصاء للدخول، وكانت طيور السمامة تطير في كل مكان، وتصطدم بوجهي بشكل عشوائي. همس وهو يشير إلى اليمين: "ها هو حارس الكهف".
وقعت عيناي على جمجمة في مكان ما. وبينما كنت أزحف على أربع بيديّ، حاملاً مصباح رأسي، اخترقنا ممرات مظلمة ضيقة متسخة بروث الخفافيش. وكان هناك بعض العظام البشرية المسحوقة ملقاة في كل مكان. وبعد مائة متر من التقدم القذر، أصبحت يداي وركبتي ملطختين بالسخام.
انفتحت غرفة واسعة، بها صواعد وهوابط داكنة اللون. ولدهشتي، كانت الجدران مغطاة برسومات يدوية باللون الأسود، وأحيانًا باللون الأحمر. قيل لي: "جاء علماء الآثار إلى هنا منذ أكثر من 30 عامًا وقاموا بتأريخ هذه الرسوم. عمرها 3,000 عام وهي تنتمي إلى شعب لابيتا".
ترك هؤلاء البحارة الأوائل من جنوب شرق آسيا آثار هجرتهم في أواني فخارية شهيرة في مختلف أنحاء المحيط الهادئ. وكان أسلاف ليفو قد جاءوا من شمال ميلانيزيا، من جزر الأميرالية في بابوا غينيا الجديدة، حيث كنت أعيش ذات يوم.
سارت الأمور على ما يرام. كان حدسي يقول إنني كنت أسير على خطى شعب لابيتا لعدة سنوات. وكأنني كنت واحداً منهم في حياتي السابقة.
وراء شاشة اليقينيات، يعمل العقل بطرق غامضة...
معلومات الاتصال
وي بلونجي (باسكال)
رحلات السفاري في البحيرة (باستيان، إيسو)
جواهر لوينجوني (كهف لوينغوني) مع باسكال كازينغ، البريد الإلكتروني elkyhrtg@gmail.com
العبارة بيتيكو 2 لمواعيد الإبحار من نوميا
بيير كونستانت يدير تجربة حياة كالاو. تشمل الميزات الأخرى التي قدمها المؤلف على Divernet ما يلي: فلوريس، بوابة كومودو, أجراس الجحيم وعروض كهف يوكاتان الأخرى, فانواتو ما وراء كوليدج رحلة غوص: من مسندم إلى مسقط