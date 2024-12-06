تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم

تكاثر المرجان: كل الجهود متواصلة من أجل ازدهار الحاجز المرجاني العظيم

عمل مشغلو السياحة وصناعة الشعاب المرجانية المحلية طوال الليل خلال حدث التفريخ الأكثر روعة على هذا الكوكب، وتعلموا تقنيات استعادة الشعاب المرجانية المتطورة للمساعدة في تعزيز أعداد الشعاب المرجانية الصحية.

يشهد حدث التكاثر المرجاني السنوي، الذي يبدأ مع اكتمال القمر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، انفجار الشعاب المرجانية الرائعة في الحاجز المرجاني العظيم في "عاصفة ثلجية" تحت الماء من خلال إطلاق تريليونات البويضات والحيوانات المنوية في الماء في ظاهرة تكاثر جماعي، يصفها السير ديفيد أتينبورو بأنها "واحدة من أعظم المشاهد الطبيعية على الإطلاق".

الافتراضي

ويعد هذا الحدث أيضًا أهم يوم في العام بالنسبة لعلماء الشعاب المرجانية حيث يستكشفون أساليب مبتكرة لتوسيع نطاق استعادة الشعاب المرجانية لحماية هذا الرمز الطبيعي من التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.

لتعزيز أعداد صغار المرجان المنتجة من تكاثر هذا العام، يقوم فريق من المعهد الأسترالي لعلوم البحار (AIMS) لأول مرة بتدريب الصناعات البحرية في كيرنز وبورت دوجلاس - بما في ذلك السياحة - حول كيفية استخدام تقنية تلقيح يرقات المرجان المبتكرة المعروفة باسم Coral IVF. تهدف هذه المهمة الليلية لالتقاط ملايين بيض المرجان والحيوانات المنوية في أحواض يرقات عائمة مصممة خصيصًا تم إنشاؤها في موقعين مختلفين في المنطقة، إلى دعم عملية التجديد الطبيعية للشعاب المرجانية.

ستبقى مجموعات البيض الرقيقة في أحواض الحضانة لمدة تصل إلى أسبوع بينما تتطور إلى صغار المرجان. وبمجرد أن تصبح جاهزة، سيتم وضعها على الشعاب المرجانية التي تشمل المواقع التي تأثرت بأحداث التبييض الأخيرة، حيث يمكن أن تنمو إلى شعاب مرجانية صغيرة صحية وتساعد في إضفاء حياة جديدة على الحاجز المرجاني العظيم.

ويقدر العلماء أن تقنية التلقيح الصناعي في المرجان تزيد معدلات نجاح إخصاب المرجان بنحو 100 ضعف - مما يرفع الفرص من واحد في المليون في البيئات الطبيعية إلى واحد في 10,000 من خلال هذه التقنية المبتكرة.

قالت آنا مارسدن، المديرة الإدارية لمؤسسة الحاجز المرجاني العظيم: "في الصيف الماضي، شهد الحاجز المرجاني العظيم حدث تبييض مدمر آخر، مما سلط الضوء مرة أخرى على أن الشعاب المرجانية في طليعة تغير المناخ. من الأهمية بمكان تطوير مجموعة أدوات من الحلول لمساعدتنا على استعادة ما فقدناه وحماية ما تبقى من آثار تغير المناخ.

تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم 8

"لقد تم تنفيذ هذا التعاون بين العلماء ومشغلي السياحة، والمعروف باسم Boats4Corals، بنجاح في Whitsundays من خلال مبادرة جزر الشعاب المرجانية لدينا، وهو يتغلب على واحدة من أكبر الاختناقات في استعادة الشعاب المرجانية - الحجم. وعلى خلفية هذا النجاح، وبدعم من كانتاس، نتبع نفس النهج في مناطق أخرى من الشعاب المرجانية. من خلال تمكين مشغلي السياحة المتحمسين والسكان المحليين من إضافة هذه التقنية إلى مجموعة أدوات الحفاظ الحالية الخاصة بهم، نأمل في توسيع نطاق حركة استعادة الشعاب المرجانية المحلية التي تستند إلى العلم وقابلة للتطوير.

"من خلال الجمع بين قيادة صناعة السياحة والصناعة البحرية والسفن والخبرة المحلية وقوة الناس، فإننا نهدف إلى تحقيق استعادة الشعاب المرجانية على نطاق أوسع بكثير مما يمكن للباحثين وحدهم تحقيقه. هذه شراكة قوية حقًا."

تظهر البيانات الجديدة هذا الأسبوع من مسوحات الحاجز المرجاني العظيم التي أجرتها AIMS في الشمال أن حدث تبييض المرجان الجماعي في عام 2024 تسبب في أكبر انخفاض سنوي في غطاء المرجان الصلب في منطقة جزيرة ليزارد منذ بدء المسوحات قبل 39 عامًا. تظهر نتائج المراقبة الأولية من المسوحات داخل المياه بين جزيرة ليزارد وكيرنز أن أكثر من ثلث المرجان الصلب قد فقد بسبب التبييض. يواصل العلماء مسح المناطق عبر الحاجز المرجاني العظيم وسيتم نشر تقييم كامل في عام 2025.

تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم 9

قال الدكتور مارك جيبس، كبير مهندسي النظم ومدير البرنامج في AIMS: "من الرائع أن نتدرب مع الصناعات المحلية الجديدة على المياه الليلة الماضية ومشاركة المعلومات حول الشعاب المرجانية في منطقة كيرنز وبورت دوجلاس.

"لقد حققنا نجاحاً كبيراً في أنشطة التبويض، والآن أصبحت البرك مليئة بيرقات المرجان النامية. وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الشعاب المرجانية في هذه المنطقة منذ الصيف، فإننا نشعر بالارتياح إزاء مستوى التبويض الذي شهدناه في هذه المنطقة.

"لقد تم تطوير الأساليب التي نستخدمها من خلال برنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف التعاوني. وبينما نستمر في تحسينها، يستخدم فريقنا قوة السكان المحليين والسفن والمهارات، ويضعهم في اختبارات للتأكد من إمكانية ترجمتها من البحث إلى واقع.

"لقد عملنا مع هذه الطواقم المحلية على مدار الأسابيع الأخيرة، وكل صناعة من الصناعات المختلفة تجلب نقاط قوتها وقدراتها الفريدة التي نستفيد منها معًا.

"وبينما قد تكون عملية جمع البيض قد انتهت، فإننا نواصل تدريب المشغلين المحليين لمراقبة الشعاب المرجانية النامية وتوزيعها على الشعاب المرجانية المحلية عندما تصبح جاهزة. لذا فهناك الكثير من التدريب والتعاون في الأسابيع المقبلة."

تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم 10

الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر وأهم رمز طبيعي في أستراليا أبحاث ديلويتتُظهر البيانات أن الحاجز المرجاني العظيم يساهم بمبلغ 6.4 مليار دولار في الاقتصاد الأسترالي، ويدعم أكثر من 64,000 ألف وظيفة، معظمها من الأنشطة السياحية.

وقال مدير البيئة والامتثال في مجموعة كويك سيلفر فيل كولثارد: "كانت برامج إدارة المواقع لرعاية مواقع الشعاب المرجانية المحلية لدينا بمثابة محور أساسي لمجموعة كويك سيلفر تاريخيًا، ومع ذلك، لتعزيز المرونة ضد الضغوط البيئية المستقبلية، يجب أن تكون هناك إجراءات تعاونية داخل صناعة السياحة البحرية ومن خلال الشراكات مع الصناعات الأخرى والحكومة والمالكين التقليديين وبالطبع مجتمعنا العلمي.

"إن المشاريع مثل هذا المشروع هي المثال المثالي. لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية بمثابة فرصة لا تصدق لفريقنا للعمل جنبًا إلى جنب مع مشغلي الصناعة الآخرين والمعهد الأسترالي لعلوم البحار لمعرفة المزيد عن تقنيات التدخل في الشعاب المرجانية والتي نأمل ألا تفيد الشعاب المرجانية محليًا فحسب، بل تصبح أيضًا منصة لمشاريع التوسع هنا على الحاجز المرجاني العظيم والشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم."

"ولكن الحدث الأبرز بالطبع كان فرصة مشاهدة أكبر حدث تفريخ متزامن في العالم في منطقة أجينكورت ريف قبالة بورت دوغلاس. كان حجم الحدث مذهلاً وهو شهادة على مرونة وجمال الحاجز المرجاني العظيم. إن مشاهدة مليارات الحيوانات الفردية وهي تطلق بيضًا وحيوانًا منويًا كريه الرائحة في نفس الوقت ليس معجزة من معجزات الطبيعة فحسب، بل إنه يعزز أيضًا التوازن الدقيق بين أنظمتنا البيئية البحرية واعتمادها على القدرة على التنبؤ البيئي".

تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم 11

قال مدير قسم الأحياء في شركة جي بي آر الدكتور إريك فيشر: "إن بناء الشراكات بين القطاع الخاص والباحثين والمالكين التقليديين أمر بالغ الأهمية لمساعدة الشعاب المرجانية الطبيعية على الصمود وتأمين مستقبل الحاجز المرجاني العظيم. تلتزم شركة جي بي آر بيولوجي بدعم برنامج التلقيح الصناعي للشعاب المرجانية. وهو يتناسب بشكل سلس مع برامج استعادة الشعاب المرجانية الحالية بمساعدة الموقع مثل مكافحة الحيوانات المفترسة المرجانية وخلط المياه وتثبيت أنقاض الشعاب المرجانية".

تم تمويل هذه التجربة من قبل مؤسسة الشعاب المرجانية التابعة للحكومة الأسترالية والمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، بدعم من شركة كانتاس من خلال شراكتها البالغة 10 ملايين دولار لمدة عشر سنوات مع مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم.

قالت فيونا ميسينت، القائمة بأعمال رئيس قسم الاستدامة في شركة كانتاس: "إن ربط العملاء، من القريب والبعيد، بمناظرنا الطبيعية الخلابة هو جوهر ما نقوم به. ونحن فخورون بدعم توسيع تعاون Boats4Coral من خلال شراكتنا مع مؤسسة Great Barrier Reef Foundation حتى يتمكن مشغلو السياحة والعلماء من العمل معًا بهدف توسيع نطاق استعادة الشعاب المرجانية والمساعدة في حماية رمز أستراليا الطبيعي".

ويستخدم المشروع الابتكارات التي تم تطويرها من خلال برنامج ترميم الشعاب المرجانية وتكييفها والذي يتم تمويله من خلال الشراكة بين صندوق الشعاب المرجانية التابع للحكومة الأسترالية ومؤسسة الحاجز المرجاني العظيم، كما تدعمه شركة كانتاس.

تفريخ المرجان على الحاجز المرجاني العظيم 12

وقال الدكتور سيدريك روبيلوت المدير التنفيذي لبرنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف معها: "إن السرعة التي تتكشف بها تأثيرات تغير المناخ على الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم مثيرة للقلق. ويمثل تبادل المعرفة والتعاون في منطقة كيرنز وبورت دوجلاس خطوة حاسمة لترجمة الابتكارات العلمية التي أطلقها برنامج استعادة الشعاب المرجانية والتكيف معها إلى مجموعة أدوات من الحلول على أرض الواقع.

"سيتم تحقيق ذلك من خلال نشر تجريبي متعدد السنوات وعلى نطاق أوسع لإنشاء صناعة مستقبلية لاستعادة الشعاب المرجانية والتكيف معها والتي يمكن أن تشهد مجتمعات الشعاب المرجانية والصناعات والمالكين التقليديين والمديرين ينشرون ملايين الشعاب المرجانية ذات القدرة العالية على تحمل الحرارة على الشعاب المرجانية كل عام."

نبذة عن مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم

مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم تعمل مؤسسة "الحفاظ على الشعاب المرجانية" على خلق مستقبل أفضل للشعاب المرجانية في العالم من خلال استعادة الشعاب المرجانية والموائل الساحلية ومساعدتها على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ. لقد قمنا ببناء منظمة تعاونية لجمع الأموال والاستثمار في الأفكار المبتكرة وتصميم برامج الحفاظ على البيئة القابلة للتطوير والتي تحقق اختراقات في استعادة الحياة البحرية والبرية. تمشيًا مع شعوب الأمم الأولى والمجتمعات المحلية في الخطوط الأمامية، تعمل المؤسسة على تسريع الحلول ونشرها في جميع أنحاء العالم.

لماذا يعد تكاثر المرجان أمرًا مهمًا؟

لا أحد يشرح ذلك بشكل أفضل من السير ديفيد أتينبورو:

لن يكون أي من سكان الشعاب المرجانية هنا دون حدث استثنائي حقًا. يحدث هذا الحدث مرة واحدة فقط في العام وهو أحد أعظم الأحداث الطبيعية على الإطلاق. لم يكتشفه العلماء إلا في ثمانينيات القرن العشرين، هنا في الحاجز المرجاني العظيمفي بضعة ليالٍ من العام عندما تكون الظروف مناسبة تمامًا، على طول الشعاب المرجانية، تنفجر فجأة الشعاب المرجانية من أنواع مختلفة عديدة. إنه حدث التبويض العظيم وهو أحد عجائب العالم الطبيعي. إنه الوقت الوحيد في العام الذي لا تنمو فيه الشعاب المرجانية نفسها عن طريق التفرع فحسب، بل تتكاثر جنسيًا، إنه أمر حيوي لبقاء الشعاب المرجانية.

عوامة ريف ماجيك

ما هو تفريخ المرجان؟

إن عملية تكاثر المرجان هي بداية حياة جديدة على الشعاب المرجانية. ويحدث ذلك مرة واحدة في السنة في ظاهرة طبيعية ساحرة وُصفت بأنها عاصفة ثلجية تحت الماء. وفي أواخر الربيع، تطلق الشعاب المرجانية على الحاجز المرجاني العظيم بيضها وحيواناتها المنوية التي تخرج على شكل كرات صغيرة تطفو على سطح المحيط بحركة بطيئة. ولا يحدث التكاثر إلا في الليل عندما تكون أسماك الشعاب المرجانية التي تتغذى على العوالق نائمة، مما يقلل من خطر أكل البيض.

إنها تخلق بقعة وردية بنية اللون على السطح حيث تلتقي البيضة ببيضة متوافقة وتنتج يرقات تستغرق حوالي عشرة أيام لتنضج تمامًا إلى سليلة مرجانية. ستصبح العديد من هذه الحزم الصغيرة شعابًا مرجانية صغيرة، مما يوفر الأمل لمستقبل الحاجز المرجاني العظيم.

لم يتم اكتشاف تكاثر المرجان حتى عام 1982 في جزيرة ماجنتيك. تميل الشعاب المرجانية الساحلية إلى التكاثر قبل شهر من الشعاب المرجانية الخارجية حيث يكون التكاثر أكثر روعة. يحدث ذلك عمومًا على الشعاب المرجانية الخارجية قبالة كيرنز وبورت دوجلاس بعد ليلتين إلى ست ليالٍ من اكتمال القمر في شهر نوفمبر عندما تكون درجات حرارة المياه 27-28 درجة مئوية.

مصدر الصورة: مؤسسة الحاجز المرجاني العظيم