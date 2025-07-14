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الحفاظ على البيئة في راجا أمبات

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الحفاظ على البيئة في راجا أمبات

في غضون ما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن، تحولت راجا أمبات - "الملوك الأربعة" لمنطقة بابوا الغربية النائية في إندونيسيا - من منطقة نائية غامضة إلى واحدة من أكثر وجهات الغوص المرغوبة في العالم.

عندما زرتُ المنطقة لأول مرة عام ٢٠٠٥، كانت عمليات الغوص تقتصر على عدد قليل من قوارب الغوص والمنتجعات البيئية المؤقتة. أما اليوم، فيجوب ما يقرب من ١٠٠ قارب تلك المياه خلال موسم الذروة، وتتراوح أماكن الإقامة بين بيوت ريفية بسيطة ومنتجعات فاخرة. إلا أن ما لم يتغير هو المناظر الطبيعية الخلابة والتنوع البيولوجي تحت الماء، الذي لا يزال نابضًا بالحياة كعادته.

في ذلك الوقت، كانت مشاهدات أسماك القرش نادرة. أما الآن، فقد عادت الحيوانات المفترسة الكبرى للظهور، وأصبحت مواجهات الشعاب المرجانية وأسماك مانتا المحيطية شائعة بشكل متزايد، وراجا أمبات واحدة من الأماكن القليلة على وجه الأرض التي تتزايد فيها أعداد مانتا.

فوق سطح الماء، شهدت البنية التحتية تحسنًا ملحوظًا. سورونغ الآن مطار حديث ومرافق مدينة تشمل مراكز تسوق وفنادق. السؤال هو: كيف نمت راجا أمبات بهذا القدر مع الحفاظ على بيئتها؟

يكمن الحل في جهدٍ فريدٍ للحفاظ على البيئة، قائمٍ على جهودٍ مجتمعيةٍ مُركّزة، بقيادة أفرادٍ شغوفين. تُركّز هذه المقالة - الأولى في سلسلةٍ - على أحد هؤلاء القادة: مارك إردمان، الذي ساهم مزيجُه من الخبرة العلمية والبصيرة الثقافية العميقة في تشكيل نجاح راجا أمبات.

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من هو مارك إردمان؟

إردمان، عالم بيئة أمريكي متخصص في الشعاب المرجانية، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، بيركلي. عاش في إندونيسيا لمدة 23 عامًا قبل أن ينتقل إلى نيوزيلندا عام 2014 مع زوجته وأطفاله. يشغل الآن منصب نائب رئيس برامج الشؤون البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة الحفاظ الدولية (CI)، حيث يشرف على المبادرات البحرية في جميع أنحاء المنطقة.

سجل إردمان أكثر من 14,000 غوصة، وساهم في اكتشاف 215 نوعًا جديدًا من الأسماك والشعاب المرجانية وروبيان السرعوف. ألّف أكثر من 260 بحثًا علميًا، وشارك في تأليف كتاب "أسماك الشعاب المرجانية في جزر الهند الشرقية" المكون من ثلاثة مجلدات مع عالم الأسماك الدكتور جيرالد ألين.

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اكتشاف راجا أمبات

كانت زيارة إردمان الأولى إلى راجا أمبات عام ٢٠٠٢، ضمن بعثةٍ لمنظمة حماية الطبيعة، تأكيدًا لادعاء معهد المحيط الهادئ بأن المنطقة تُمثل المركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري. وبتوجيهٍ من رائد الغوص المحلي ماكس عامر، أكد إردمان سريعًا تفرد المنطقة من خلال أبحاثه على روبيان السرعوف (الاسم العلمي: فرس النبي).

لكنه وجد أيضًا علامات دمار واضحة - قصف الأسماك، وصيد السيانيد، وقطع زعانف أسماك القرش، والصيد الجائر للسلاحف. كان واضحًا له أن الحفاظ على البيئة أمرٌ ملح، وأن هذه هي مهمته.

مارك إردمان الأيام الأولى في إندونيسيا
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تحديات شاقة

في ذلك الوقت، كانت راجا أمبات منطقة نائية للغاية، تفتقر إلى البنية التحتية، وتتمتع بثقافة محلية متطورة، وإن كانت غير موثقة. كانت المنطقة تعاني من ضغوط من استغلال الأجانب لمواردها، وكانت سلطات إنفاذ القانون شبه معدومة.

مع ذلك، رأى إردمان سبيلاً للمضي قدماً إذا ما أُتيحت له الفرصة للحصول على التمويل المناسب والدعم المحلي. في عام ٢٠٠٤، عيّنته منظمة "سي آي" للمساعدة في بناء برنامج للحفاظ على البيئة البحرية في راجا أمبات.

مارك إردمان وجيري ألين 1
تجهيز العينة/تركيبها ميدانيًا مع الدكتور ألين

بناء أساس علمي

أدرك إردمان أن البيانات الملموسة ضرورية لكسب الدعم. ولكن كيف يُمكن مسح نظام شعاب مرجانية ديناميكي واكتشاف أنواع جديدة؟

جاءت نقطة التحول في أوائل عام ٢٠٠٥، عندما تعاون إردمان مع الدكتور جيري ألين في تقييم أضرار تسونامي. كان ألين، عالم أسماك متمرس، قد أتقن أسلوب التقييم البيئي السريع لتقدير تنوع الأسماك بسرعة.

شكّلا شراكةً لا تزال مستمرةً حتى اليوم. يعمل ألين كفريقٍ ثنائي، حيث يمسح الشعاب المرجانية الضحلة (حتى عمق 40 مترًا)، بينما يغوص إردمان على عمقٍ أعمق (40-70 مترًا)، مستخدمًا محطات توقف الضغط لتسجيل الأنواع الغامضة في المياه الضحلة.

أكد عملهم التنوع البيولوجي في راجا أمبات: أكثر من 1,660 نوعًا من أسماك الشعاب المرجانية و574 نوعًا من المرجان، منها ما لا يقل عن 70 نوعًا متوطنًا في المنطقة. وقد عزز هذا سمعة راجا أمبات كـ"مصنع للأنواع".

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الدكتور ألين يصور عينة جمعها مارك قبل الصعود إلى السطح لتوثيق الألوان الحقيقية للأسماك

استراتيجية شاملة للحفاظ على البيئة

بفضل بياناتٍ قيّمة، أطلق إردمان وفريقٌ متفانٍ من خبراء الحفاظ على البيئة الإندونيسيين استراتيجيةً شاملةً للحفاظ على البيئة. وبإجادته للغة البهاسا ومعرفته العميقة بالمشهد السياسي الإندونيسي، ساعد إردمان في ربط مصالح بابوا المحلية بأهداف الحفاظ على البيئة الوطنية والدولية.

الأهم من ذلك، أدرك الفريق أن المجتمعات الميلانيزية المحلية، التي تحافظ على حيازة بحرية تقليدية على شعابها المرجانية، يجب أن تكون محور أي حل. فبالنسبة لهم، لم يكن الحفاظ على البيئة يقتصر على التنوع البيولوجي فحسب، بل كان يهدف أيضًا إلى تأمين الغذاء وسبل العيش.

لم تُنشأ المناطق البحرية المحمية كقيود، بل كأدوات قانونية لتعزيز حقوق المجتمعات المحلية. ساهمت المجتمعات المحلية في تحديد حدود المناطق البحرية المحمية، ووضع القواعد، والحد من وصول الصيادين من الخارج.

مارك إردمان 04
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تمكين أصحاب المصلحة المحليين

بدلاً من الاستعانة بخبراء خارجيين لإدارة المحميات البحرية، دعمت منظمة "سي آي" تدريب وتوظيف سكان بابوا المحليين كحراس وموظفين. ورغم أن قلة منهم حصلوا على تعليم رسمي، إلا أنهم جلبوا معهم معرفة عميقة بالشعاب المرجانية والتزامًا طويل الأمد تجاه مجتمعاتهم.

أثبت هذا النموذج المجتمعي فعاليته واستدامته، إذ ضمن انخراط المجتمع المحلي، وحافظ على التقاليد الثقافية، وحمى النظام البيئي البحري.

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إرث في الحركة

إرث مارك إردمان في راجا أمبات هو إرثٌ علميٌّ ثاقبٌ قائمٌ على الاحترام المحلي. من خلال نسج بيانات التنوع البيولوجي، وتمكين المجتمعات المحلية، والشراكات الاستراتيجية، ساهم في إرساء أسس ما يُعدّ اليوم أحد أنجح جهود الحفاظ على البيئة البحرية في العالم.

هذه القصة ليست سوى البداية. في مقالات قادمة، سنلتقي بشخصيات أخرى من أبطال راجا أمبات، أشخاص، مثل إردمان، يواصلون حماية قلب المثلث المرجاني.

بقلم دون سيلكوك

دون هو محرر السفر الرئيسي في سكوبا دايفر، ومقره في بالي وموقعه الإلكتروني www.indopacificimages.com يحتوي على أدلة مواقع ومقالات وصور شاملة عن بعض أفضل مواقع الغوص في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتجارب "الحيوانات الكبيرة" على مستوى العالم.

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
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وفاة غواص حر مراهق في إسبانيا وفاة غواص حر مراهق في إسبانيا
تحية تقدير من PADI بعد دراسة صناعة الغوص تحية تقدير من PADI بعد دراسة صناعة الغوص
مهرجان الغوص الحر ينطلق في كورنوال مهرجان الغوص الحر ينطلق في كورنوال
العثور على قوس سفينة حربية أيقونية من الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان العثور على قوس سفينة حربية أيقونية من الحرب العالمية الثانية في جزر سليمان
شرطة جزر الباهاما تعتقل زوجين بعد حادث دهس وهروب بقارب سريع شرطة جزر الباهاما تعتقل زوجين بعد حادث دهس وهروب بقارب سريع 
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