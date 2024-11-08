50 غطسة رائعة وتحدي الغوص والغطس

ندعم بكل فخر الجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية

هل أنت مستعد لتحدي الغوص الكبير؟

تحدي الغطس والغوص 50 Great Dives مفتوح للغواصين والغواصين الحرين والغواصين الذين يرغبون في توسيع تجارب الغوص الخاصة بهم.

توفر قائمة تحدي الغوص تفاعلات رائعة مع الحيوانات، وأرصفة رائعة، وحطام رائع، وتجارب رائعة في المياه العذبة، وغابات عشب البحر العملاقة الرائعة، والجزر البحرية الرائعة، والغوص الرائع في الحاجز المرجاني العظيم.

50 غطسة رائعة - تحدي الغوص والغطس 2

العديد من غطسات التحدي مشهورة عالميًا!

قم بغوصة تحدي واحدة فقط واحصل على فرصتين للفوز رحلة بحرية لمدة 3 ليالٍ على متن سفينة Spirit of Freedom Cod Hole من كيرنز بالإضافة إلى ذلك، ادخل في السحب للحصول على بعض الجوائز الرائعة الأخرى أيضًا.

كلما زاد عدد غطسات التحدي التي تقوم بها، زادت فرصك في الفوز بجائزة رائعة.

تبلغ قيمة الجوائز أكثر من 30,000 ألف دولار، ويحصل كل مشارك على قسائم بقيمة تزيد عن 1,500 دولار. بالإضافة إلى ذلك، قد تفوز شركة الغوص المفضلة لديك بمبلغ نقدي لا يقل عن 1,000 دولار في سحب جوائز DAN World Dive Business.

يبلغ سعر الدخول 25 دولارًا فقط، مع تخصيص 5 دولارات منها للجمعية الأسترالية للحفاظ على البيئة البحرية، ولديك حتى 31 أغسطس 2025 للقيام بأكبر عدد ممكن من غطسات التحدي.

خض التحدي الآن!

للدخول اذهب إلى: www.50greatdives.com

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