ما فعلناه في راجا أمبات خلال أسبوع التوعية

خلال أسبوع AWARE 2024، شارك فريق منتجع Meridian Adventure Dive Resort بنشاط في جهود الحفاظ المختلفة لحماية البيئة البحرية في راجا أمبات. في يوم الاثنين 16 سبتمبر، بدأ الأسبوع بحدث Dive Against Debris في موقع الغوص المعتمد، Saonek Monde. اجتمع الغواصون وموظفو المنتجع لإزالة الحطام البحري من المياه. تم تسجيل البيانات المجمعة بدقة على تطبيق Dive Against Debris، مما يوفر رؤى قيمة حول تأثير التلوث تحت السطح.

ما فعلناه في راجا أمبات خلال الأسبوع الأول من برنامج AWARE

في اليوم التالي، 17 سبتمبر/أيلول، تحول تركيز الفريق إلى إزالة نجم البحر ذي الأشواك من الشعاب المرجانية. والمعروف عن نجم البحر ذي الأشواك أنه يتغذى بشكل مدمر على الزوائد المرجانية، وكان يشكل تهديدًا للنظم البيئية الحساسة للشعاب المرجانية. وباستخدام أدوات متخصصة، عمل الفريق بجد لاستخراج نجم البحر المفترس هذا من الشعاب المرجانية، مما يضمن ازدهار الشعاب المرجانية دون مزيد من الضرر. تعرف على المزيد هنا - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/videos/1460269657991130

في الثامن عشر من سبتمبر، اجتمع موظفو المنتجع وعائلاتهم لتنظيف أشجار المانجروف. وإدراكًا منهم للدور الحيوي الذي تلعبه أشجار المانجروف في الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، عملت المجموعة لمدة ساعة لإزالة الحطام من المنطقة. وتم تسليط الضوء على أهمية أشجار المانجروف باعتبارها "أشجار الحياة"، حيث تستضيف إندونيسيا جزءًا كبيرًا من غابات المانجروف في العالم، مما يجعل هذا الجهد بالغ الأهمية لصحة البيئة المحلية. تعرف على المزيد هنا - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid025xKhZTbtw9HYMPXFqXM5DfLvc4QjjPXtRr7GHDczGo8e7qfC7fSPv1RojvJeE5Rwl

ما فعلناه في راجا أمبات خلال الأسبوع الأول من برنامج AWARE

شهد يوم الخميس 19 سبتمبر جهود تنظيف الشاطئ التي شارك فيها موظفو المنتجع والضيوف. توجهت المجموعة إلى الشواطئ لجمع القمامة والحطام الذي تحمله تيارات مضيق دامبير. وقد أكد هذا النشاط على أهمية الحفاظ على ساحل راجا أمبات نقيًا، نظرًا لموقعه الفريد كمركز للتنوع البيولوجي البحري. تعرف على المزيد هنا - https://www.facebook.com/meridianadventuresdive/posts/pfbid02Q6TRYcCMipnjJAm9ksCYwHJE7uiwDKbyiV9adacqxuu7adgLnZzbL3Xt8mFXMGSwl

واختتم أسبوع الوعي البيئي بعرض تقديمي يوم السبت 21 سبتمبر، قدمه المدربان كولين وكايرا. وقد قاما بتثقيف الحضور حول أهمية مكافحة التلوث البحري وعرضوا حلولاً عملية، وشجعوا الجميع على المشاركة في جهود التنظيف المحلية والحد من استخدامهم الشخصي للبلاستيك. وقد مكن العرض التقديمي المشاركين من إحداث فرق ملموس في الحفاظ على جمال وتنوع التنوع البيولوجي في راجا أمبات للأجيال القادمة.

حول ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص منتجع بيئي حائز على 5 نجوم من PADI وفائز بفخر بجائزة PADI Green Star المرموقة. الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.