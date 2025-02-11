واكاتوبي فلاش موب

وردت تقارير تفيد بأن الغواصين في واكاتوبي يتعرضون للوميض - وذلك عن طريق الحشائش المتعرية.

ابحث حول حواف الشعاب المرجانية في Wakatobi وقد تصادف مجموعة من أسماك الهامور اللامعة. ونسميها مجموعة لأن المجموعة تتكون من إناث ناضجة ورجل واحد. وعلى مدار اليوم، تمضي هذه الأسماك الصغيرة الملونة بهدوء في عملها المتمثل في قضم قطع صغيرة من الطحالب. ولمعرفة سبب تسميتها بـ "الواضحة"، عليك أن تعود قبل غروب الشمس مباشرة. ففي هذه اللحظة يتحول الذكر إلى رومانسي.

ذكر سمك اللبروس المتعري ذو الزعانف الصفراء (Paracheilinus flavianalis) يتبختر بأغراضه للسيدات. تصوير واين أوزبورن

للإشارة إلى اهتمامه الغرامي، سوف يزين زعانفه المتضخمة ويحول ألوانه الزاهية بالفعل إلى ألوان زاهية عندما يبدأ رقصة التودد لجذب انتباه الشريك. يمكن للمصورين المحظوظين بالتقاط هذا العرض على الفيلم إضافة صورة ثمينة إلى محفظتهم.

يقول الضيف واين أوزبورن: "تعمل كاميراتنا وقتًا إضافيًا في واكاتوبي، ولا تخيب موضوعات الشعاب المرجانية المتنوعة في واكاتوبي أبدًا. لقد سررنا بالعثور على نبات اللبروس المتعري في اثنين من المواقع المفضلة لدينا، وهما Dunia Baru وTeluk Maya."

دنيا بارو يعد أحد مواقع الغوص العديدة في واكاتوبي، والذي تم عرضه هنا أيضًا سكوبا ديفر ماج.كوم

يوجد حاليًا 20 نوعًا معروفًا من الحشائش المتعرية التي تنتمي إلى جنس Parachellinus الأصلي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. هناك عدد أقل عندما تفكر في هذه المجموعة من الأسماك البحرية الاستوائية التي تنتمي إلى عائلة Labridae، التي تضم أكثر من 600 نوع يمكن تقسيمها إلى حوالي 81 جنسًا.

يصل حجم سمكة كاليديوس فلاشر (Pseudojuloides kaleidios) إلى الحد الأقصى وهو 10 سم / 4 بوصات.

الحشائش كمجموعة متنوعة بقدر ما هي كبيرة.

في حين أن معظم هذه الفصيلة عادة ما تكون صغيرة (معظمها أقل من 20 سم / 7.9 بوصة طويلة) وذات ألوان زاهية، فإن القليل منها ينمو ليصبح كبيرًا جدًا مثل اللبروس الأحدب، وهي أكبر المجموعة التي تم توثيقها حتى 2.5 م / 8.2 قدم في الطول. وهي حيوانات آكلة اللحوم فعالة، وتتغذى على مجموعة واسعة من اللافقاريات الصغيرة.

اكتشف المزيد عن الحياة البحرية في واكاتوبي على مدونتهم تدفق واكاتوبي.

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