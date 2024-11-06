مقاعد الصف الأمامي في مطعم واكاتوبي لمشاهدة غروب الشمس

أثناء إقامتك في منتجع واكاتوبي للغوص‎غروب الشمس هو الوقت المثالي للاسترخاء.

والمكان الذي تكون فيه هذه الجلسات ممتعة بشكل خاص هو بار Jetty Bar الشهير في منتجع Wakatobi، والذي يوفر إطلالة دون عائق فوق الماء على الأفق الغربي. هنا، يمكنك الاستمتاع بمشروبك المفضل والتفكير في يوم آخر لا يُنسى من الغوص والغطس في بعض من أروع الشعاب المرجانية وأكثرها حمايةً في إندونيسيا.

أصبحت مناظر غروب الشمس الآن أكثر راحة من أي وقت مضى، وذلك بفضل الترقيات الأخيرة للجلوس في البار، والذي يتميز الآن بمجموعة موسعة من كراسي الاستلقاء المريحة المواجهة للغرب.

أصبحت مناظر غروب الشمس الآن أكثر راحة من أي وقت مضى، وذلك بفضل الترقيات الأخيرة للجلوس في البار، والذي يتميز الآن بمجموعة موسعة من كراسي الاستلقاء المريحة المواجهة للغرب.

منتجع واكاتوبي للغوص، موطن أرقى الشعاب المرجانية في إندونيسيا

منظر جوي لمنتجع واكاتوبي للغوص وHouse Reef الشهير عند بابه مباشرةً.

منتجع واكاتوبي للغوص تقع في جنوب شرق سولاويسي بإندونيسيا، في قلب المثلث المرجاني. معروف بروعته و الشعاب المرجانية المحمية للغاية - من مشهورها منزل شراع بالإضافة إلى 42 موقعًا محيطًا للغوص - هذه الجزيرة المثالية، التي تقع على بعد 750 كم شرق بالي، يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال رحلة الضيوف الخاصة بالمنتجع. للذهاب مباشرة إلى صفحة الاستفسار للحجز في واكاتوبي انقر هنا لمعرفة ذلك