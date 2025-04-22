واكاتوبي – هكذا تبدو 28 عامًا من الحماية الاستباقية

Wakatobi منتجع دايفبرنامج واكاتوبي الرائد للحفاظ على البيئة، القائم على المجتمع، يبلغ الآن عامه الثامن والعشرين. وكما يُظهر هذا الفيديو المُلهم، فقد حقق نهج واكاتوبي المُبتكر لحماية الشعاب المرجانية فوائد جمة للبيئة والمجتمعات المحلية على حد سواء.

لم تُشكّل رؤية مؤسس منتجع واكاتوبي، لورينز مادر، سابقةً في مبادرات الحفاظ على البيئة في القطاع الخاص فحسب، بل وضعت أيضًا خططًا أوسع نطاقًا وغيّرت الخريطة. في عام ٢٠٠٢، وسّعت الحكومة الإندونيسية المساحة التي أنشأها برنامج الحفاظ على البيئة في المنتجع لإنشاء حديقة واكاتوبي الوطنية.

واكاتوبي - هكذا تبدو 28 عامًا من الحماية الاستباقية 2

تضم الحديقة مساحة شاسعة تبلغ 13,900 كيلومتر مربع من مجموعة جزر توكانغ بيسي. وبعد أقل من عام، أصبحت هذه الجزر منطقة مستقلة، وأعادت تسمية نفسها بمقاطعة واكاتوبي. في عام 2005، أدرجت اليونسكو حديقة واكاتوبي الوطنية ضمن قائمة مواقع التراث العالمي، وفي عام 2012، أُدرجت ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.

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