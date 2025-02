الغوص في طريقك في واكاتوبي

مبتدئ أم متحمس أم متعصب؟ قائد أم تابع أم عازف منفرد؟ مهما كان أسلوبك في الغوص، فنحن نرحب بك للغوص في منتجع Wakatobi Dive.

غواص يستمتع بجمال أحد مواقع الغوص العديدة في واكاتوبي، صندوق الكنز.

Thanks to the combination of a diverse underwater landscape and an expert and accommodating dive team, guests are never subjected to a one-size-fits-all diving experience and can create underwater experiences tailored to their personal interests. This could mean a relaxing snorkel tour off the beach, an extended stake out of a favorite photo subject, a drift across a coral ridge, or a nighttime foray onto a landscape that takes on a new personality under cover of darkness.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن لضيوف واكاتوبي من خلالها تلبية رغبتهم في الغطس.

في خدمتكم

Wakatobi Dive Guide working his magic with guests on their underwater photography.

يفخر فريق الغوص في واكاتوبي كثيرًا بتقديم خدمات الغوص على مستوى الكونسيرج من خلال منح كل غواص المستوى المناسب من الخدمة الشخصية. يسعد الموظفون بالتعامل مع جميع تفاصيل إعداد المعدات ونقلها وتخزينها. ولكن إذا كنت تفضل تولي مسؤولية معداتك الخاصة، فلا مشكلة.

يقدم المرشدون إحاطات شاملة قبل الغوص ويكونون في الماء طوال كل غوص لقيادة الطريق والإشارة إلى الاكتشافات الفريدة ومراقبة العين الساهرة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. يقدر مبتدئو الغوص المساعدة الإضافية والاهتمام الشخصي الذي يقدمه مرشدونا. يتم الوثوق بالغواصين الأكثر إنجازًا لتولي مسؤولية ملفاتهم الشخصية. ومع ذلك، يختار الكثيرون البقاء بالقرب من المرشدين للاستفادة من معرفتهم المحلية بالموقع وقدرتهم الغريبة على اكتشاف الحياة البحرية بعيدة المنال.

اجعلها متعددة المستويات

يستطيع الغواصون في واكاتوبي الاستفادة الكاملة من الشعاب المرجانية والجدران المتاحة لهم لتحقيق أقصى استفادة من كل غوص.

Dive computers make it possible to enjoy significantly longer bottom times at sites where one can start deeper and then ascend slowly towards the surface through the course of the dive. Few places in the world are as well-suited for multi-level profiles as Wakatobi. The walls and steep slopes found at many sites rise to within a few feet of the surface and plunge beyond the range of recreational diving. On these sites, computer-equipped divers can create profiles that stretch well beyond the hour mark and end with an extended tour of the reef crest.

اذهب مع الريح

غواصون يبحرون على طول جانب منحدر شديد الانحدار.

يحتفظ واكاتوبي بعوامات الإرساء لمنع تلف المرساة، لكن عددًا من ملفات الغوص المفضلة لا تبدأ وتنتهي عند نفس النقطة ويتم إجراؤها بدلاً من ذلك كغوصات انجرافية. كما يعلم أي شخص قام بتنفيذ غوص الانجراف بشكل صحيح، يمكن أن تكون هذه تجربة مجزية للغاية. ليست هناك حاجة للعودة إلى نقطة البداية أو حساب احتياطيات الهواء أو السباحة ضد التيار؛ ما عليك سوى أن تخطو إلى البحر وتتبع على طول الشعاب المرجانية.

استكشف من الشاطئ

اقفز على أحد قوارب الغوص الفسيحة في Wakatobi أو انطلق من نهاية رصيف المنتجع للغوص في House Reef، فالاختيار يعود إليك.

مع مغادرة القوارب في الصباح ومنتصف الصباح وبعد الظهر، لا يحتاج الغواصون في واكاتوبي أبدًا إلى الانتظار لفترة طويلة قبل رحلتهم التالية. ولكن ليس عليك ركوب القارب للاستمتاع بالغوص الاستثنائي.

تشتهر منطقة House Reef في المنتجع بأنها واحدة من أفضل مناطق الغوص على الشاطئ في العالم، ويمكنك اكتشاف هذا الشريط الأسطوري من العقارات تحت الماء بمجرد الخوض فيه من الشاطئ أو الدخول عند نهاية رصيف المنتجع. تم العثور على بعض أندر الحيوانات البرية في المنطقة بالقرب من الرصيف، بما في ذلك الأسماك الأنبوبية الشبحية والسمكة الشبحية المزخرفة، وسمكة العقرب الورقية، والحبار الصغير.

غواصان يتجهان إلى أسفل الجدار لاستكشاف الشعاب المرجانية في واكاتوبي.

واكاتوبي هاوس ريف سوف يرضي مجموعة واسعة من الغواصين. ويمكن لعشاق الرحلات الممتدة متابعة الجدران والمنحدرات لاكتشاف المرجان الأسود في الأعماق؛ يمكن للمصورين ملء بطاقات الذاكرة بصور ماكرو أو الاستفادة من الإضاءة المحيطة لإنشاء صور بانورامية مذهلة بزاوية واسعة. يمكن للغواصين المبتدئين والعارضين البقاء على مقربة من قمة الشعاب المرجانية، حيث تكون الألوان في ذروتها، وتشيع مشاهد مثل أسماك شقائق النعمان ومحطات التنظيف.

للحصول على تجربة في منتصف الطريق بين الشاطئ والغوص بالقارب، يمكن للضيوف أيضًا الاستفادة من خدمات قوارب سيارات الأجرة في واكاتوبي، والتي تنقلك إلى مناطق أبعد في House Reef للاستمتاع بانجراف خلاب على طول الجدار عائداً إلى رصيف المراكب الصغيرة.

تخلص من الدبابات

في الصباح وبعد الظهر وحتى في المساء، يمكن أن يوفر الغطس بين الشعاب المرجانية الضحلة في واكاتوبي فرصة لا نهاية لها تقريبًا لرؤية مجموعة متنوعة من الحياة البحرية دون امتصاص أي نيتروجين إضافي.

مع وجود العديد من الشعاب المرجانية التي ترتفع إلى مسافة متر أو مترين من السطح، تعد واكاتوبي وجهة رئيسية للغطس. معظم المواقع التي تزورها قوارب الغوص في المنتجع مناسبة تمامًا للسباحين، الذين يتم الترحيب بهم دائمًا على متن السفينة ولديهم مرشد للغطس يقدم إحاطة شاملة قبل الدخول. يعد هذا خيارًا جذابًا بشكل خاص للأزواج الذين يشملون غواصًا واحدًا و سباح واحد، حيث يمكنهم مشاركة العديد من التجارب نفسها في الماء. بالنسبة للغواصين الذين لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الوقت في الماء، يمكن أن يوفر الغطس بعد الظهر فرصة إضافية لإبقاء رؤوسهم تحت الماء دون امتصاص أي نيتروجين إضافي.

ينقل ليلة

بعد حلول الظلام، تصبح شعاب واكاتوبي أكثر نشاطًا حيث تخرج الحيوانات التي تظل نائمة أو مختبئة خلال ساعات النهار لتتغذى أو تصطاد. يخرج الأخطبوط والحبار والثعابين من الشقوق المخفية، وتصبح أسماك العقرب أكثر نشاطًا، وتخرج الديدان المفلطحة من الشقوق المخفية.

يمكن لأولئك الجدد في مجال الغوص الليلي أن يبدأوا غطساتهم المسائية بعد غروب الشمس مباشرةً، وفي المناطق المألوفة في House Reef. يتيح ذلك الوقت للتعود على الضوء المحيط المتضائل، والشعور بالراحة مع المناطق المحيطة قبل حلول الظلام الدامس. يتوفر المرشدون دائمًا للمساعدة في إضاءة الطريق، ولكن الغواصين مدعوون أيضًا لاستكشاف House Reef بأنفسهم.

الوجوه الغريبة في الظلام يمكن أن تأتي بأشكال عديدة كما نرى هنا مع هذه المدرسة من سمك السلور المخطط.

يقدم المنتجع أيضًا عدة مرات في الأسبوع رحلات غوص ليلية بالقارب إلى بعض المواقع الأكثر شهرة في المنطقة. لإلقاء نظرة أكثر وضوحًا على ما يكمن أدناه، يمكن للضيوف الاشتراك في تجربة الغوص Fluo. يتضمن ذلك استخدام أضواء غوص خاصة بالأشعة فوق البنفسجية تكشف عن بعض الشعاب المرجانية والحيوانات بألوان الفلورسنت المتوهجة (أي ما يعادل تحت الماء ملصق الضوء الأسود).

Not many dive resorts can say this, but Wakatobi is a fully functional rebreather friendly dive resort, complete with oxygen, sorb, cylinders for O2, Dil and bailout, as well as helium on request.

مهما كان اختيارك لاستكشاف الشعاب المرجانية في واكاتوبي - الضحلة أو العميقة، ليلاً أو نهارًا، أو البقاء في مكانك أو الانجراف على طول الجدار - فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أنك لن تنفد منك الأشياء التي يمكنك رؤيتها أو القيام بها. وربما يكون هذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل الكثير من الضيوف يستمرون في العودة لطلب المزيد.

