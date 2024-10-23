واكاتوبي يوسع حماية الشعاب المرجانية

منتجع واكاتوبي للغوص قامت بتوسيع التزامها طويل الأمد بحماية الشعاب المرجانية واستعادتها من خلال برنامج جديد لتقييم صحة الشعاب المرجانية وإضافة عالمة الأحياء البحرية الداخلية جوليا ميلرز.

انضمت جوليا إلى عائلة واكاتوبي لإطلاق مشروع مستمر لقياس ومراقبة وتقييم صحة الشعاب المرجانية داخل المحمية البحرية الخاصة بالمنتجع.

جوليا ميلرز، عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص، تقوم بتصوير المرجان الناعم لبرنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

يستخدم برنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية مجموعة مخصصة من تقنيات التصوير وتحليل البيانات الحديثة التي توفر مؤشرًا شاملاً لحالة النظام البيئي للشعاب المرجانية. "نحن نستخدم أحدث النظريات البيئية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حزمة جديدة لقياس صحة الشعاب المرجانية بكفاءة وقوة،تقول جوليا. "وهذا سيمكننا من مراقبة كيفية عمل الشعاب المرجانية في واكاتوبي في جميع أنحاء المنطقة المحمية دون تحويل الموارد بشكل كبير عن حماية الشعاب المرجانية."

تجمع العملية بين التوثيق في الماء وتحليل البيانات باستخدام نماذج التعلم الآلي لقياس صحة الشعاب المرجانية. عندما لا تكون في الجزيرة، ستقوم بالبحث في أساليب وأفكار جديدة لتقييم الشعاب المرجانية وتساعد في نشر الكلمة حول مبادرة واكاتوبي العلمية.

بدأت جوليا وفريق الغوص أيضًا في إجراء مسح eDNA للشعاب المرجانية. "يتضمن ذلك أخذ عينات من مياه البحر بالقرب من الشعاب المرجانية على أعماق مختلفة وتصفيتها لاحتجاز الحمض النووي البيئي (eDNA) الذي تطرحه الكائنات الحية في الماء"، تشرح جوليا. "العينات موجودة الآن في المختبر، حيث يتم وضع علامات على الحمض النووي باستخدام المجسات وتسلسله لتحديد الأنواع الموجودة. باستخدام هذه التقنية، يجب أن نكون قادرين على اكتشاف مئات الأنواع من لتر واحد فقط من مياه البحر. إنها عملية رائعة للغاية! "

تخصصت جوليا في علم الأحياء بجامعة أكسفورد وحصلت على درجة الماجستير بالتعاون مع المعهد الأسترالي لعلوم البحار. وهي بحارة منذ الصغر وغواصة شغوفة.لقد ذهبت إلى علم الأحياء البحرية لأنني أرى أن هذا البحث أداة قوية لربط الناس بالكوكب"، هي تقول. "إن العمل ضمن هذا الفريق الديناميكي يعني أننا أحرزنا تقدمًا سريعًا. أثبت فريق واكاتوبي أيضًا أنه مصدر لا يقدر بثمن للمعرفة حول النظام البيئي المحلي.

وتضيف جوليا كذلك، "إن القدرة على الانتقال من المكتبة إلى الكمبيوتر المحمول إلى الشعاب المرجانية، كل ذلك في مساحة مائة متر، هي الوصفة المثالية لتوليد أفكار جديدة وتجربتها. من المثير جدًا العمل مع مبتكرين منفتحين يحرصون على تجربة أساليب جديدة والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة."

عندما يكون ذلك ممكنًا، يقوم مرشدو واكاتوبي أيضًا بمساعدة جوليا في جمع عينات المياه eDNA من شعاب واكاتوب المرجانية حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

يعد برنامج الحفاظ على الشعاب المرجانية التعاوني في واكاتوبي مبادرة رائدة في مجال حماية الموارد المستدامة القائمة على المجتمع. وقد طور مؤسسو منتجع واكاتوبي هذه المبادرة لتوفير وسيلة استباقية لحماية الشعاب المرجانية والموارد البحرية. ويتم تقاسم جزء من العائدات التي يتم الحصول عليها من نزلاء المنتجع مع المجتمع المحلي للحفاظ على ودعم نمط حياة مستدام يعزز رعاية واحترام النظام البيئي للشعاب المرجانية.

عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع Wakatobi Dive، جوليا ميلرز. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

تبحث جوليا أيضًا عن طرق لدمج المزيد من العلوم في تجربة الغوص في واكاتوبي. "كلما عرفت أكثر، لاحظت أكثر"، تقول"وما هو أفضل مكان للتعرف على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وحمايتها من واكاتوبي". خلال شهرها الأول في المنتجع، قدمت جوليا برنامجًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة البحرية؛ لقد أنشأت أيضًا دورة تدريبية مخصصة لعلم الأحياء البحرية والمحافظة عليها في واكاتوبي للشباب والمراهقين الراغبين في المشاركة أثناء إقامتهم.

يقع منتجع واكاتوبي على جزيرة صغيرة في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا. يستمتع الضيوف بخدمات الكونسيرج للغوص والغطس مع إمكانية الوصول الحصري إلى أكثر من 40 موقعًا داخل محمية بحرية محمية، بالإضافة إلى خدمة الخمس نجوم والطعام الفاخر وخدمات السبا ورحلات الطيران العارض المباشرة للضيوف من بالي.

لمعرفة المزيد قم بزيارة صفحة الحياة البحرية في واكاتوبي https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ بالإضافة إلى موقع مدونتهم Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

للاستفسارات حول المنتجع، أرسل بريدًا إلكترونيًا office@wakatobأنا i.co أو اذهب هنا https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)