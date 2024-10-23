أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

واكاتوبي يوسع حماية الشعاب المرجانية

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
العديد من مرشدي الغوص في واكاتوبي يساعدون عالمة الأحياء البحرية الجديدة في المنتجع جوليا ميلرز في جمع عينات المياه حول مواقع الغوص المتنوعة حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص للتحليل الكيميائي والحمض النووي. - تصوير كريستيان جايكل | عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص جوليا ميلرز. تصوير | عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص جوليا ميلرز تعمل مع عينات المياه التي تم جمعها خلال غوص حديث. || عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص جوليا ميلرز في غوص على أحد الشعاب المرجانية الرائعة في واكاتوبي. تصوير أدريان جيتوس | عدد قليل من مرشدي الغوص في واكاتوبي الذين يساعدون جوليا ميلرز الآن في أبحاثها المرجانية في المنتجع يقفون مع عينات المياه التي تم جمعها على أحد الشعاب المرجانية في واكاتوبي حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص والتي سيتم استخدامها للتحليل الكيميائي والحمض النووي. تصوير أدريان جيتوس
العديد من مرشدي الغوص في واكاتوبي يساعدون عالمة الأحياء البحرية الجديدة في المنتجع جوليا ميلرز في جمع عينات المياه حول مواقع الغوص المتنوعة حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص للتحليل الكيميائي والحمض النووي. - تصوير كريستيان جايكل | عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص جوليا ميلرز. تصوير أدريان جيتوس |||عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص جوليا ميلرز في غوص على أحد الشعاب المرجانية الرائعة في واكاتوبي. تصوير أدريان جيتوس | عدد قليل من مرشدي الغوص في واكاتوبي الذين يساعدون جوليا ميلرز الآن في أبحاثها المرجانية في المنتجع يقفون مع عينات المياه التي تم جمعها من أحد الشعاب المرجانية في واكاتوبي حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص والتي سيتم استخدامها للتحليل الكيميائي والحمض النووي. تصوير أدريان جيتوس
منتجع واكاتوبي للغوص قامت بتوسيع التزامها طويل الأمد بحماية الشعاب المرجانية واستعادتها من خلال برنامج جديد لتقييم صحة الشعاب المرجانية وإضافة عالمة الأحياء البحرية الداخلية جوليا ميلرز.

انضمت جوليا إلى عائلة واكاتوبي لإطلاق مشروع مستمر لقياس ومراقبة وتقييم صحة الشعاب المرجانية داخل المحمية البحرية الخاصة بالمنتجع.

عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص، جوليا ميلرز، تلتقط صورًا للشعاب المرجانية الناعمة لبرنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية. تصوير أدريان جيتوس
جوليا ميلرز، عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع واكاتوبي للغوص، تقوم بتصوير المرجان الناعم لبرنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

يستخدم برنامج تقييم صحة الشعاب المرجانية مجموعة مخصصة من تقنيات التصوير وتحليل البيانات الحديثة التي توفر مؤشرًا شاملاً لحالة النظام البيئي للشعاب المرجانية. "نحن نستخدم أحدث النظريات البيئية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حزمة جديدة لقياس صحة الشعاب المرجانية بكفاءة وقوة،تقول جوليا. "وهذا سيمكننا من مراقبة كيفية عمل الشعاب المرجانية في واكاتوبي في جميع أنحاء المنطقة المحمية دون تحويل الموارد بشكل كبير عن حماية الشعاب المرجانية."

تجمع العملية بين التوثيق في الماء وتحليل البيانات باستخدام نماذج التعلم الآلي لقياس صحة الشعاب المرجانية. عندما لا تكون في الجزيرة، ستقوم بالبحث في أساليب وأفكار جديدة لتقييم الشعاب المرجانية وتساعد في نشر الكلمة حول مبادرة واكاتوبي العلمية.  

M4A0809
M4A0834

بدأت جوليا وفريق الغوص أيضًا في إجراء مسح eDNA للشعاب المرجانية. "يتضمن ذلك أخذ عينات من مياه البحر بالقرب من الشعاب المرجانية على أعماق مختلفة وتصفيتها لاحتجاز الحمض النووي البيئي (eDNA) الذي تطرحه الكائنات الحية في الماء"، تشرح جوليا. "العينات موجودة الآن في المختبر، حيث يتم وضع علامات على الحمض النووي باستخدام المجسات وتسلسله لتحديد الأنواع الموجودة. باستخدام هذه التقنية، يجب أن نكون قادرين على اكتشاف مئات الأنواع من لتر واحد فقط من مياه البحر. إنها عملية رائعة للغاية! "

تخصصت جوليا في علم الأحياء بجامعة أكسفورد وحصلت على درجة الماجستير بالتعاون مع المعهد الأسترالي لعلوم البحار. وهي بحارة منذ الصغر وغواصة شغوفة.لقد ذهبت إلى علم الأحياء البحرية لأنني أرى أن هذا البحث أداة قوية لربط الناس بالكوكب"، هي تقول. "إن العمل ضمن هذا الفريق الديناميكي يعني أننا أحرزنا تقدمًا سريعًا. أثبت فريق واكاتوبي أيضًا أنه مصدر لا يقدر بثمن للمعرفة حول النظام البيئي المحلي.

وتضيف جوليا كذلك، "إن القدرة على الانتقال من المكتبة إلى الكمبيوتر المحمول إلى الشعاب المرجانية، كل ذلك في مساحة مائة متر، هي الوصفة المثالية لتوليد أفكار جديدة وتجربتها. من المثير جدًا العمل مع مبتكرين منفتحين يحرصون على تجربة أساليب جديدة والنظر إلى الأشياء من زوايا مختلفة."

عندما يكون ذلك ممكنًا، يساعد مرشدو واكاتوبي جوليا أيضًا في جمع عينات المياه من الحمض النووي البيئي من الشعاب المرجانية في واكاتوبي حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص. تصوير أدريان جيتوس
عندما يكون ذلك ممكنًا، يقوم مرشدو واكاتوبي أيضًا بمساعدة جوليا في جمع عينات المياه eDNA من شعاب واكاتوب المرجانية حيث تكون الشعاب المرجانية الصلبة قوية بشكل خاص. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

يعد برنامج الحفاظ على الشعاب المرجانية التعاوني في واكاتوبي مبادرة رائدة في مجال حماية الموارد المستدامة القائمة على المجتمع. وقد طور مؤسسو منتجع واكاتوبي هذه المبادرة لتوفير وسيلة استباقية لحماية الشعاب المرجانية والموارد البحرية. ويتم تقاسم جزء من العائدات التي يتم الحصول عليها من نزلاء المنتجع مع المجتمع المحلي للحفاظ على ودعم نمط حياة مستدام يعزز رعاية واحترام النظام البيئي للشعاب المرجانية.

جوليا ميلرز، تصوير أدريان جيتوس
عالمة الأحياء البحرية الجديدة في منتجع Wakatobi Dive، جوليا ميلرز. الصورة المرفقة بواسطة أدريان جيتوس

تبحث جوليا أيضًا عن طرق لدمج المزيد من العلوم في تجربة الغوص في واكاتوبي. "كلما عرفت أكثر، لاحظت أكثر"، تقول"وما هو أفضل مكان للتعرف على التنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وحمايتها من واكاتوبي". خلال شهرها الأول في المنتجع، قدمت جوليا برنامجًا حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة البحرية؛ لقد أنشأت أيضًا دورة تدريبية مخصصة لعلم الأحياء البحرية والمحافظة عليها في واكاتوبي للشباب والمراهقين الراغبين في المشاركة أثناء إقامتهم. 

يقع منتجع واكاتوبي على جزيرة صغيرة في جنوب شرق سولاويزي بإندونيسيا. يستمتع الضيوف بخدمات الكونسيرج للغوص والغطس مع إمكانية الوصول الحصري إلى أكثر من 40 موقعًا داخل محمية بحرية محمية، بالإضافة إلى خدمة الخمس نجوم والطعام الفاخر وخدمات السبا ورحلات الطيران العارض المباشرة للضيوف من بالي.

لمعرفة المزيد قم بزيارة صفحة الحياة البحرية في واكاتوبي https://www.wakatobi.com/scuba-diving/marine-life/ بالإضافة إلى موقع مدونتهم Wakatobi Flow/ https://blog.wakatobi.com/category/research-and-conservation/

للاستفسارات حول المنتجع، أرسل بريدًا إلكترونيًا office@wakatobأنا i.co أو اذهب هنا https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
الغوص مع الحيتان القاتلة: أفضل 10 نصائح للتصوير تحت الماء
جون درايدن: صدمة لوسيتانيا
غواص الشبح: خرطوم منفصل يتسبب في وفاة غواص سكابا
بوني غوغلر: 52 موقع غوص محلي مفضل لدى الغواصين المحترفين
رون: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
أخبار حديثة
ارتفاع عدد الوفيات بسبب الغوص، كما تقول BSAC – ولكن لديها أخبار جيدة أيضًا ارتفاع عدد الوفيات بسبب الغوص، كما تقول BSAC – ولكن لديها أخبار جيدة أيضًا
آلاف القطع الأثرية من حطام السفن البريطانية تُعرض للبيع آلاف القطع الأثرية من حطام السفن البريطانية تُعرض للبيع
الزلزال أخفى حطام السفينة – لكن العلم وجده الزلزال أخفى حطام السفينة – لكن العلم وجده
طيور البحر الوردية تتكاثر لأول مرة في المملكة المتحدة طيور البحر الوردية تتكاثر لأول مرة في المملكة المتحدة
مقاعد الصف الأمامي لحضور اكتشاف حطام سفينة تيتانيا مقاعد الصف الأمامي لحضور اكتشاف حطام سفينة تيتانيا
عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه في اسكتلندا عودة الحوت الأحدب إلى البحر بعد جنوحه في اسكتلندا

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x