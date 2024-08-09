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أفضل 5 مواقع للغوص في رجا أمبات

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أفضل 5 مواقع للغوص في رجا أمبات

أفضل 5 مواقع للغوص في راجا أمبات: رؤى من جو، مدير الغوص في Meridian Adventure

يشتهر راجا أمبات، وهو أرخبيل يقع في مقاطعة بابوا الغربية بإندونيسيا، بمناظره الطبيعية الخلابة تحت الماء وتنوعه البيولوجي الذي لا مثيل له. تشاركنا جو، مديرة الغوص ذات الخبرة في Meridian Adventure Dive، أفضل خمسة مواقع غوص يجب زيارتها في هذه الجنة تحت الماء.

تحب جو الثقافة المحلية وفريق العمل الرائع في MAD. لقد كانت تدير لوجستيات الغوص وتدير إدارة المنتجع لمدة سبع سنوات. إلى جانب ترحيبها الحار بالضيوف، فإنها أيضًا تعرض لهم أفضل المواقع تحت الماء في راجا أمبات أثناء الغوص.

1. رصيف سوانداريك: مدينة السلاحف

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Sawandarek Jetty، المعروف باسم "مدينة السلاحف"، هو حلم الغواص الذي أصبح حقيقة. يتميز هذا الموقع بحياة بحرية متنوعة، مما يجعله مكانًا لا بد منه لأي عاشق تحت الماء. أثناء نزولك إلى المياه الصافية، سيتم الترحيب بك من قبل العديد من السلاحف الودية، والتي غالبًا ما تجدها تسبح برشاقة أو تستريح على الشعاب المرجانية النابضة بالحياة. تعد وفرة السلاحف بمثابة شهادة على النظام البيئي الصحي للموقع. وإلى جانب هذه المخلوقات المهيبة، يمكن للغواصين رؤية أسماك قرش الشعاب المرجانية، والمحار العملاق، والعديد من الأسماك الملونة، وكلها تزدهر في هذا الملاذ تحت الماء.

2. كيب كري: الرقم القياسي العالمي لعدد الأسماك

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كيب كري ليس مشهورًا في راجا أمبات فحسب، بل يحمل رقمًا قياسيًا عالميًا لأكبر عدد من أنواع الأسماك التي يتم إحصاؤها في غوصة واحدة - وهو رقم مذهل يصل إلى 367 نوعًا! يعد موقع الغوص هذا بمثابة شهادة حية على التنوع البيولوجي المذهل في راجا أمبات. المشهد تحت الماء عبارة عن نسيج نابض بالحياة من الألوان والحياة، ويضم كل شيء بدءًا من أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة وحتى أسماك السطح الكبيرة. يمكن للغواصين هنا أن يتوقعوا لقاءات مثيرة مع أسماك قرش الشعاب المرجانية السوداء، وأسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية، ومجموعة مذهلة من مدارس الأسماك التي تخلق مشهدًا ديناميكيًا تحت الماء.

3. ميوسكون: جنة تعليم النهاش

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تشتهر ميوسكون بمدارسها الاجتماعية الكبيرة من النهاش التي تنشئ عروضًا رائعة تحت الماء. أثناء تنقلك عبر هذه الشعاب المرجانية النابضة بالحياة، ستجد نفسك محاطًا بأسماك النهاش المخططة باللون الأزرق، والتي تتحرك في انسجام تام، مما يخلق رقصة حية من الألوان. توفر التكوينات المرجانية الصحية في الموقع خلفية مثالية للشاطئ تصوير، ويمكنك أيضًا رؤية ثعابين البحر المرحة وهي تنسج بين الشعاب المرجانية. إن التنوع البيولوجي الغني والحياة البحرية الديناميكية في ميوسكون يجعلها وجهة مفضلة لدى الغواصين الباحثين عن المغامرة والهدوء.

4. السحر الأزرق: مشهد مانتا راي

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بلو ماجيك هو موقع مذهل للغوص يرقى إلى مستوى اسمه، خاصة خلال موسم مانتا. تجتذب التيارات القوية في الموقع أسماك شيطان البحر المهيبة، التي تنزلق بسهولة عبر الماء، مما يوفر للغواصين لقاءات قريبة مذهلة. وبعيدًا عن أسماك المانتا، تتميز بلو ماجيك بشعاب مرجانية نابضة بالحياة تعج بالحياة، بما في ذلك أسراب الباراكودا والرافعات وأسماك الشعاب المرجانية المختلفة. إن تضاريس الموقع المثيرة والحياة البحرية الغنية تجعل منه تجربة غوص مثيرة، مما يوفر تجارب لا تُنسى تحت الماء.

5. حديقة ميليسا: حلم المصور

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تعد حديقة ميليسا أرض العجائب الحقيقية تحت الماء وجنة للمصورين تحت الماء. يشتهر موقع الغوص هذا بحدائقه المرجانية الواسعة والنظيفة، والتي تعد موطنًا لملايين أسماك Anthiinae الملونة. إن رؤية هذه الأسماك النابضة بالحياة وهي ترقص وسط الشعاب المرجانية هي متعة بصرية، مما يخلق مشهدًا من عالم آخر يأسر الغواصين. إن التنوع البيولوجي الغني والتكوينات المرجانية المذهلة تجعل من حديقة ميليسا مكانًا لا بد منه لأي شخص يتطلع إلى التقاط جوهر جمال راجا أمبات تحت الماء.

توفر مواقع الغوص في راجا أمبات حياة بحرية غير عادية وشعابًا مرجانية نابضة بالحياة وتجارب لا تُنسى تحت الماء. وفقًا لجو، مدير Meridian Adventure Dive، فإن أفضل خمسة مواقع للغوص - Sawandarek Jetty، وCape Kri، وMioskon، وBlue Magic، وMelissa's Garden - توفر كل منها لمحة فريدة ومذهلة عن العجائب الموجودة تحت الماء في هذه الجنة الإندونيسية. سواء كنت غواصًا متحمسًا أو مبتدئًا، تعدك هذه المواقع بمغامرات ستجعلك منبهرًا ومشتاقًا للمزيد.

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عن المنصة ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو PADI 5 نجوم ايكو منتجع وفائز فخور بجائزة PADI Green Star المرموقة. ملكنا الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.

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@allanwilliams6259
#askmark
مرحبًا، كنت أشاهد مؤخرًا فيلمًا على Netflix حول أ
الغوص والغواص المحاصر (الغوص) سؤالي هو هل يمكنك ذلك
في الواقع قم بإزالة المنظم الخاص بك تحت الماء لوضعه
على اسطوانة جديدة؟
#الغوص #الغوص #الغوص
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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هذا الأسبوع في البودكاست، تم إنقاذ زوج من الغواصين المفقودين بفضل أضواء الغوص الخاصة بهم، ومقطع فيديو من منظور شخصي لسمكة قرش متشمس يصطدم بقارب، وهناك موقع للغوص معروض للبيع إذا كان لديك بعض النقود الاحتياطية

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

هذا الأسبوع في البودكاست، الكثير من القطع الأثرية تحت الماء بما في ذلك فأس العصر البرونزي الذي حطم الرقم القياسي والكثير من جنوح الحيتان مؤخرًا، مرت الحيتان بأسبوع صعب إلى حد ما


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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS44MjZDNDYzQjgwQzkzQzkz

اكتشف الغواصون الفأس الشمالي من العصر البرونزي

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