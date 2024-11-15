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حياة داوين غير الكبرى

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حياة داوين غير الكبرى

تشتهر بلدة داوين الصغيرة، على جزيرة نيجروس في منطقة فيساياس في الفلبين منذ فترة طويلة بأنها مكة لرصد المخلوقات والغوص، ولكن ما يفاجئ العديد من الغواصين الذين يزورون داوين هو عدد بعض المخلوقات الأكبر حجمًا التي تجعل من هذا الملاذ الكبير موطنًا لها.

بينما يجوب المصورون المتحمسون الشعاب المرجانية والمناطق الرملية بحثًا عن الأنواع النادرة الصغيرة، ترعى السلاحف الخضراء (Chelonia mydas) بسعادة الأعشاب البحرية الوفيرة على مسافة قصيرة. مع وزن البالغين بين 240 و420 رطلاً (110 - 190 كجم)، فمن الصعب بالتأكيد عدم رؤيتها!

إن مشاهدة السلاحف في جزيرة آبو القريبة، وهي محمية بحرية محمية على المستوى الوطني، تشكل نشاطًا سياحيًا بيئيًا شائعًا بين الغواصين والغواصين على حد سواء. وقد اعتادت بعض السلاحف على السباحين والغواصين، ويبدو أنها غير مهتمة تمامًا بوجودهم. وقد كشفت المسوحات التي أجراها معهد الفقاريات البحرية الكبيرة في الفلبين (LAMAVE) في عام 2016 عن وجود عدد كبير من السلاحف الخضراء، وقبيلة كبيرة من السلاحف ذات منقار الصقر المهددة بالانقراض (Eretmochelys imbricata).

0223 Mike s Dauin Beach Resort أرض البحث عن الأعشاب البحرية
الحياة غير الكبرى لداوين 4

بفضل عمل LAMAVE، وبدعم من أعضاء جمعية Negros Oriental Dive Association (NOrDA) مثل AivyMaes Divers Resort وSilver Reef Dive Resort وAzure Dive Resorts وSea Explorers Dauin، تم إطلاق مشروع هذا العام لمسح 13 كيلومترًا من ساحل Dauin لمعرفة المزيد عن السكان المحليين من السلاحف. 

بتمويل من منحة مجتمعية من PADI Aware، وتحت إشراف منتجع PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort، يقوم مشروع Pawikan (الذي يعني "سلحفاة بحرية" باللغة الفلبينية) بتجميع كتالوج للسلاحف، مثل الكتاب السنوي للمدرسة الثانوية، والذي يجعل التعرف على الأفراد ممكنًا. من خلال الصور التي يرسلها الغواصون الزائرون والمرشدون المحليون، بالإضافة إلى العديد من المسوحات المخصصة، بدأت حياة السلاحف غير المبلغ عنها في Dauin في الظهور.

إن "وجوه" السلاحف مغطاة بقشور، والمعروفة باسم الدروع، والأنماط التي تشكلها ليست فريدة من نوعها لكل سلحفاة فحسب، بل تظل كما هي على مدى عقود عديدة، تمامًا مثل بصمات أصابعنا. أثبتت طريقة التعريف غير الجراحية هذه نجاحها في تتبع العديد من الأنواع البحرية الأخرى، مثل أسماك القرش الحوتية وأسماك مانتا، دون الحاجة إلى إجراءات وضع العلامات والإطلاق أو تقنيات التتبع عبر الأقمار الصناعية باهظة الثمن. يساعد استخدام برامج مطابقة الأنماط أيضًا في تحديد الهوية إذا لم تكن السلحفاة واضحة على الفور من صور الكتالوج. ستغذي جميع البيانات التي تم جمعها الكتالوج الوطني للسلاحف الذي تنظمه LAMAVE، مما يسمح بتجميع بيانات المشاهدات مع بلدان أخرى، مما يساعد في بناء صور لأنماط الهجرة على مسافات شاسعة.

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الحياة غير الكبرى لداوين 5

ومن خلال صفحة المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي، يستطيع أي شخص إرسال صور أو مقاطع فيديو للسلاحف التي صادفها في داوين، والحصول على رد سريع من الفريق بشأن من أمضى وقته للتو في المحيط. وإذا لم تكن السلحفاة موجودة في الأرشيف، كما حدث في عدد من المناسبات بالفعل، فإن الغواص المحظوظ يحصل على فرصة تسمية اكتشافه الجديد (مرحبًا بأوتيس وأليس!).

إن معرفة نوع السلاحف يساعد في رسم خريطة لسكانها، ومراقبة صحتها، ومراقبة سلوكياتها. وربما يكون من المدهش أن نتعلم، على سبيل المثال، أن السلاحف الخضراء، وهي حيوان مرتبط بالهجرة مئات، إن لم يكن آلاف الكيلومترات إلى شواطئ التزاوج والتكاثر، تحب البقاء في مكان محدد للغاية لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات، ولا نراها أبدًا تختلط بجيرانها على بعد بضع مئات من الأمتار فقط. 

وهذا يجعل التعرف على السلاحف أسهل قليلاً، حيث إن عدد السلاحف التي تم تصنيفها حتى الآن يصل إلى المئات. كما يوضح أيضًا أماكن وجود تركيزات مستقرة من السلاحف، مما يساعد في إعلام التخطيط البيئي المحلي، فضلاً عن القدرة على توجيه الغواصين والغواصين الأحرار والغواصين إلى أفضل الأماكن للتسكع مع هذه العمالقة اللطيفة.

0223 منتجع مايك داوين بيتش بيرثا تبحث عن الطعام في الأعشاب البحرية
الحياة غير الكبرى لداوين 6

كما تتضح شخصياتهم كلما زرتهم أكثر. بعض الأسماك البالغة الأكبر حجمًا تكون هادئة إلى حد ما، وتسمح بالاقتراب منها، وفي إحدى الحالات تتاح لها الفرصة لإزالة خطاف صيد صغير مثبت في زعانفها. والبعض الآخر يركض فور رؤيتك، وهم سريعون جدًا، حتى عندما يكون لديك قارب صيد صغير لمحاولة مواكبته!

وقد بدأ مشروع باويكان بالفعل في إثارة الاهتمام باكتشاف المزيد عن أعداد السلاحف في أماكن أخرى من الفلبين. فقد لاحظت مدينة زامبوانجيتا، وهي المدينة المجاورة لداوين، تعشيش السلاحف في جزيرة السلاحف التي تحمل الاسم المناسب، وهو أمر نادر في هذا الامتداد من الساحل، كما شرعت منطقة الغوص القريبة موالبوال في مشروعها العلمي الخاص بالسلاحف. وكلما اكتشفنا المزيد عن أماكن استراحة هذه الأنواع من السلاحف وغذائها وتعشيشها، كلما تمكنا من حماية موائلها والاستمرار في الاستمتاع بلقاءات سحرية مع هذه المخلوقات المحبوبة.

أخبار جيدة لأي شخص يغوص في Dauin إن السلاحف موجودة هناك 365 يومًا في السنة، ولا يبدو أنها موسمية. لذا في تلك المناسبة النادرة التي لا تتمكن فيها من العثور على المخلوق الخاص الذي كنت تأمل في رؤيته، يمكنك الاعتماد على واحد أو أكثر من هؤلاء السكان المحليين لإضفاء مظهر - على الرغم من أنك قد لا تتمكن من وضعها في الإطار باستخدام عدسة الماكرو الخاصة بك!

منتجع الغوص سيلفر ريف
الشعاب المرجانية الفضية تقدم خدمات التصوير الفوتوغرافي من قبل مراقبين متخصصين لديهم معرفة بمعدات الكاميرا واستخدامها قبل وأثناء الغوص. الهدف هو الصعود معًا إلى السطح، وأحيانًا باستخدام سكوتر تحت الماء كخدمة سيارات أجرة "فقط للاستيلاء عليها" للمصورين الذين يواجهون التيارات والتحديات الأخرى.

منتجع الغوص ايفي مايس

منتجع الغوص ايفي مايس يقع هذا المنتجع في موقع فريد في قلب شاطئ داوين، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل ثلاثة مواقع للغوص في داوين، والتي تحتل باستمرار المرتبة العاشرة بين أفضل مواقع الغوص في العالم. سيساعدك مراقبونا المدربون بشكل احترافي في العثور على لقطة مثالية من زاوية واسعة أو ماكرو. مع وجود جزيرة أبو على بعد 35 دقيقة فقط بالقارب، نقدم لك تجربة غوص من الطراز العالمي.

المستكشفون البحر

تأسست شركة Sea Explorers في عام 1989، وهي مركز غوص رائد في فيساياس. نقدم غوصًا من الطراز العالمي مع الحبار المزخرف والأخطبوط المقلد وسمك العقرب في أمبون وأسماك القرش المراوغ في مالاباسكوا. استكشف داوين وسيبالاي لمزيد من الحياة البحرية المذهلة. يضمن خبراء الغوص الفلبينيون المخضرمون لدينا غوصًا لا يُنسى. اكتشف الفلبين - اغوص بابتسامة.

منتجع أزور للغوص

تشتهر أجهزة تركيز الأكسجين البيطرية من كالسـتين بجودتها العالية وفعاليتها في الميدان.  منتجع أزور للغوص تتمثل رؤية منتجع أزور في تقديم خدمة عالمية المستوى، وفي نهاية المطاف تحقيق التميز في صناعة الغوص. يعتبر منتجع أزور جوهر الروح الفلبينية، فهو دافئ مثل المياه الزرقاء الجذابة لشاطئه الخاص، ولطيف مثل سعف النخيل الذي ينحني في النسيم. المنتجع هو شهادة حية على التفاني في داوين كوجهة من شأنها أن تحقق أحلام الغوص.

منتجع شاطئ مايك

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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