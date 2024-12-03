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الجيل القادم من سجلات الغوص عبر الإنترنت

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سجل الغوص

في حين لا يزال بعض الأشخاص راضين بإخراج سجل الغوص الورقي القديم والجلوس بعد الغوص لتدوين تفاصيل غوصهم الأخير، يتجه المزيد والمزيد من الغواصين إلى طرق أكثر تقدمًا وتفاعلية للاحتفاظ بسجل غوصاتهم - وسجل الغوص الجديد عبر الإنترنت من دايفلوجز.كوم يتميز بمجموعة كبيرة من الميزات المبتكرة.

تم دمج الإصدار 3 من سجل الغوص عبر الإنترنت بالكامل في قاعدة بيانات خريطة عالمية واسعة النطاق لمواقع الغوص، وتمكن المستخدم من متابعة معداته وغوصاته ورحلاته بسهولة - ومع كون كل ذلك يعتمد على الإنترنت، يمكنك الوصول إلى بياناتك من أي مكان في العالم ببساطة عن طريق تسجيل الدخول.

في قلب هذا المنتج سهل الاستخدام - والذي تم تصميمه للعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الكبيرة - سجل غوص متقدم وقابل للتعديل بالكامل، تم تصميمه منذ البداية لتوفير الوقت والجهد، وجعل إدخال البيانات أكثر كفاءة. إنه يدمج تصفية مخصصة متميزة وتحرير النسخ واللصق عبر غوصات متعددة في نفس الوقت - تمامًا مثل Excel.

سجل الغوص ليس مجرد سجل بسيط لغوصاتك. فهو مليء بالميزات المبتكرة، مثل إمكانية البحث عن موقع غوص من مكتبة المواقع الواسعة، أو الوصول إلى قاعدة بيانات Fish ID المتميزة من DiveLogs، أو إدارة المعدات المستخدمة.

يتمتع سجل الغوص عبر الإنترنت بالقدرة على الاستيراد من تنسيقات ملفات وتطبيقات متعددة مختلفة، ويمكنك تصدير جميع بياناتك بتنسيق ملف UDDF القياسي.

تحرير الشبكة، مثل Excel إلى حد كبير
تحرير الشبكة، مثل Excel إلى حد كبير

قال مايك فيني من DiveLogs: "نقضي الكثير من الوقت والمال والجهد في الغوص! إن سجل الغوص عبر الإنترنت هو فرصة حقيقية لتجاوز الأساسيات المتعلقة بموعد ومكان وماذا فعلت في غوصاتي. يجب أن يكون أكثر من مجرد سجل - يجب أن يساعدنا في إحياء تلك الغطسات في ذاكرتنا، ورؤية الاتجاهات الكبيرة في كيفية تحسيننا (وكيف فعلنا ذلك!)، والحصول على شعور بمدى استكشافنا لهذا الكوكب الأزرق الكبير. ويجب أن يكون سهلاً وسريعًا للاستخدام.

"لقد كان هذا هو الهدف دائمًا Divelogs.com. الكوكب الأزرق الكبير الذي صنعناه منذ سنوات عديدة باستخدام بلاطات الخريطة الأساسية الجميلة (إن رؤية هذا يعمل على شاشة كاملة الحجم أمر خاص). جاء البرنامج السريع وسهل الاستخدام في الإصدار 3 مع أول سجل غوص شبكي قابل للتعديل بالكامل على الإنترنت في العالم والذي يتصرف مثل Excel.

"الآن، تركز أحدث ميزات الإصدار 3.1 من سجل الغوص عبر الإنترنت لدينا على اثنين آخرين: الذكريات (رؤية الصور ومقاطع الفيديو المضمنة في غطساتك)، واتجاهات الصورة الكبيرة مع وحدة التحليلات الجديدة (من بين جميع الرسوم البيانية التي أنشأناها عند اختبار وحدة التحليلات، كانت القدرة على رؤية العلاقة بين معدل SAC والوزن المحمول هي التي أظهرت مستوى الرؤى المتاحة)."

يتم تخزين بياناتك بشكل آمن والنسخ الاحتياطي لها على خادم DiveLogs المخصص في مركز بيانات بالمملكة المتحدة، وكونه صديقًا للبيئة، يستخدم هذا المرفق الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة.

سجل الغوص القياسي عبر الإنترنت غني بالميزات، مع عدم وجود حدود لعدد الغطسات المدخلة، ولكن هناك ميزات متميزة متاحة - مثل الوصول إلى قاعدة بيانات Fish ID (كما ذكر أعلاه) وأدوات تحرير الصور المتقدمة - مقابل اشتراك سنوي يكلف 20 جنيهًا إسترلينيًا (أو المبلغ المعادل إذا كان متاحًا بالعملة المحلية الخاصة بك).

يمكنك الوصول إلى جميع أنواع البيانات التحليلية، بما في ذلك استخدام الغاز، والعمق الأقصى، ومعدل SAC، والمزيد.
يمكنك الوصول إلى جميع أنواع البيانات التحليلية، بما في ذلك استخدام الغاز، والعمق الأقصى، ومعدل SAC، والمزيد.
جدول المحتويات

إعادة تعريف سجل الغوص

يحتوي الإصدار 3 على سجل الغوص عبر الإنترنت نفسه، والذي يتم حفظه في شبكة متقدمة مع الكثير من الطرق لإجراء التحرير السريع واستيراد الغطسات، ويتضمن مخططات ملف تعريف تفاعلية، بالإضافة إلى التكامل الوثيق مع قائمة المعدات الخاصة بك والخريطة الأساسية، لتزويدك بمجموعة من المعلومات حول المعدات التي استخدمتها، والأماكن التي غطست فيها - كل ذلك في متناول يدك.

يمكنك إضافة واستيراد وحذف الغطسات في سجل الغوص عبر الإنترنت، وإحضار ملفات تعريف كمبيوتر الغوص الخاصة بك، وإضافة التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، وإظهار التنبيهات وتبديل الغاز، وإدارة زملاء سجل الغوص الخاص بك، وتحرير معدات الغوص التي استخدمتها في الغطسات، وربط كل ذلك بقاعدة بيانات موقع الغوص.

يمكنك بسهولة إدارة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك داخل DiveLogs
يمكنك بسهولة إدارة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك داخل DiveLogs

تعرف على معداتك

هل لا تستطيع تذكر المعدات التي استخدمتها في غوصتك الأخيرة؟ هل تجد صعوبة في تذكر الأوزان التي كنت بحاجة إليها؟ تحتوي شبكة معدات منفصلة على جميع معدات الغوص الخاصة بك، وأي عناصر مستأجرة، مما يسمح لك بإنشاء مجموعات معدات، وإضافة وتحرير قوائم معدات الغوص الخاصة بك، وعرض سجل استخدام معداتك.

يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات معرف الأسماك، ومعرفة الأماكن التي تم فيها مشاهدة أنواع معينة
يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات معرف الأسماك، ومعرفة الأماكن التي تم فيها مشاهدة أنواع معينة

اكتشف عالمنا المائي

من أهم مميزات الإصدار الثالث من سجل الغوص عبر الإنترنت قاعدة بيانات الخرائط العالمية المصممة بشكل جميل والتفاعلية للغاية. فهي تتكامل بشكل كامل مع سجل الغوص، مما يضيف بعدًا جديدًا تمامًا عند الرجوع إلى الغطسات السابقة. ومع ذلك، فهي أكثر من مجرد طريقة لتحديد الأماكن التي غطست فيها. إنها أيضًا مورد كبير ومتنامي يمكن أن يساعدك في العثور على مكان الغوص التالي - ويمكنك مساعدة مستخدمي سجل الغوص الآخرين من خلال ترك المراجعات، حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كان موقع الغوص هذا مناسبًا لهم.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

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غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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