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القوة الهادئة وراء منتجع ميريديان للغوص

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القوة الهادئة وراء منتجع ميريديان للغوص

تعرف على كريشنا: القوة الهادئة وراء منتجع ميريديان أدفنتشر دايف

في قلب كل رحلة جزيرة لا تُنسى، يوجد فريق يعمل خلف الكواليس لضمان أن تكون كل التفاصيل مثالية. في منتجع Meridian Adventure Dive Resort، كان المدير العام Krishna هو المفتاح لرحلة سلسة منذ عام 2017. إن تفانيه وقيادته هما ما يجعلان إقامتك في راجا أمبات لا تُنسى فحسب، بل وأيضًا سلسة من البداية إلى النهاية.

ينحدر كريشنا من العاصمة الصاخبة جاكرتا، ويحمل معه هدوء المحترفين المخضرمين. ويساعده تصرفه الهادئ ومهاراته التنظيمية الدقيقة في خلق بيئة متناغمة في المنتجع، مما يسمح لكل ضيف بالشعور بالاسترخاء والعناية الجيدة.

كريشنا جي ام 2
القوة الهادئة وراء منتجع ميريديان للغوص والمغامرات 2

بدأت رحلة كريشنا مع منتجع ميريديان أدفنتشر دايف برؤية واضحة: توفير تجربة استثنائية للضيوف تتدفق بسلاسة، من تسجيل الوصول إلى الغطسة الأخيرة. يضمن اهتمامه بالتفاصيل أن كل جانب من جوانب المنتجع، من أماكن الإقامة إلى جداول الغوص، يعمل بسلاسة. سواء كنت غواصًا متمرسًا يستكشف عجائب البحر في راجا أمبات أو شخصًا يستمتع بجمال الجزيرة الهادئ، فإن كريشنا وفريقه يضمنون أن تكون تجربتك غير عادية.

على مر السنين، لعب كريشنا دورًا محوريًا في تشكيل سمعة المنتجع المتميزة. وقد ضمنت قيادته والتزامه بالمعايير العالية العمليات السلسة للمنتجع وعزز من أجواء الترحيب التي تجعل الضيوف يعودون عامًا بعد عام.

يجسد كريشنا روح منتجع ميريديان أدفنتشر دايف، حيث تلتقي المغامرة بالاسترخاء، ويشعر كل ضيف وكأنه من أفراد الأسرة. وبفضل نهجه الهادئ في مواجهة التحديات وتفانيه الثابت في إرضاء الضيوف، يعد كريشنا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الإقامة في المنتجع لا تُنسى حقًا.

في المرة القادمة التي تكون فيها رجا امبات، قل مرحباً لكريشنا، الذي ينظم بهدوء السحر وراء هروبك إلى الجزيرة!

نبذة عن منتجع Meridian Adventure Dive Resort: يقع في منطقة راجا أمبات الخلابة في إندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو منتجع بيئي حاصل على تصنيف 5 نجوم من PADI

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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