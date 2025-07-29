الاستدامة في السياحة: دروس من ثلاثين عامًا في بابوا

في عالم مليء بالحلول السريعة والاتجاهات العابرة، أثبتت شركة Papua Diving Resorts على مدار ثلاثة عقود أن الاستدامة الحقيقية تتطلب الوقت والجذور.

إرث حي في بابوا

لم تبدأ قصة السياحة المستدامة في بابوا بشعارات أو شهادات، بل بقارب واحد، ومستكشف هولندي، وسلسلة جزر نائية عُرفت لاحقًا باسم راجا أمبات.

عندما وصل ماكس عامر لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، كانت السياحة شبه معدومة. ما رآه لم يكن فرصةً للربح، بل نداءً للحماية.

لقد شكلت هذه الرؤية الأساس لمنتجعات الغوص في بابوا، الرائدة في مجال السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة وتمكين المجتمع في واحدة من أغنى النظم البيئية البحرية في العالم.

ما يلزم لبناء الاستدامة من الصفر

لم تكن السنوات الأولى سهلة على الإطلاق. لم تكن هناك بنية تحتية، ولا نموذج لمنتجع بيئي في قلب مضيق دامبير في المثلث المرجاني.

ما كان يتمتع به ماكس وفريقه هو الصبر - والإيمان العميق بأن الاستدامة تبدأ باحترام المجتمعات البابوانية المحلية.

منذ البداية، رفضت منتجعات بابوا للغوص السياحة الجماعية. وركّزت على التطوير على نطاق محدود باستخدام مواد محلية، مع تقليل الآثار الضارة، والتعلم من شعوب هذه الجزر التي عاشت بسلام لأجيال.

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الاستدامة: تحديد المشكلات وتقديم الحلول

إن الاستدامة في منتجعات الغوص في بابوا لم تعني أبدًا إحداث ضرر أقل - بل تعني دائمًا القيام بمزيد من الخير.

تطورت المنتجعات لتصبح مراكز للترميم والتعليم. ويُعد مركز راجا أمبات للأبحاث والحفظ حجر الزاوية في هذه المهمة.مركز أبحاث السرطان الإقليمي), وهي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست بالشراكة مع المنتجع.

يُمكّن مركز RARCC سكان راجا أمبات من قيادة جهود الحفاظ على البيئة. بدءًا من ترميم الشعاب المرجانية وعوامات الإرساء، وصولًا إلى علوم البحار وتثقيف الشباب، تُموّل السياحة العمل، وتُسهم البيانات في إيجاد الحلول.

وبينما تحتفل RARCC بمرور 10 سنوات في عام 2025، تظل رسالتها كما هي: يجب أن تكون الاستدامة محلية ومنهجية وطويلة الأمد.

كيف يخلق المجتمع الحفاظ على البيئة

يرتكز التزام منتجعات بابوا للغوص على خدمة المجتمع. منذ البداية، أصر ماكس على توظيف وتدريب كوادر بابوا، ليس كبادرة حسن نية، بل كأساس راسخ.

بدأ العديد من كبار مرشدي الغوص، والقباطنة، والمهندسين، والمرشدين حياتهم المهنية بمستوى تعليمي محدود. أما اليوم، فهم قادة واثقون يُرشدون الجيل القادم.

من المبادرات الرائدة برنامج تدريب الغوص، الذي يُمنح سكان بابوا المحليين شهادات مرشدي غوص معتمدين من PADI. ومن خلال إزالة العوائق المالية وعوائق الوصول، يُنشئ المنتجع مسارات مهنية طويلة الأمد في مجال الغوص، مما يضمن أن يكون حُماة الشعاب المرجانية في راجا أمبات من سكانها أيضًا.

على اليابسة، يقود الدليل الأسطوري باك نيكو، شريكنا منذ أكثر من 30 عامًا، رحلاتٍ لمشاهدة طيور الجنة. تُسهم معرفته وروايته الثقافية في الحفاظ على التقاليد وإثراء تجارب الضيوف.

في راجا أمبات، الاستدامة دون قيادة محلية مجرد شعار. لكن عندما تتجذر في هدف، تصبح حركة.

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الابتكار المولود من الضرورة

جلب العمل في بابوا النائية تحدياتٍ عديدة، منها اللوجستيات، والغذاء، والنفايات، والطاقة. لكن هذه التحديات أشعلت شرارة الابتكار.

Kayak4Conservation يقدم بديلاً منخفض التأثير للقوارب السريعة، ويربط الضيوف بمنازل عائلية مملوكة محليًا.

برنامج الزراعة الحراجية المتزامنة يسعى المشروع إلى إعادة تشجير الأراضي العشبية المتضررة، وتوفير التغذية وطرق الزراعة المستدامة للقرى المحلية المحيطة.

حدائق مياه الصرف الصحي معالجة المياه الرمادية بشكل طبيعي، وحماية الشعاب المرجانية.

مركز سيكام في منعطفات خليج سوريدو التصوير تحت الماء إلى الدعوة من خلال ورش العمل العملية.

ولم تكن هذه الحلول مستوردة، بل ولدت من خلال الحاجة، والتجربة، ورفض التنازل عن الأخلاق.

ما الذي لا تزال الصناعة تخطئ فيه؟

أصبحت السياحة البيئية استراتيجية تسويقية. تُدرك منتجعات بابوا للغوص أن الاستدامة الحقيقية بطيئة ومكلفة، وغالبًا ما تكون غير مريحة.

ومنذ البداية، أدرك ماكس أنه لا يستطيع تحقيق ذلك بمفرده. وبالتعاون مع سكان بابوا المحليين، تعمل منتجعات بابوا للغوص على تحديد المشاكل وتقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة طويلة الأمد، من شأنها مساعدة المجتمعات المحلية وتمكينها للأجيال القادمة.

والنتائج واضحة: شعاب مرجانية مزدهرة، ومجتمعات قوية، وضيوف يغادرون المكان وهم يشعرون بالمسؤولية.

في ظلّ مواجهة راجا أمبات لتغير المناخ وابيضاض الشعاب المرجانية، تُعدّ السياحة المستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فهي تدعم العلم، وتخلق فرص عمل خارج الصناعات الاستخراجية، وتدعو الزوار للمشاركة في الحل.

لأنه بدون الشعاب المرجانية الصحية، لن يكون هناك سياحة، وبدون مجتمعات قوية، لن يكون هناك مستقبل للحفاظ على البيئة.

الصورة المرفقة حقوق الصورة: دون سيلكوك ورينيه كابوزولا