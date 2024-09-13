أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

نقطة راجا أمبات للتنوع البيولوجي البحري

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نقطة راجا أمبات للتنوع البيولوجي البحري

لماذا تتمتع منطقة راجا أمبات بأعلى تركيز وتنوع معروف للحياة البحرية على الأرض؟

راجا أمبات، أرخبيل يقع قبالة الطرف الشمالي الغربي لشبه جزيرة بيردز هيد في مقاطعة بابوا الغربية بإندونيسيا، يُحتفى به على نطاق واسع باعتباره قمة التنوع البيولوجي البحري. اكتسبت راجا أمبات سمعة باعتبارها المنطقة البحرية الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض بشعابها المرجانية النابضة بالحياة ومياهها الزرقاء الصافية والأنواع البحرية المذهلة.

نسمع ونقرأ أن راجا أمبات هي أعلى منطقة معروفة للتنوع البيولوجي البحري على وجه الأرض، ولكن لماذا؟ تتعمق هذه المقالة في الأسباب وراء التركيز غير المسبوق والتنوع في الحياة البحرية في راجا أمبات، وتفحص العوامل الجيولوجية والبيئية التي تساهم في ثرائها الاستثنائي.

P7240042
نقطة راجا أمبات للتنوع البيولوجي البحري 4

التاريخ الجيولوجي: مهد التنوع البحري

لقد لعب موقع راجا أمبات عند التقاء المحيطين الهندي والهادئ دوراً محورياً في تشكيل التنوع البيولوجي البحري فيها. لقد ساهمت هذه المنطقة، التي تشكل جزءاً حيوياً من مثلث المرجان، وهو مركز عالمي للتنوع البيولوجي البحري يمتد عبر مياه إندونيسيا وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وجزر سليمان وتيمور الشرقية، بشكل كبير في العدد المذهل من أنواع المرجان والأسماك في راجا أمبات. إن مثلث المرجان، الذي يشار إليه غالباً باسم "أمازون البحار"، هو شهادة على عجائب الطبيعة.

يتميز التاريخ الجيولوجي لراجا أمبات بالنشاط التكتوني الذي شكل مناظرها الطبيعية الفريدة. أدى اصطدام الصفيحة التكتونية للمحيط الهادئ وأستراليا إلى إنشاء تضاريس معقدة تحت الماء، بما في ذلك الخنادق العميقة والجدران شديدة الانحدار والشعاب المرجانية الضحلة. يوفر هذا التنوع في المناظر الطبيعية تحت الماء العديد من الموائل للحياة البحرية، من أسماك الشعاب المرجانية الصغيرة إلى الأنواع السطحية الكبيرة.

وعلاوة على ذلك، فإن موقع راجا أمبات داخل المثلث المرجاني يعني أنها استفادت من التبادل الجيني بين المحيطين الهندي والهادئ لملايين السنين. وقد أدى هذا التبادل، وهو المحرك الرئيسي للتطور، إلى تطوير مجموعة متنوعة من الجينات، مما أدى إلى ظهور مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك العديد من الأنواع المتوطنة في المنطقة. إن فهم هذه العملية من شأنه أن يوفر تقديرًا أعمق للتنوع البيولوجي الغني في راجا أمبات.

P7240051
نقطة راجا أمبات للتنوع البيولوجي البحري 5

التيارات البحرية والارتفاعات: بيئة غنية بالمغذيات

إن أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ثراء الحياة البحرية في راجا أمبات هو التيارات المحيطية الديناميكية في المنطقة. تقع الأرخبيل عند التقاء التيارات المحيطية الرئيسية، بما في ذلك التيار الإندونيسي، الذي يحمل المياه الدافئة الغنية بالمغذيات من المحيط الهادئ إلى المحيط الهندي. تخلق هذه التيارات بيئة بحرية عالية الإنتاجية من خلال تسهيل التدفق المستمر للمغذيات، مما يدعم مجموعة متنوعة من الحياة البحرية.

وتعمل التيارات المائية التي تتدفق إلى السطح على جلب المياه الباردة المحملة بالمغذيات من الأعماق إلى السطح، مما يغذي نمو العوالق النباتية، التي تشكل أساس سلسلة الغذاء البحرية. وتدعم هذه الوفرة من المغذيات نظاماً بيئياً مزدهراً، وتجذب مجموعة واسعة من الأنواع، من الأسماك الصغيرة التي تتغذى على العوالق إلى الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل أسماك القرش وأسماك مانتا.

وتعمل أنماط المد والجزر على تعزيز إنتاجية المنطقة من خلال خلق نبضات من المياه الغنية بالمغذيات. وتؤدي هذه التدفقات الدورية إلى تحفيز أحداث التبويض، مما يؤدي إلى ظهور أشكال جديدة من الحياة البحرية التي تساهم في التنوع العام للمنطقة. ويضمن التفاعل بين تيارات المحيط والمد والجزر أن تظل راجا أمبات أرضًا خصبة للأنواع البحرية على مدار العام.

P7240033 1
نقطة راجا أمبات للتنوع البيولوجي البحري 6

الشعاب المرجانية: الغابات المطيرة في البحر

تعد راجا أمبات موطنًا لأكثر الشعاب المرجانية تنوعًا ونقاءً في العالم. تُعَد هذه الشعاب المرجانية، التي غالبًا ما يطلق عليها "الغابات المطيرة في البحر"، حجر الزاوية للتنوع البيولوجي البحري في المنطقة. ومع أكثر من 600 نوع من الشعاب المرجانية الصلبة، تفتخر راجا أمبات بأعلى تنوع مرجاني مسجل في أي مكان على هذا الكوكب. توفر هذه الشعاب المرجانية موائل أساسية للكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك واللافقاريات والكائنات الحية الدقيقة.

يمكن أن تُعزى صحة وتنوع الشعاب المرجانية في راجا أمبات إلى عدة عوامل. أولاً، ساعد موقع المنطقة البعيد في حمايتها من تأثيرات الأنشطة البشرية، مثل الصيد الجائر والتلوث والتنمية الساحلية، التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية في أجزاء أخرى من العالم. ثانياً، يضمن التدفق المستمر للمياه الغنية بالمغذيات حصول الشعاب المرجانية على الغذاء الذي تحتاجه للازدهار.

وعلاوة على ذلك، تتمتع الشعاب المرجانية في راجا أمبات بقدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة الضغوط البيئية، بما في ذلك ارتفاع درجات حرارة البحر وزيادة حموضة المحيطات. ويرجع هذا الصمود جزئياً إلى التنوع الجيني للشعاب المرجانية، والذي يسمح لها بالتكيف مع الظروف المتغيرة. ونتيجة لهذا، تستمر الشعاب المرجانية في راجا أمبات في الازدهار، وتوفر ملاذاً لعدد لا يحصى من الأنواع البحرية.

الأنواع المتوطنة والمناطق الساخنة التطورية

لا تعد راجا أمبات مجرد نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي فحسب، بل إنها أيضًا نقطة تطور. فقد أدت الجغرافيا المعقدة للمنطقة، بجزرها العديدة وخلجانها وبحيراتها المحمية، إلى خلق بيئات معزولة حيث تطورت الأنواع بشكل مستقل على مدى آلاف السنين. وقد أدت عملية العزلة والتكيف هذه إلى ارتفاع مستوى التوطن، حيث لا توجد العديد من الأنواع في أي مكان آخر على وجه الأرض.

على سبيل المثال، تعد راجا أمبات موطنًا للعديد من أسماك الشعاب المرجانية المتوطنة، مثل سمك القرش الكتفي راجا أمبات. وقد طورت هذه الأنواع سمات فريدة للبقاء على قيد الحياة في مواطنها المحددة، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للتغيرات البيئية. ويؤكد وجود مثل هذه الأنواع المتوطنة على أهمية راجا أمبات كمركز للابتكار التطوري.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشعاب المرجانية في المنطقة كنقاط ساخنة للتطور حيث تستمر الأنواع الجديدة في الظهور. ويعزز التفاعل المستمر بين الأنواع المختلفة والتنوع الجيني الغني في المنطقة تطور أشكال الحياة الجديدة. وتضمن هذه العملية المستمرة من التنوع أن تظل راجا أمبات نظامًا بيئيًا ديناميكيًا ومتغيرًا باستمرار.

إن مكانة راجا أمبات باعتبارها المنطقة البحرية الأكثر تنوعًا بيولوجيًا على وجه الأرض تنبع من مزيج فريد من التاريخ الجيولوجي والعمليات المحيطية. إن موقع الأرخبيل داخل المثلث المرجاني، والتيارات المحيطية الديناميكية، والشعاب المرجانية البكر، كلها ساهمت في تركيزها الاستثنائي للحياة البحرية. وباعتبارها نقطة ساخنة للتطور والتنوع البيولوجي، تواصل راجا أمبات إبهار العلماء والغواصين والغواصين وعشاق الطبيعة على حد سواء.

عن فاليو أف أم ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو PADI 5 نجوم ايكو منتجع وفائز فخور بجائزة PADI Green Star المرموقة. ملكنا الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@ValTaylor7 #askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل ما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وتناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص بشكل عام بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة فال #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 10:2 المقدمة 00:00 السؤال 00:50 الإجابة

@فال تايلور7
#askMark مرحبًا مارك، أنا غواص معتمد حديثًا وقمت بعشر غطسات (جميعها بمعدات مستأجرة) وفي غطستين انغلق فكي. يحدث هذا أيضًا في بعض الأحيان عند الغطس لفترة طويلة، لذا أتساءل عما إذا كان هذا بسبب وزن المرحلة الثانية أو قطعة الفم غير المريحة. إذا كانت قطعة الفم جيدة وحصلت على واحدة تناسبني جيدًا (هل لديك أي توصيات؟) فهل تقوم مراكز الغوص عمومًا بتبديلها عند استئجار المعدات؟ شكرًا على أي نصيحة
فال
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
00:50 سؤال
01:19 الإجابة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4zREM4MEQ5NkI0RDExOEYy

كيف أمنع إجهاد الفك؟ #askmark #scubadiving #scuba

@lyudmilbozadzhiev5169 #askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وSPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكنه لا يزال بحاجة إلى وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل توصي بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@lyudmilbozadzhiev5169
#askmark عند الغوص بجهاز إرسال AI وجهاز SPG، مع استخدام جهاز إرسال AI لمنفذ HP فوق كتفك الأيسر بحيث يكون على نفس جانب جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك، كيف تقوم بتوجيه الخرطوم لجهاز SPG؟ هل هناك مشكلة في أن خرطوم SPG قادم من منفذ HP الأيمن ولكن لا يزال يتعين وضعه على حلقة D على الفخذ الأيسر؟ أم هل تنصح بوضع جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بك على اليد اليمنى؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41RTFEM0JFNjc4MDNBMzA5

هل يمكنني تركيب جهاز إرسال على الجانب البعيد من جهاز كمبيوتر الغوص الخاص بي؟ #AskMark @lyudmilbozadzhiev5169

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بإصدار محدود من الدراجات النارية إلى مؤسسة إنقاذ البحار الملكية الوطنية (RNLI)، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. وعلى ما يبدو، نحن جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتلت رياضة الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي حول الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، ولكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا. https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/ https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/ https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/ https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/ https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11 https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/ https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، تبرع جيمس بوند بدراجات نارية محدودة الإصدار إلى مؤسسة إنقاذ الحياة الملكية الوطنية، ويطلب نادي الغوص البريطاني من الغواصين الاستعداد لتنظيف محيطاتنا في سبتمبر. ومن الواضح أننا جميعًا من محبي الرياضات الخطرة، حيث احتل الغوص المرتبة الأولى في استطلاع للرأي يصنف الرياضات الخطرة التي يرغب الناس في تجربتها، لكنهم لا يعتقدون أنهم سيحظون بفرصة تجربتها أبدًا.


https://www.scubadivermag.com/daniel-craig-donates-limited-edition-motorcycles-to-rnli/
https://www.scubadivermag.com/bsacs-great-british-underwater-litter-pick-to-clean-up-our-seas/
https://www.scubadivermag.com/scuba-tops-fear-factor-extreme-sports-list/
https://www.scubadivermag.com/zombie-whaling-commission-should-disband-says-ex-chair/


https://www.garmin.com/en-GB/p/1228171/pn/010-02905-11
https://www.garmin.com/en-US/newsroom/press-release/outdoor/garmin-adds-amoled-displays-to-fenix-8-series-its-most-capable-lineup-of-premium-multisport-gps-smartwatches-with-something-for-everyone/
https://www.scuba.com/p-scpstpbk/scubapro-s-tek-laptop-backpack-black


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GNEUwNzhEMDZFMDNDQTM1

الغوص هو الرياضة رقم 1 في قائمة الرياضات الخطرة #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
جون تشارلز ديفيز: جزر المالديف تتراجع عن صيد الأسماك بالصنارة الطويلة بعد إعفاء أسماك القرش من الصيد
ريتشارد ريجبي: يتعافى الغوص، لكن الغواصين "الأساسيين" يتراجعون
آلان كار: كولن دوغ: رحيل رجل الدولة الأكبر سناً في مجال التصوير الفوتوغرافي تحت الأرض
تشاك أ رافينج: القرش المحيطي ذو الطرف الأبيض يعض غواصًا حرًا تنافسيًا
نايجل هينز: الدلفين الأسير "يُلقى خارجًا بماء الاستحمام"
أخبار حديثة
تتعاون BSAC مع هيئات إدارة الرياضات المائية الأخرى للقتال من أجل توفير حماية أفضل للمياه في المملكة المتحدة تتعاون BSAC مع هيئات إدارة الرياضات المائية الأخرى للقتال من أجل توفير حماية أفضل للمياه في المملكة المتحدة
عملية استرجاع الخط تنتهي بوفاة غواص وغرق القارب عملية استرجاع الخط تنتهي بوفاة غواص وغرق القارب
كيف يمكن للغواصين دعم يوم مانتا العالمي كيف يمكن للغواصين دعم يوم مانتا العالمي
غواص بريطاني يطلق اسم أول حصان أنبوبي قزم في أفريقيا غواص بريطاني يطلق اسم أول حصان أنبوبي قزم في أفريقيا
غوص قياسي عالمي – حتى عمق 45 مترًا في أنبوب دافئ غوص قياسي عالمي – حتى عمق 45 مترًا في أنبوب دافئ
خبر عاجل: مجلة Scuba Diver تنتقل إلى Divernet! خبر عاجل: مجلة Scuba Diver تنتقل إلى Divernet!

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x