شعاب راجا أمبات للدجاج

يتميز الموقع بأرضية رملية مليئة بمجموعة رائعة من الشعاب المرجانية الناعمة والصلبة. وعند النزول، يوفر منحدر الشعاب المرجانية مزيجًا نابضًا بالحياة من أنواع الشعاب المرجانية، مما يوفر مأوى لأشكال لا حصر لها من الحياة البحرية. ويضيف الانحدار على بعد قليل من المنحدر عمقًا وأبعادًا إلى هذا الملاذ تحت الماء، مما يجعلك تشعر وكأنك تستكشف غابة مائية.

حول ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص منتجع بيئي حائز على 5 نجوم من PADI وفائز بفخر بجائزة PADI Green Star المرموقة. الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.