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مشتل مرج الأعشاب البحرية في موريشيوس

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مشتل مرج الأعشاب البحرية في موريشيوس

منتجع فور سيزونز موريشيوس في أناهيتا يبتكر أساليب الحفاظ على البيئة البحرية من خلال مشتل مرج الأعشاب البحرية

منتجع فور سيزونز موريشيوس في أناهيتا يُعلن أنه سيكون أول منتجع في المحيط الهندي يُنشئ مشتلًا للأعشاب البحرية في باراشوا، وهو مسطح مائي مالح بعمق متر واحد (40 بوصة) بالقرب من مرافق الطعام، ويؤوي حاليًا أكثر من 200 سمكة عاشبة وقارتة. تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مشروع أنظمة الكربون الأزرق البيئية: استعادة أنظمة الكربون الأزرق البيئية، الذي تقوده حاليًا مؤسسة أوديسيو، وهي مؤسسة محلية تعمل على تطوير مشاريع الحفاظ على البيئة البحرية في موريشيوس.

المشروع هو جزء من صندوق الأعمال للتنوع البيولوجي المحيط الهندي (FBBOI) تحت برنامج فارونا، التي تنفذها خبراء فرنسا وبتمويل من الحكومة الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبالشراكة مع جمعية من أجل التنمية المستدامة, مؤسسة أتيتيود، ومؤسسة التضامن البيئي - وهي منظمات تدير مشاريع الحفاظ على البيئة في المحيط الهندي وفي جميع أنحاء العالم.

ريك إرنست بونييهيوضح مدير بيئة المحيط في المنتجع: "مشتل الأعشاب البحرية هو مشروع تجريبي يهدف إلى استعادة مروج الأعشاب البحرية في المنطقة البحرية المحيطة بالمنتجع. سيتم جمع الشتلات والبذور من البرية واستخدامها لإنشاء مشتل أعشاب بحرية في منطقة باراشوا بالمنتجع.

سيتم إنبات البذور في مختبر أوديسيو، ثم تُزرع الشتلات المُطوّرة في باراشوا المنتجع حتى تنضج. نأمل في إنتاج أعشاب بحرية صحية تُستخدم في ترميم مروج الأعشاب البحرية، مما يُهيئ بيئة صحية للحياة البحرية، مثل الأسماك والسلاحف وأفراس البحر والشفنين وغيرها.

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مشتل مرج الأعشاب البحرية في موريشيوس 4

وبعد إجراء مسوحات واسعة النطاق لجودة المياه ورواسب منتجع باراشوا، أظهرت البيانات أن المنتجع يتمتع ببيئة مواتية لبعض أنواع الأعشاب البحرية مثل Syringodium isoetifolium و Halodule uninervis.

يقول برناردو ناسيمنتو، مدير مؤسسة أوديسيو وأمينها ورئيس قسم التعليم: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شركاءً لفور سيزونز في هذا المشروع، وخاصةً في مبادرة مشتل الأعشاب البحرية. على حد علمنا، ستكون هذه أول مرة يُنشأ فيها مشتل للأعشاب البحرية في المحيط الهندي، مما يُمثل خطوةً مهمةً نحو استعادة الأعشاب البحرية.

وتوفر هذه النظم البيئية خدمات أساسية للبشرية لأنها بمثابة مصارف كربون عالية الكفاءة، وهي ضرورية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي؛ كما تعمل كمشاتل أسماك مهمة، وقد يؤدي فقدانها إلى تهديد العديد من الأنواع التي تشكل مصادر غذائية حيوية للحياة البحرية والدول الجزرية، مثل موريشيوس.

في حالة مشتل الأعشاب البحرية المُنشأ في منتجع فور سيزونز، سيجمع فريق من الباحثين وعلماء الأحياء البحرية البذور من البرية إلى مختبر أوديسيو. بعد ذلك، ستُهيأ البذور للمعايير الفيزيائية المُثلى، كالضوء والملوحة والرواسب ودرجة الحرارة، لتنبت. بمجرد أن تصبح نباتات الأعشاب البحرية قوية بما يكفي، سيتم نقلها وزراعتها في منطقة باراشوا بالمنتجع.

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مشتل مرج الأعشاب البحرية في موريشيوس 5

يقول شين سوناسي، مدير المشروع: "يلعب نظام الكربون الأزرق البيئي، الذي يشمل موائل ساحلية مثل أشجار المانغروف والأعشاب البحرية، دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ". ويضيف: "لا يقتصر دور الأعشاب البحرية على امتصاص الكربون وتخزينه فحسب، بل تُقدم أيضًا خدمات أساسية مثل حماية الشواطئ، وتحسين جودة المياه، ودعم التنوع البيولوجي، ودعم الاقتصادات المحلية. ولحماية هذه النظم البيئية القيّمة، من الضروري التركيز على جهود الحفظ، وممارسات الإدارة المستدامة، واستعادة الموائل المتدهورة، بما يضمن استمرار هذه الموارد الطبيعية في التخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق مجموعة واسعة من الفوائد البيئية والاقتصادية".

مارتن ديليقول المدير العام: "نحن فخورون للغاية ليس فقط بمشاركتنا في مشروع كهذا، بل أيضًا برواد في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في موريشيوس. نحن نساهم في إيجاد حل طويل الأمد لتعزيز التنوع البيولوجي البحري حول المنتجع.

سيتمكن ضيوفنا من مشاهدة العلماء أثناء عملهم خلال عملية الزرع، كما سيشاهدون عن كثب الحياة البحرية الزاهية والنابضة بالحياة في المحيط الهندي أثناء الغطس فوق المروج. يمكن لمروج الأعشاب البحرية أن تزيد من احتمالية رؤية السلاحف والأسماك والشفنين البحري وأفراس البحر الشهيرة، إذ تُعدّ موطنًا صحيًا معروفًا لها. ولمن يرغب في معرفة المزيد، سيقدم ريك جولات إرشادية في باراشوا، وسيشرح الجانب العلمي للمشروع وفوائد مروج الأعشاب البحرية في محيطاتنا.    

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مشتل مرج الأعشاب البحرية في موريشيوس 6

مشروع مشتل الأعشاب البحرية هو إحدى الطرق العديدة التي تتيح لضيوف فور سيزونز التفاعل مع البيئة المحلية في المنتجع. يُضيف ريك ثماني سنوات من الخبرة في مجال الحفاظ على البيئة وشغفه بها إلى عمله، ويُدعى الضيوف للانضمام إلى جولاته الطبيعية في المنتجع، حيث يُقدم رؤىً حول حيوانات ونباتات المنتجع، مع التعرّف على أصوات الطيور وأنواع الزهور. ومن الأنشطة المفضلة لدى الضيوف دائمًا الغوص مع فرس البحر، حيث يقود ريك الغواصين إلى البحيرة، مُحاطًا بأشجار المانغروف بحثًا عن هذه المخلوقات النادرة، الصغيرة والجميلة. تُجسّد هذه المبادرات البيئية التزام المنتجع بإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع المحلي.

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@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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