دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات، شعاب تشيكن

نوع الموقع: منحدر الشعاب المرجانية الخلابة

العمق: من 5 م إلى 20 م

الموقع: مضيق دامبير، راجا أمبات، إندونيسيا

يعد Chicken Reef أحد مواقع الغوص الرائعة في راجا أمبات، حيث يوفر تجربة رائعة للغواصين من جميع مستويات المهارة. يقع Chicken Reef داخل المياه المتنوعة بيولوجيًا في أرخبيل إندونيسيا، ويأسر الغواصين بمناظره الخلابة تحت الماء والحياة البحرية النابضة بالحياة والأجواء الهادئة. إنه موقع منحدر للشعاب المرجانية يبدأ بعمق 5 أمتار وينحدر تدريجيًا إلى عمق 20 مترًا، مما يجعله مثاليًا للغواصين المبتدئين والمتقدمين.

يتميز الموقع بأرضية رملية مليئة بمجموعة رائعة من الشعاب المرجانية الناعمة والصلبة. وعند النزول، يوفر منحدر الشعاب المرجانية مزيجًا نابضًا بالحياة من أنواع الشعاب المرجانية، مما يوفر مأوى لأشكال لا حصر لها من الحياة البحرية. ويضيف الانحدار على بعد قليل من المنحدر عمقًا وأبعادًا إلى هذا الملاذ تحت الماء، مما يجعلك تشعر وكأنك تستكشف غابة مائية.

دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات Chicken Reef 3

يمتد نمو المرجان الصحي إلى مسافة 20 مترًا على طول الشعاب المرجانية، مما يخلق منظرًا طبيعيًا ملونًا موطنًا للعديد من الأسماك واللافقاريات التي تعيش في الشعاب المرجانية. سواء كنت تستمتع بجمال الشعاب المرجانية الناعمة الرقيقة أو معجبًا بالهياكل القوية لتكوينات المرجان الصلبة، فإن Chicken Reef هي وليمة بصرية.

تشتهر منطقة Chicken Reef بشكل خاص بأسراب الأسماك الكبيرة، والتي عادة ما تُرى وهي تشق طريقها عبر الشعاب المرجانية. وتنتشر ثعابين الحديقة في قاع البحر الرملي، حيث تتمايل أجسادها النحيلة مع التيار. وغالبًا ما يقابل الغواصين أسرابًا كبيرة من الأسماك السوداء، والأسماك الصغيرة، والأسماك الفراشية التي تسبح برشاقة فوق الشعاب المرجانية. وتجذب هذه الأسماك الأصغر حجمًا بدورها الحيوانات المفترسة، مما يجعل الموقع مكانًا مثيرًا لمشاهدة الأنواع البحرية الأكبر حجمًا.

تُعد أسماك الباراكودا من أبرز المعالم في منطقة Chicken Reef، حيث تنزلق عبر المياه بحثًا عن فريسة. كما يمكن رؤية أسماك القرش ذات الأطراف البيضاء والسوداء وهي تجوب الشعاب المرجانية، مما يضيف الإثارة إلى كل غوصة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم رصد أسماك التريفالي وهي تصطاد في المنطقة، حيث تشق أجسامها الأنيقة طريقها عبر المياه بدقة.

دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات Chicken Reef 4

أبرز ما يميز التنوع البيولوجي البحري

تعد منطقة الشعاب المرجانية في تشيكن ملاذًا لكائنات بحرية أكثر مراوغة وفرادة إلى جانب الأسماك والحيوانات المفترسة. قد يصادف الغواصون ما يلي:

أسماك قرش ووبيجونج: تندمج هذه الأسماك غير العادية ذات الجسم المسطح بسلاسة في الشعاب المرجانية بفضل أنماط التمويه المعقدة، مما يجعل مشاهدتها مثيرة بشكل خاص.

الأسماك الأنبوبية: بفضل أجسامها النحيلة الطويلة، غالبًا ما تختبئ الأسماك الأنبوبية بين فروع المرجان، مما يوفر مفاجأة سارة للغواصين ذوي النظرة الثاقبة.

ثعابين البحر والشفتان الحلوتان: تظهر أنواع مختلفة من ثعابين البحر، بما في ذلك ثعابين موراي وثعابين الحدائق، من بين شقوق المرجان. كما أن ثعابين البحر والشفتان الحلوتان، بالإضافة إلى شفاهها المميزة وأنماطها الجريئة، من المشاهد الشائعة.

فرس البحر القزم: تعد هذه الأحصنة البحرية الصغيرة والمتنكرة جيدًا من الأشياء النادرة، ولكن الغواصين المحظوظين الذين يتمتعون بالصبر والاهتمام بالتفاصيل يمكنهم اكتشافها.

الديدان المفلطحة والرخويات البحرية: يعتبر حي تشيكن ريف نقطة جذب لعشاق الماكرو، مع مجموعة مبهرة من الديدان المفلطحة الملونة والرخويات البحرية وغيرها من المخلوقات الصغيرة التي تختبئ بين المرجان.

روبيان السرعوف وسرطان البحر: روبيان السرعوف، المعروف بألوانه النابضة بالحياة ومخالبه القوية، يوجد بشكل متكرر في المنطقة، إلى جانب أنواع مختلفة من السرطانات التي تتجول عبر القاع الرملي.

سمكة العقرب: تكمن هذه الأسماك البارعة في التخفي على الشعاب المرجانية، متخفية بين المرجان والرمال، مما يجعل اكتشافها أمرًا صعبًا ومجزيًا في نفس الوقت.

بفضل أعماقها الضحلة وتنوعها البيولوجي المذهل والتيارات اللطيفة، تعد منطقة Chicken Reef موقع غوص مثالي للغواصين من جميع مستويات الخبرة. سيستمتع المبتدئون بالظروف الهادئة والحياة البحرية الملونة بالقرب من السطح، بينما يمكن للغواصين المتقدمين استكشاف مناطق أعمق والاستمتاع بإثارة مواجهة الحيوانات المفترسة الأكبر حجمًا.

سواء كنت مفتونًا بمنظر سمكة الفراشة الرشيقة أو منبهرًا بالحركة الخفية لسمكة القرش ذات الأطراف البيضاء، فإن Chicken Reef تقدم مغامرة لا تُنسى تحت الماء. تجعلها التنوع البيولوجي الغني والمناظر الطبيعية المرجانية النابضة بالحياة موقع غوص لا بد من زيارته في قلب رجا امبات، وهي منطقة تشتهر بامتلاكها أعلى مستوى من التنوع البيولوجي البحري على الكوكب.

انغمس في عجائب Chicken Reef، حيث يقدم كل نزول اكتشافًا جديدًا، كما أن التنوع المذهل للحياة تحت الأمواج سيتركك في حالة من الرهبة.

نبذة عن منتجع ميريديان أدفنتشر للغوص:

يقع منتجع Meridian Adventure Dive البيئي الحائز على تصنيف 5 نجوم من PADI في راجا أمبات الخلابة بإندونيسيا. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=diveallyeararound&utm_id=scubadivermag