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دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات - شعاب باراكودا

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دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات - شعاب باراكودا

بالقرب من جزيرة فام في راجا أمبات، يوفر شاطئ باراكودا تجربة مذهلة تحت الماء مع الحياة البحرية النابضة بالحياة وتكوينات المرجان المذهلة. يشتهر هذا الموقع بمنحدره الخلاب الذي يمتد من عمق 7 إلى 25 مترًا، وهو المفضل بين الغواصين الباحثين عن الهدوء والمغامرة.

يتميز Barracuda Reef بنظام بيئي مزدهر حيث تتنافس الشعاب المرجانية الصلبة واللينة على المساحة، مما يخلق نسيجًا حيويًا من الألوان والحياة. تدعم هذه البيئة الديناميكية الأنواع البحرية المتنوعة، مما يجعل كل غوص هنا تجربة آسرة. تسمح التيارات المعتدلة والأعماق التي يمكن الوصول إليها بالاستكشاف المريح، مما يجعلها مناسبة للغواصين من مستويات المهارة المختلفة.

شعاب باراكودا
دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات Barracuda Reef 3

كما يوحي اسمها، تشتهر الشعاب المرجانية بأسماك الباراكودا التي تتجمع في صفوف، والتي غالبًا ما يتم رصدها وهي تدور في تشكيلات متزامنة - وهو مشهد ساحر لأي غواص. لكن المشهد لا ينتهي عند هذا الحد؛ فالشعاب المرجانية موطن لمجموعة متنوعة من الحياة البحرية، بما في ذلك:

الحيوانات المفترسة والأسماك الكبيرة: تتجول أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الأطراف السوداء والبيضاء، وأسماك قرش الوبجونج، والأسماك المفلطحة، والتونة، والماكريل في المياه بشكل متكرر، مما يوفر لقاءات مثيرة مع صيادي المحيط.

عجائب الماكرو: تختبئ فرس البحر القزم، وسمك الضفدع، وسمك العقرب بين الهياكل المعقدة للشعاب المرجانية، مما يوفر فرصًا لا حصر لها للتصوير الماكرو.

أنواع متنوعة: تجلب أسماك الشفاه الحلوة وجمبري السرعوف والعديد من أنواع نطاطات البحر التنوع إلى الشعاب المرجانية، حيث تسحر الغواصين بألوانها الزاهية وسلوكياتها الفريدة.

شعاب باراكودا 3
دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات Barracuda Reef 4

سكان الشعاب المرجانية الصغيرة: تحوم أسراب من الأسماك الصغيرة والأسماك الصغيرة والأنثياس فوق مسطحات الشعاب المرجانية، مما يخلق مدينة صاخبة تحت الماء.

شعاب باراكودا هي ساحة لعب لمحبي الحياة البحرية والمصورين على حد سواء. وفي حين أن أسراب أسماك باراكودا هي عامل الجذب الرئيسي، فإن وفرة الحياة في الشعاب المرجانية - من نطاطيات البحر الصغيرة إلى الأسماك السطحية الصائدة - تضمن عدم وجود غوص متماثل. غالبًا ما يصادف الغواصون الأخطبوطات المتخفية خلف الشعاب المرجانية، بينما توفر أسراب أسماك التونة الكبيرة نشاطًا مثيرًا في المياه المفتوحة.

تجعل التيارات المعتدلة الموقع مثاليًا للغواصين الترفيهيين دون التضحية بفرصة اللقاءات البحرية الفريدة. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو مبتدئًا، فإن Barracuda Reef يقدم شيئًا للجميع. يجعله موقعه بالقرب من جزيرة Fam محطة توقف ملائمة للعديد من برامج الغوص، مما يضمن بقائه موقعًا لا بد من زيارته لأولئك الذين يستكشفون راجا أمبات.

عنَّا منتجع ميريديان للمغامرات والغوص:

يقع منتجع Meridian Adventure Dive البيئي الحائز على تصنيف 5 نجوم من PADI في راجا أمبات المذهلة بإندونيسيا. تفضل بزيارة موقعنا موقع الكتروني:

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

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غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
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مواقعنا الإلكترونية

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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