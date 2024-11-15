الدليل المحلي لمواقع الغوص راجا أمبات

دليل محلي لمواقع الغوص في راجا أمبات # شعاب ينكورانو

يقع شعاب ينكورانو بالقرب من قرية ينكورانو على جزيرة كري في راجا أمبات، وهو موقع غوص رائع يلبي احتياجات الجميع من الغواصين المبتدئين إلى المحترفين. تشتهر منطقة الغوص في الشعاب المرجانية المنحدرة هذه بجمعها بين الأنواع البحرية الكبيرة والحياة البحرية الأصغر حجمًا، مما يجعلها مكانًا جذابًا لاستكشاف ما تحت الماء.

النوع: الشعاب المرجانية المنحدرة

العمق: من 3 م إلى 30 م

درجة حرارة الماء: 29/30 درجة مئوية

مستوى الغواص: مناسب للغواصين المبتدئين والغواصين ذوي الخبرة

الدليل المحلي لمواقع الغوص في راجا أمبات 3

يبدأ منحدر رصيف ينكورانو على عمق ضحل يبلغ 3 أمتار، مما يوفر بداية مثالية للمبتدئين أو الراغبين في ممارسة رياضة الغطس. ومع نزولك، ينحدر الشعاب المرجانية تدريجيًا إلى أقصى عمق يبلغ حوالي 25 إلى 30 مترًا، مما يوفر نمط غوص مناسبًا لمستويات المهارة المختلفة. مع مياه دافئة باستمرار بمتوسط ​​29-30 درجة مئوية، يضمن ينكورانو غوصًا مريحًا على مدار العام.

من أبرز ما يميز شعاب ينكورانو قربها من رصيف القرية، مما يجذب العديد من الكائنات البحرية. ويمكن للغواصين أن يتوقعوا رؤية الكثير من أسماك القرش ذات الأطراف السوداء والبيضاء تسبح بالقرب منها، وخاصة في الأقسام العميقة من المنحدر. هذه الحيوانات المفترسة الرشيقة هي مشاهد مألوفة، تثير حماسة الغواصين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

من الزوار المتكررين لهذا الموقع السلحفاة البحرية الخضراء. غالبًا ما يتم رصدها وهي تتغذى على الشعاب المرجانية الصلبة التي تصطف على طول الشعاب المرجانية، وتضفي هذه السلاحف تباينًا هادئًا مع أسماك القرش التي تجوب المنطقة المجاورة. تجعلها حركاتها البطيئة والمتعمدة مفضلة لدى المصورين تحت الماء.

الدليل المحلي لمواقع الغوص في راجا أمبات 4

بالنسبة لأولئك المحظوظين، يوفر ينكورانو أيضًا فرصة نادرة للقاء سمكة شيطان البحر التي تحلق في السماء الزرقاء، خاصة في الأيام التي تكون فيها الرؤية أكثر وضوحًا. هذه المخلوقات المهيبة أقل شيوعًا ولكنها تشكل مشهدًا لا يُنسى عندما تظهر.

ما الذي يجعل ينكورانو شراع من الأمور الجذابة بشكل خاص التنوع في الحياة الذي يمكنك مشاهدته في غوصة واحدة. فبينما تجلب أسماك القرش ذات الأطراف السوداء والبيضاء الإثارة التي توفرها المخلوقات البحرية الضخمة، سيستمتع الغواصون والغواصون أيضًا بمخلوقات أصغر حجمًا تتواجد بين الشعاب المرجانية. وتتجول أسراب من أسماك الشعاب المرجانية الملونة حول التكوينات المرجانية، وقد يلاحظ المراقبون الدقيقون نطاطيات البحر وغيرها من الكائنات الحية الكبيرة الرائعة المختبئة بين الشعاب المرجانية.

إن المنحدر الفريد لـ Yenkoranu وتنوع الحياة البحرية يجعلان منه مكانًا مثاليًا للغواصين من جميع مستويات الخبرة. يمكن للمبتدئين الاستمتاع بأمان المناطق الضحلة مع مواجهة مجموعة رائعة من الحياة البحرية. في الوقت نفسه، يمكن للغواصين الأكثر خبرة النزول إلى عمق أكبر لاستكشاف أنواع الأسماك الأكبر حجمًا وأسماك الراي النسر العرضية. يمكن للغواصين الاستمتاع بجمال الشعاب المرجانية، والطفو فوق حدائق المرجان الضحلة التي تزخر بالحياة.

نبذة عن منتجع Meridian Adventure Dive Resort: يقع في منطقة راجا أمبات الخلابة في إندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو منتجع بيئي حاصل على تصنيف 5 نجوم من PADI