تم رصد حيوان الدوجونج في كيب كري

عندما يفكر الناس في راجا أمبات، فإنهم غالبًا ما يفكرون في الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والحياة البحرية المتنوعة. ومع ذلك، لا يدرك سوى القليل أن هذه الجنة الجزيرة تؤوي أيضًا أحد أكثر المخلوقات مراوغة ومعرضة للخطر في إندونيسيا - الدوجونج. تعتمد هذه الثدييات البحرية اللطيفة على الخلجان الهادئة ومروج الأعشاب البحرية الواسعة في راجا أمبات، والتي توفر لها موطنًا مثاليًا للتغذية والمأوى.

مشاهدة نادرة ومثيرة في مياه راجا أمبات هذا الصباح في 23 أكتوبر 2024

تتغذى حيوانات الدوجونج، المعروفة باسم "أبقار البحر"، ببطء على أعشاب البحر وهي قريبة من خروف البحر. وعلى الرغم من طبيعتها المسالمة، تواجه هذه الحيوانات تهديدات كبيرة. وقد انخفضت أعداد حيوانات الدوجونج التي تعيش في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشكل حاد في العقود الأخيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تدمير الموائل والأنشطة البشرية والصيد غير القانوني. وفي إندونيسيا، حيث ازدهرت حيوانات الدوجونج ذات يوم، انخفضت أعدادها إلى تقدير مثير للقلق يقل عن 1,000 فرد.

تعد الأعشاب البحرية المصدر الغذائي الأساسي للدوجونج، وهذه النظم البيئية حيوية للحفاظ على بيئات ساحلية صحية. تساعد مروج الأعشاب البحرية في تثبيت قاع المحيط، والحد من تآكل السواحل، وتعمل كمشاتل للعديد من الأنواع البحرية. تلعب الدوجونج دورًا حاسمًا في الحفاظ على هذه الموائل من خلال الرعي على الأعشاب البحرية، مما يمنع النمو المفرط ويسمح للمغذيات بالدوران بشكل فعال عبر النظام البيئي.

ومن المؤسف أن التلوث والصيد الجائر والتنمية الساحلية تهدد بشدة مروج الأعشاب البحرية في إندونيسيا. كما أدت أساليب الصيد غير المستدامة مثل الديناميت والسيانيد إلى تدهور هذه الموائل. ومع اختفاء أحواض الأعشاب البحرية، يختفي أيضًا المصدر الغذائي الأساسي للدوجونج، مما يدفع هذا النوع إلى الاقتراب من الانقراض.

على الرغم من وجودها التاريخي في إندونيسيا، إلا أن المعلومات العلمية عنها لم تتوافر بعد. ولا يُعرف سوى القليل عن سلوكها أو وفرتها أو أنماط توزيعها المحددة. ومن المعروف أن حيوانات الأطوم المهاجرة للغاية، حيث تنتقل عبر المناطق الساحلية بحثًا عن الطعام، ولكن تتبع تحركاتها وفهم اتجاهات أعدادها أمر صعب بسبب الافتقار إلى الدراسات الشاملة. ويؤدي هذا الافتقار إلى البيانات إلى إعاقة جهود الحفاظ عليها، مما يجعل من الصعب حماية الأنواع بشكل فعال.

في إندونيسيا، تتمتع حيوانات الدوجونج بأهمية ثقافية وتُنسج في القصص التقليدية. تروي العديد من الأساطير القديمة حكايات عن نساء يمشون في البحر ويتحولون إلى حيوانات الدوجونج، مما يربط البشر بهذه الحيوانات البحرية في الفولكلور. يُعتقد أيضًا أن البحارة الأوائل الذين رأوا حيوانات الدوجونج ساهموا في أسطورة حوريات البحر، حيث رأوا ظلالها في الماء وخلطوا بينها وبين الكائنات الغامضة. حتى يومنا هذا، في مجتمع بابوا المحلي في راجا أمبات، يُشار إلى حيوانات الدوجونج باسم "حوريات البحر"، ويتم الاحتفال بمشاهدتها النادرة.

وعلى النقيض من العديد من المناطق في إندونيسيا التي خضعت للتطوير المفرط، ظلت راجا أمبات بعيدة نسبيا عن أي تأثير، ويرجع هذا في المقام الأول إلى التزامها بالسياحة المستدامة والحفاظ على البيئة. وتتدفق مياه المنطقة الغنية بالمغذيات إلى الخلجان الضحلة المليئة بأشجار المانجروف، مما يخلق مروجًا شاسعة من الأعشاب البحرية حيث يمكن لحيوانات الدوجونج أن تتغذى وتعيش. وتعتبر هذه الموائل ضرورية لبقائها، وقد ساعد حماية هذه المناطق في أن تصبح راجا أمبات واحدة من الأماكن القليلة التي لا يزال من الممكن رؤية حيوانات الدوجونج فيها في البرية.

تعتبر المجتمعات المحلية ومنتجعات الغوص في راجا أمبات ضرورية للحفاظ على موائل حيوان الدوجونج. تشارك العديد من شركات السياحة البيئية، مثل Meridian Adventure Dive، بشكل كبير في حماية البيئة البحرية. تعمل هذه المنظمات بشكل وثيق مع بيوت الضيافة المحلية وتروج للممارسات المستدامة التي تساعد في حماية النظم البيئية الدقيقة التي يعتمد عليها حيوان الدوجونج.

إن خروف البحر من المخلوقات الكبيرة اللطيفة، التي يصل طولها إلى 3 أمتار ووزنها 400 كيلوغرام. ورغم حجمها الكبير، فهي خجولة ومراوغة، وتفضل أن تتغذى على الأعشاب البحرية في المياه الهادئة الضحلة. وتستخدم خروف البحر ذيولها الشبيهة بالزعنفة المجنحة وزعانفها الشبيهة بالمجاديف للسباحة برشاقة، وغالبًا ما يخطئ البعض في اعتبارها حيتانًا صغيرة بسبب مظهرها. ومن المثير للاهتمام أن خروف البحر أقرب إلى الفيلة من الحيوانات البحرية الأخرى، حيث يتقاسمان معها أعمارًا طويلة مماثلة يمكن أن تصل إلى 70 عامًا دون تدخل بشري.

تعيش حيوانات الدوجونج بشكل عام بمفردها، وأحيانًا ما يتم رصدها في أزواج من الأمهات والصغار. وتتمتع إناث الدوجونج بدورة تكاثر بطيئة، حيث تحمل صغيرها لمدة عام كامل، ويبقى الصغير مع أمه لمدة تصل إلى 18 شهرًا. وتؤدي فترات التكاثر الطويلة هذه واعتماد الأنواع على مواطن محددة إلى جعل الدوجونج عرضة للتغيرات البيئية.

تعتبر مشاهدة حيوان الدوجونج في راجا أمبات نادرة، ولكنها تترك انطباعًا دائمًا عندما تحدث. يمكن أن يظل حيوان الدوجونج مغمورًا بالمياه لمدة تصل إلى ست دقائق، ثم يصعد إلى السطح لفترة وجيزة لالتقاط الأنفاس قبل أن يغوص مرة أخرى ليتغذى على الأعشاب البحرية. يوفر هذا السلوك أفضل فرصة لرصد هذه الثدييات المراوغة أثناء الغطس أو الغوص.

مع تقلص موائل حيوان الدوجونج بسبب النشاط البشري، أصبحت هذه المخلوقات أكثر تنقلاً، وتتنقل بين الخلجان المحمية بحثًا عن الطعام. ومع ذلك، فإن معدل تكاثرها البطيء وتقلص موائلها يجعل من الصعب بشكل متزايد ضمان بقائها على المدى الطويل.

ولكي تزدهر حيوانات الدوجونج مرة أخرى في مياه إندونيسيا، فإن فرض قواعد أكثر صرامة بشأن حماية الموائل، وممارسات الصيد المستدامة، وزيادة الوعي العام أمر ضروري. وتظل راجا أمبات منارة للأمل، حيث تظهر كيف يمكن للنهج القائم على المجتمع في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أن يحميها مع تعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال مواصلة هذه الجهود، هناك أمل في أن تستمر حيوانات الدوجونج في التنعم بمياه إندونيسيا لأجيال.

نبذة عن منتجع ميريديان أدفنتشر للغوص:

تقع في منطقة رجا أمبات المذهلة بإندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص هو منتجع صديق للبيئة حاصل على تصنيف 5 نجوم من PADI.