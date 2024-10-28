لا تصدق العيون

العيون الكاذبة الوهمية على سمكة صغيرة واحدة

تشبه البقع الظهرية المزدوجة الكبيرة زوجًا من العيون على زوج من Signal Goby (Signigobius biocellatus) والذي يُطلق عليه أيضًا اسم goby ذو عيون السلطعون.

مياه Wakatobi تعد أسماك القوبيون ذات البقعتين موطنًا لسيد صغير الحجم في التضليل البصري. غالبًا ما يتم العثور على أسماك القوبيون ذات البقعتين وهي تبحث عن فتات بين قاع البحر الرملي للشعاب المرجانية. ومع ذلك، قد لا تكشف النظرة العابرة عن وجودها، حيث يخلق الزوج المميز من البقع على كل جانب وهمًا بعيون كبيرة، ربما تنتمي إلى قشريات تبحث عن الطعام. ومن هنا جاء الاسم الآخر لهذه السمكة: سمكة القوبيون ذات العيون السرطانية. يمكن أن يربك هذا الوهم البصري المفترس المحتمل في ملاحقة وجبة عشاء من الأسماك.

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