الغوص راجا أمبات مع Meridian Adventure Dive

الغوص في راجا أمبات – وفر مع عروضنا الحصرية الخاصة!
اكتشف عجائب راجا أمبات تحت الماء مع باقات الغوص المرنة التي نقدمها والتي تناسب جدولك الزمني. استمتع بالغوص دون تحديد تواريخ وصول أو مغادرة، سواء كانت لرحلة قصيرة أو مغامرة أطول. انطلق عبر الشعاب المرجانية النابضة بالحياة واستكشف الحياة البحرية المتنوعة بالسرعة التي تناسبك.
باقات الغوص:
6 ليالي / 7 أيام + 10 غطسات = 2098 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة مجانية واحدة
7 ليالي / 8 أيام + 12 غطسات = 2273 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين
8 ليالي / 9 أيام + 14 غطسات = 2449 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين
9 ليالي / 10 أيام + 16 غطسات = 2693 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين
10 ليالي / 11 أيام + 18 غطسات = 3112 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين
ما هو مدرج:
- تعتمد الأسعار على المبيت والإفطار فقط
- تشمل وسائل الراحة في الغرفة تلفزيونًا وخزنة ومجفف شعر وشامبو وبلسم وغسول للجسم ومناشف وأردية حمام
- تكييف هواء على مدار 24 ساعة وماء ساخن وخدمات تنظيف يومية
- مياه الشرب في غرفتك وفي أماكن مختلفة حول المنتجع
- معدات الغوص باستخدام جهاز التنفس تحت الماء (ماسك, الزعانف، الغطس، بذلة، بى سى دى، منظم(الأوزان، الخزانات)
- النقل من وإلى جميع مواقع الغوص
- مناشف الشاطئ والشاي والقهوة والفواكه الطازجة ومياه الشرب في جميع الغطسات
الاستثناءات:
- التحويلات (سورونج ووايساي): تقريبًا. $ شنومك للشخص الواحد
- تصريح منتزه راجا أمبات البحري: 1,000,000 روبية إندونيسية للشخص الواحد (الدفع نقدا في المنتجع)
- الوجبات (الغداء والعشاء) - نصف إقامة/إقامة كاملة متاحة للمجموعات المكونة من 8 أفراد أو أكثر
- المشروبات الكحولية وغير الكحولية
- أجهزة الكمبيوتر الغوص و المشاعل
- تأمين الرحلات والسفر والغوص
"أبقى على تواصل
رقم هاتف: 62 951 317 6120+
واتساب: +62 822 4854 0774
بريد إلكتروني: bookings@meridianadventuresdive.com
الموقع: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=specials&utm_medium=november&utm_id=scubadivermag
البنود و الظروف:
يرجى الرجوع مادسبيشال 2025 عند الحجز للاستفادة من هذه العروض الحصرية.
فترة الحجز: 01 نوفمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024
فترة السفر:01 نوفمبر 2024 إلى 31 يناير 2025
الأسعار المذكورة بالدولار الأمريكي وتشمل الضرائب المعمول بها.