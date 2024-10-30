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الغوص راجا أمبات مع Meridian Adventure Dive

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الغوص راجا أمبات مع Meridian Adventure Dive

الغوص في راجا أمبات – وفر مع عروضنا الحصرية الخاصة!

انطلق في رحلة إلى أحد أكثر العوالم تحت الماء غرابة في العالم مع باقات الغوص المرنة لدينا، والمصممة لتتماشى مع جدولك الزمني تمامًا. سواء كنت تخطط لرحلة سريعة أو مغامرة ممتدة، تتيح لك عروضنا الانغماس الكامل في عجائب راجا أمبات دون تحديد تواريخ وصول أو مغادرة ثابتة. تخيل الانجراف عبر مجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والحياة البحرية المرحة، حيث يكون همك الوحيد هو الغوص الذي ستستكشفه بعد ذلك.

باقات الغوص:

6 ليالي / 7 أيام + 10 غطسات = 2098 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة مجانية واحدة

7 ليالي / 8 أيام + 12 غطسات = 2273 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين

8 ليالي / 9 أيام + 14 غطسات = 2449 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين

9 ليالي / 10 أيام + 16 غطسات = 2693 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين

10 ليالي / 11 أيام + 18 غطسات = 3112 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين

ما هو مدرج:

عندما تخطو على شواطئنا المشمسة، ينتظرك مشروب ترحيبي بارد ومنعش، مما يضفي أجواء من الهدوء والفخامة على تجربتك القادمة. ستكون إقامتك في غرفة مكيفة على الطراز البوتيكي بمساحة 15 مترًا مربعًا، مما يوفر الراحة والخصوصية مع سرير مزدوج أو سرير مفرد وحمام داخلي مجهز بمستلزمات الاستحمام والمناشف. بعد يوم طويل من استكشاف المحيط، يمكنك العودة إلى مساحتك المريحة المزودة بخدمة الواي فاي المجانية، حتى تتمكن من مشاركة مغامراتك مع أحبائك.

في كل غوص، سوف تكون مجهزًا بأحدث المعدات معدات الغوصوسوف يرافقك مرشدونا ذوو الخبرة إلى مواقع الغوص الأسطورية في راجا أمبات. بين الغطسات، استمتع بالفواكه الطازجة ومناشف الشاطئ على متن قوارب الغوص الخاصة بنا، ودع فريقنا يلتقط كل لحظة تخطف الأنفاس مع لقطات جوبرو من مغامراتك تحت الماء.

الاستثناءات:

  • التحويلات (سورونج ووايساي): تقريبًا. $ شنومك للشخص الواحد
  • تصريح منتزه راجا أمبات البحري: 1,000,000 روبية إندونيسية للشخص الواحد (الدفع نقدا في المنتجع)
  • الوجبات (الغداء والعشاء) - نصف إقامة/إقامة كاملة متاحة للمجموعات المكونة من 8 أفراد أو أكثر
  • المشروبات الكحولية وغير الكحولية
  • أجهزة الكمبيوتر الغوص و المشاعل
  • تأمين الرحلات والسفر والغوص

"أبقى على تواصل

رقم هاتف: 62 951 317 6120+

واتساب: +62 822 4854 0774

بريد إلكتروني: bookings@meridianadventuresdive.com  

البنود و الظروف:

يرجى الرجوع مادسبيشال 2024 عند الحجز للاستفادة من هذه العروض الحصرية.
فترة الحجز: 01 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024
فترة السفر: 01 أكتوبر 2024 إلى 31 يناير 2025
الأسعار المذكورة بالدولار الأمريكي وتشمل الضرائب المعمول بها.

تذييل أكتوبر 2024
لقطة شاشة

حول ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص منتجع بيئي حائز على 5 نجوم من PADI وفائز بفخر بجائزة PADI Green Star المرموقة. الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

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العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

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رابط موقع Scuba.com:
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-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

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مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


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المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

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