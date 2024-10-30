الغوص راجا أمبات مع Meridian Adventure Dive

الغوص في راجا أمبات – وفر مع عروضنا الحصرية الخاصة!

انطلق في رحلة إلى أحد أكثر العوالم تحت الماء غرابة في العالم مع باقات الغوص المرنة لدينا، والمصممة لتتماشى مع جدولك الزمني تمامًا. سواء كنت تخطط لرحلة سريعة أو مغامرة ممتدة، تتيح لك عروضنا الانغماس الكامل في عجائب راجا أمبات دون تحديد تواريخ وصول أو مغادرة ثابتة. تخيل الانجراف عبر مجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية النابضة بالحياة والحياة البحرية المرحة، حيث يكون همك الوحيد هو الغوص الذي ستستكشفه بعد ذلك.

باقات الغوص:

6 ليالي / 7 أيام + 10 غطسات = 2098 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة مجانية واحدة

7 ليالي / 8 أيام + 12 غطسات = 2273 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين

8 ليالي / 9 أيام + 14 غطسات = 2449 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلة واحدة وغطستين مجانيتين

9 ليالي / 10 أيام + 16 غطسات = 2693 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين

10 ليالي / 11 أيام + 18 غطسات = 3112 دولارًا للشخص الواحد يشمل ليلتين وغطستين مجانيتين

ما هو مدرج:

عندما تخطو على شواطئنا المشمسة، ينتظرك مشروب ترحيبي بارد ومنعش، مما يضفي أجواء من الهدوء والفخامة على تجربتك القادمة. ستكون إقامتك في غرفة مكيفة على الطراز البوتيكي بمساحة 15 مترًا مربعًا، مما يوفر الراحة والخصوصية مع سرير مزدوج أو سرير مفرد وحمام داخلي مجهز بمستلزمات الاستحمام والمناشف. بعد يوم طويل من استكشاف المحيط، يمكنك العودة إلى مساحتك المريحة المزودة بخدمة الواي فاي المجانية، حتى تتمكن من مشاركة مغامراتك مع أحبائك.

في كل غوص، سوف تكون مجهزًا بأحدث المعدات معدات الغوصوسوف يرافقك مرشدونا ذوو الخبرة إلى مواقع الغوص الأسطورية في راجا أمبات. بين الغطسات، استمتع بالفواكه الطازجة ومناشف الشاطئ على متن قوارب الغوص الخاصة بنا، ودع فريقنا يلتقط كل لحظة تخطف الأنفاس مع لقطات جوبرو من مغامراتك تحت الماء.

الاستثناءات:

التحويلات (سورونج ووايساي): تقريبًا. $ شنومك للشخص الواحد

تصريح منتزه راجا أمبات البحري: 1,000,000 روبية إندونيسية للشخص الواحد (الدفع نقدا في المنتجع)

(الدفع نقدا في المنتجع) الوجبات (الغداء والعشاء) - نصف إقامة/إقامة كاملة متاحة للمجموعات المكونة من 8 أفراد أو أكثر

المشروبات الكحولية وغير الكحولية

أجهزة الكمبيوتر الغوص و المشاعل

تأمين الرحلات والسفر والغوص

"أبقى على تواصل

رقم هاتف: 62 951 317 6120+

واتساب: +62 822 4854 0774

بريد إلكتروني: bookings@meridianadventuresdive.com

البنود و الظروف:

يرجى الرجوع مادسبيشال 2024 عند الحجز للاستفادة من هذه العروض الحصرية.

فترة الحجز: 01 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024

فترة السفر: 01 أكتوبر 2024 إلى 31 يناير 2025

الأسعار المذكورة بالدولار الأمريكي وتشمل الضرائب المعمول بها.

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حول ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص منتجع بيئي حائز على 5 نجوم من PADI وفائز بفخر بجائزة PADI Green Star المرموقة. الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.