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مهرجان دايف داوين

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مهرجان دايف داوين

مهرجان الغوص ومسابقة التصوير الفوتوغرافي تحت الماء

منذ انطلاقه عام ٢٠٢١، أصبح مهرجان دايف داوين، في غضون سنوات قليلة، أغنى مسابقة تصوير ماكرو وواسع الزاوية تحت الماء في الفلبين، وسيصبح قريبًا أكبرها عالميًا، معترفًا به دوليًا. تُقام المسابقة في يونيو من كل عام في جزيرة نيجروس أورينتال، وهي وجهة عالمية للغوص، تضم أنواعًا لا تُحصى من نطاطيات البزاق، والروبيان، وأفراس البحر، وأسماك الأنابيب الشبحية، ومجموعة كبيرة من المخلوقات الصغيرة الأخرى التي يمكن العثور عليها في الشعاب المرجانية المنتشرة على طول منحدرات الرمال السوداء. بالإضافة إلى حيوانات ضخمة وشعاب مرجانية.

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أُنشئت محميات بحرية على طول الساحل للحفاظ على الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية. تُعدّ هذه المحميات مصادر تغذية أساسية للسلاحف، وموطنًا للكائنات الفريدة الأخرى التي تعيش في هذه المياه، حيث تضم 29 نوعًا من أصل 33 نوعًا معروفًا من أسماك الضفادع (صُوّرت الحلقة الخاصة الثانية من برنامج "سمكة الضفادع" على قناة بي بي سي بلانيت إيرث 2 في شعاب منتجع آيفي مايس دايفرز هاوس، المعروفة باسم محمية بوبلاسيون 1 داوين نورث البحرية، والمحمية منذ أكثر من 40 عامًا). تُطبّق ممارسات الغوص بصرامة، وسيستبعد الحكام المصورين إذا أظهرت صورهم علامات تلاعب أو إجهاد للحيوانات.

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مهرجان دايف داوين 8

لمن يتوقون لرؤية الحياة البحرية من زاوية واسعة أو إلى حد ما، فإن جزيرة أبو الصغيرة، التي تقع على بُعد 35 دقيقة فقط بالقارب (5 كيلومترات) من شواطئ داوين، مُصنّفة كمنطقة بحرية محمية (MPA) منذ عام 1982. في ذلك العام، أقنع عالم الأحياء البحرية الدكتور أنجيل ألكالا، الذي نشأ في المنطقة، السكان المحليين المتشككين إلى حد ما بأن إنشاء منطقة محمية سيفيد مصائد الأسماك المحيطة. كانت نظريته أن الأسماك البالغة ستتسرب من المنطقة المحمية إلى المنطقة المحيطة، حيث تُشكّل المنطقة المحمية مأوىً للأسماك للهروب والنضج والتكاثر.

يُنتج تكاثر الأسماك في المنطقة المحمية يرقاتٍ تحملها التيارات إلى مجتمعاتٍ أخرى على الشعاب المرجانية. تُعدّ هذه المنطقة قصة نجاحٍ حقيقية في مجال الحفاظ على الحياة البحرية في الفلبين، وهي أقدم منطقة محمية بحرية مستمرة في البلاد. وقد ساهمت في تحويل مهرجان دايف دايون إلى جنةٍ لتصوير الماكرو والتصوير بزاوية واسعة!

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لعبت هذه الجزيرة الصغيرة دورًا محوريًا في صياغة جهود الحفاظ على البيئة البحرية في البلاد بأكملها. وقد ألهم نجاح المحمية المجتمعية التي أُنشئت هنا مشاريع مماثلة في جميع أنحاء الفلبين، بل وحول العالم. ونتيجةً لذلك، يوجد حاليًا أكثر من 1,500 منطقة بحرية محمية صغيرة في الفلبين، أنشأتها مجتمعات محلية سعت إلى محاكاة نجاح جزيرة آبو. ونتيجةً لنجاح تطبيق المناطق البحرية المحمية، ازدهرت سياحة الغوص، وأصبحت الفلبين تُصنف باستمرار كوجهة الغوص الأولى في العالم.

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مهرجان دايف داوين 10

تُرسخ مسابقة مهرجان دايف داوين (المعروف سابقًا باسم دايف 7) رسالةً بيئيةً مستدامةً مجتمعيةً قويةً، حيث يتعاون السكان المحليون ومتاجر الغوص المحلية ووزارة السياحة ووحدات الحكم المحلي ومنتجعات الغوص لتنظيم حملات تنظيف على طول الشاطئ وتحت الماء، مما يُضفي بُعدًا فريدًا على الحدث. حتى الجوائز مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها وإعادة تدويرها.

يأخذ منظمو الغوص المسابقة على محمل الجد، ويسعون جاهدين لمساعدة عملائهم على الفوز بفئة معينة وأن يكونوا الخيار الأول للمصورين في المنتجع. يبذلون قصارى جهدهم، دون الإخلال بالنظام البيئي، لمساعدة عملائهم على الفوز! لا أحد يأخذ ذلك على محمل الجد أكثر من منتجع سيلفر ريف، والتي تستضيف العديد من ورش العمل التي يستضيفها مصورون تحت الماء حائزون على جوائز مشهورون قبل الحدث وتفتخر بمرافق التصوير الفوتوغرافي تحت الماء ذات المستوى العالمي، مما يجعلها المضيف المفضل لحدث المصورين المحترفين.

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يتلقى مرشدو الغوص تدريبًا على يد مصورين يُعلّمونهم كيفية رصد الهدف المثالي، من أصغر المخلوقات إلى تلك الصورة المثالية بزاوية واسعة أو لسلوك الحيوان. يُطلق على مرشدي الغوص المُدرّبين في هذا التخصص اسم "المراقبين"، وهم يأخذون مهنتهم على محمل الجد، ويحرصون على حماية المواقع السرية "لأندر المخلوقات" عن كثب، ولا يُشاركونها إلا مع العملاء، مما يجعل اختيار المنتجع الذي سيتم الحجز فيه قبل الحدث أمرًا بالغ الأهمية.

بطبيعة الحال، يتم حجز أفضل المراقبين قبل وقت كافٍ من بدء المسابقة. منتجع أيفي مايس للغواصين يُلبي المنتجع احتياجات المبتدئين والمحترفين على حد سواء، مُقدمًا خيارًا اقتصاديًا مع غوص مُباشر، باقات تناسب ميزانيتك، ويُوظف مراقبي حيوانات مُدربين تدريبًا احترافيًا، يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة عملائهم على الفوز. امتدت المنافسة إلى مراقبي الحيوانات، حيث يتنافس كلٌّ منهم ليكون الأفضل، ويضمن فوز عملائه/منتجعه!

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سواءً كنتَ مصورًا محترفًا تحت الماء، أو مبتدئًا، أو بين هذين المجالين، فإن مهرجان دايف داوين يُقدّم ما يُرضي جميع الأذواق، مع جوائز أكبر وأفضل تُربح كل عام. إلى جانب "غوص عالمي المستوى"، يُعدّ المهرجان إضافةً لا غنى عنها إلى جدول غوصك. (للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على مجلة سكوبا دايفر ANZ، العدد 73).

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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هل هذا أفضل مركز غوص على الإطلاق؟ W\@wakatobidiveresort

@sennacher #askmark مرحبًا، فيما يتعلق بـ DSMBs. أنا لست خبيرًا على الإطلاق وعادةً ما أقوم بنشره بشكل صحيح. لقد غطسنا هذا الأسبوع على تيار قوي للغاية وكنت على وشك فقدان أنفاسي أثناء نشره (نفخ فمي) حيث تشابك قليلاً مع منظمتي. لقد أخافتني كثيرًا. هل هناك أي شيء من نوع "الأسطوانة الصغيرة" من أجل إبقاء السجل في فمي لنشره بشكل أكثر أمانًا؟ لم أحاول القيام بذلك باستخدام LPI الخاص بي ... لكني أفترض أنه سيتشابك أيضًا. شكرًا لك. يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والنصائح والإرشادات وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔احصل على خصم XNUMX% على معدات الغوص من SCUBADIVERMAG 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!

@سيناتشر
#askmark مرحبًا، بخصوص DSMBs. لستُ خبيرًا إطلاقًا، وعادةً ما أستخدمها بشكل صحيح. في نهاية هذا الأسبوع، غطسنا في تيار قوي جدًا، وكدتُ أفقد أنفاسي أثناء استخدامها (نفخ فمي) لأنها تشابكت قليلًا مع منظم ضغط الهواء. لقد أخافني ذلك كثيرًا. هل هناك أي شيء يُسمى "أسطوانة صغيرة" لإبقاء منظم ضغط الهواء في فمي واستخدامه بشكل أكثر أمانًا؟ لم أجرب ذلك مع منظم ضغط الهواء المنخفض... لكنني أفترض أنه سيتشابك أيضًا.
شكر
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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
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الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيفية عمل صمامات Twinset في الغوص | شرح تمارين الإغلاق ونصائح العازل

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