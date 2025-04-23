مهرجان دايف داوين

مهرجان الغوص ومسابقة التصوير الفوتوغرافي تحت الماء

منذ انطلاقه عام ٢٠٢١، أصبح مهرجان دايف داوين، في غضون سنوات قليلة، أغنى مسابقة تصوير ماكرو وواسع الزاوية تحت الماء في الفلبين، وسيصبح قريبًا أكبرها عالميًا، معترفًا به دوليًا. تُقام المسابقة في يونيو من كل عام في جزيرة نيجروس أورينتال، وهي وجهة عالمية للغوص، تضم أنواعًا لا تُحصى من نطاطيات البزاق، والروبيان، وأفراس البحر، وأسماك الأنابيب الشبحية، ومجموعة كبيرة من المخلوقات الصغيرة الأخرى التي يمكن العثور عليها في الشعاب المرجانية المنتشرة على طول منحدرات الرمال السوداء. بالإضافة إلى حيوانات ضخمة وشعاب مرجانية.

مهرجان دايف داوين 7

أُنشئت محميات بحرية على طول الساحل للحفاظ على الشعاب المرجانية وأحواض الأعشاب البحرية. تُعدّ هذه المحميات مصادر تغذية أساسية للسلاحف، وموطنًا للكائنات الفريدة الأخرى التي تعيش في هذه المياه، حيث تضم 29 نوعًا من أصل 33 نوعًا معروفًا من أسماك الضفادع (صُوّرت الحلقة الخاصة الثانية من برنامج "سمكة الضفادع" على قناة بي بي سي بلانيت إيرث 2 في شعاب منتجع آيفي مايس دايفرز هاوس، المعروفة باسم محمية بوبلاسيون 1 داوين نورث البحرية، والمحمية منذ أكثر من 40 عامًا). تُطبّق ممارسات الغوص بصرامة، وسيستبعد الحكام المصورين إذا أظهرت صورهم علامات تلاعب أو إجهاد للحيوانات.

مهرجان دايف داوين 8

لمن يتوقون لرؤية الحياة البحرية من زاوية واسعة أو إلى حد ما، فإن جزيرة أبو الصغيرة، التي تقع على بُعد 35 دقيقة فقط بالقارب (5 كيلومترات) من شواطئ داوين، مُصنّفة كمنطقة بحرية محمية (MPA) منذ عام 1982. في ذلك العام، أقنع عالم الأحياء البحرية الدكتور أنجيل ألكالا، الذي نشأ في المنطقة، السكان المحليين المتشككين إلى حد ما بأن إنشاء منطقة محمية سيفيد مصائد الأسماك المحيطة. كانت نظريته أن الأسماك البالغة ستتسرب من المنطقة المحمية إلى المنطقة المحيطة، حيث تُشكّل المنطقة المحمية مأوىً للأسماك للهروب والنضج والتكاثر.

يُنتج تكاثر الأسماك في المنطقة المحمية يرقاتٍ تحملها التيارات إلى مجتمعاتٍ أخرى على الشعاب المرجانية. تُعدّ هذه المنطقة قصة نجاحٍ حقيقية في مجال الحفاظ على الحياة البحرية في الفلبين، وهي أقدم منطقة محمية بحرية مستمرة في البلاد. وقد ساهمت في تحويل مهرجان دايف دايون إلى جنةٍ لتصوير الماكرو والتصوير بزاوية واسعة!

مهرجان دايف داوين 9

لعبت هذه الجزيرة الصغيرة دورًا محوريًا في صياغة جهود الحفاظ على البيئة البحرية في البلاد بأكملها. وقد ألهم نجاح المحمية المجتمعية التي أُنشئت هنا مشاريع مماثلة في جميع أنحاء الفلبين، بل وحول العالم. ونتيجةً لذلك، يوجد حاليًا أكثر من 1,500 منطقة بحرية محمية صغيرة في الفلبين، أنشأتها مجتمعات محلية سعت إلى محاكاة نجاح جزيرة آبو. ونتيجةً لنجاح تطبيق المناطق البحرية المحمية، ازدهرت سياحة الغوص، وأصبحت الفلبين تُصنف باستمرار كوجهة الغوص الأولى في العالم.

مهرجان دايف داوين 10

تُرسخ مسابقة مهرجان دايف داوين (المعروف سابقًا باسم دايف 7) رسالةً بيئيةً مستدامةً مجتمعيةً قويةً، حيث يتعاون السكان المحليون ومتاجر الغوص المحلية ووزارة السياحة ووحدات الحكم المحلي ومنتجعات الغوص لتنظيم حملات تنظيف على طول الشاطئ وتحت الماء، مما يُضفي بُعدًا فريدًا على الحدث. حتى الجوائز مصنوعة من مواد مُعاد تدويرها وإعادة تدويرها.

يأخذ منظمو الغوص المسابقة على محمل الجد، ويسعون جاهدين لمساعدة عملائهم على الفوز بفئة معينة وأن يكونوا الخيار الأول للمصورين في المنتجع. يبذلون قصارى جهدهم، دون الإخلال بالنظام البيئي، لمساعدة عملائهم على الفوز! لا أحد يأخذ ذلك على محمل الجد أكثر من منتجع سيلفر ريف، والتي تستضيف العديد من ورش العمل التي يستضيفها مصورون تحت الماء حائزون على جوائز مشهورون قبل الحدث وتفتخر بمرافق التصوير الفوتوغرافي تحت الماء ذات المستوى العالمي، مما يجعلها المضيف المفضل لحدث المصورين المحترفين.

مهرجان دايف داوين 11

يتلقى مرشدو الغوص تدريبًا على يد مصورين يُعلّمونهم كيفية رصد الهدف المثالي، من أصغر المخلوقات إلى تلك الصورة المثالية بزاوية واسعة أو لسلوك الحيوان. يُطلق على مرشدي الغوص المُدرّبين في هذا التخصص اسم "المراقبين"، وهم يأخذون مهنتهم على محمل الجد، ويحرصون على حماية المواقع السرية "لأندر المخلوقات" عن كثب، ولا يُشاركونها إلا مع العملاء، مما يجعل اختيار المنتجع الذي سيتم الحجز فيه قبل الحدث أمرًا بالغ الأهمية.

بطبيعة الحال، يتم حجز أفضل المراقبين قبل وقت كافٍ من بدء المسابقة. منتجع أيفي مايس للغواصين يُلبي المنتجع احتياجات المبتدئين والمحترفين على حد سواء، مُقدمًا خيارًا اقتصاديًا مع غوص مُباشر، باقات تناسب ميزانيتك، ويُوظف مراقبي حيوانات مُدربين تدريبًا احترافيًا، يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة عملائهم على الفوز. امتدت المنافسة إلى مراقبي الحيوانات، حيث يتنافس كلٌّ منهم ليكون الأفضل، ويضمن فوز عملائه/منتجعه!

مهرجان دايف داوين 12

سواءً كنتَ مصورًا محترفًا تحت الماء، أو مبتدئًا، أو بين هذين المجالين، فإن مهرجان دايف داوين يُقدّم ما يُرضي جميع الأذواق، مع جوائز أكبر وأفضل تُربح كل عام. إلى جانب "غوص عالمي المستوى"، يُعدّ المهرجان إضافةً لا غنى عنها إلى جدول غوصك. (للمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على مجلة سكوبا دايفر ANZ، العدد 73).