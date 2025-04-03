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انطلق في رحلة استكشافية تتجاوز المألوف مع ثلاث بعثات ملحمية

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انطلق في رحلة استكشافية تتجاوز المألوف مع ثلاث بعثات ملحمية

2025: عامك للغوص خارج المألوف مع Dancing Wind Liveaboard

يا عشاق الغوص، يا مغامرين، يا مستكشفي أعماق البحار! هل أنتم مستعدون للتخلي عن الطرق التقليدية والغوص في قلب كنوز إندونيسيا البحرية الخفية؟ في Dancing Wind Liveaboard، نصمم لكم برنامج رحلة لعام ٢٠٢٥، لا يقتصر على مجرد تلبية الشروط، بل يركز أكثر على إشعال شغفكم بالغوص في أعماق البحار. سنتجاوز المألوف، راجا أمبات (مع أننا ما زلنا نحبها!)، لنصل إلى عوالم هالماهيرا، وخليج سيندراواسيه، وخليج تريتون.

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انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 6

يوليو: أسماك قرش الحوت والأسرار البكر لخليج سيندراواسيه

تخيّل نفسك تسبح بجانب أسماك قرش الحوت العملاقة اللطيفة في بيئتها الطبيعية. هذا ما ستختبره بالضبط في خليج سيندراواسيه في يوليو. نقدم لك رحلتين فريدتين:

  • مانوكواري إلى بياك: انغمس في قلب عجائب سيندراواسي البحرية، واختتم مغامرتك في مدينة بياك النابضة بالحياة. (8 18 يوليو 2025)
  • بياك إلى مانوكواري: استمتع بالسحر في الاتجاه المعاكس، واستكشف نفس المواقع الخلابة من منظور جديد. (21 – 31 يوليو 2025)

المطار: مانوكواري (MKW) وبياك (BIK)

سيندراواسيه جنةٌ آسرةٌ لمن يبحثون عن تفاعلاتٍ حقيقيةٍ مع الحياة البحرية المتنوعة. تتميز هذه المنطقة الخلابة بشعابها المرجانية النابضة بالحياة التي تؤوي مجموعةً متنوعةً من أنواع الأسماك الملونة، مما يُشكّل مشهدًا مشكاليًا تحت الماء. ومن بين هذه العجائب الطبيعية، تنزلق أسماك قرش الحوت المهيبة برشاقةٍ عبر المياه الفيروزية الصافية، جاذبةً الغواصين والغواصين من جميع أنحاء العالم. كما يضم النظام البيئي الفريد أنواعًا أخرى من الحياة البرية، مثل أسماك شيطان البحر والسلاحف البحرية، مما يجعل سيندراواسيه وجهةً لا غنى عنها لعشاق الطبيعة والباحثين عن المغامرة على حدٍ سواء.

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انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 7

أغسطس: هالماهيرا التاج: معبر العجائب

يقدم شهر أغسطس رحلة استكشافية شيقة، رحلة ستأخذك عبر بعضٍ من أكثر مواقع الغوص تنوعًا في إندونيسيا. سننطلق في رحلة من سورونغ إلى بيتونغ، وهي رحلة تشمل:

  • الشعاب المرجانية المتنوعة في ميسول.
  • الجمال الطبيعي لمدينة هالماهيرا.
  • الغوص في مضيق ليمبيه، وهو موقع مشهور عالميًا.

مطار سورونغ (SOQ) و/أو مانادو بيتونغ (BTJ)

ولمن يرغب في تجربة كل شيء بشكل معكوس، نوفر رحلة العودة من بيتونغ إلى سورونغ. هذا العبور حلم حقيقي للمستكشف، وفرصة لمشاهدة التنوع الهائل في عالم إندونيسيا تحت الماء.

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انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 8

ديسمبر: جواهر خليج تريتون الخفية: لعشاق الغوص الحقيقيين

الآن، لمن عايشوا كل ذلك ويتوقون لخوض مغامرة غوص أكثر تشويقًا، يأتي شهر ديسمبر بخليج تريتون. هنا نخوض غمار عالمٍ استثنائي. ننظم رحلتين متتاليتين:

  • سورونغ إلى كايمانا: اكتشف المناطق الجنوبية من ميسول وانغمس في أعماق الجمال الطبيعي لخليج تريتون.
  • كايمانا إلى سورونغ: استمتع بزيارة هذه المواقع المذهلة مرة أخرى، ولكن من زاوية جديدة.

خليج تريتون هو عالم من الجواهر تحت الماء:

  • حدائق من الشعاب المرجانية الناعمة، مليئة بالألوان.
  • لقاءات متكررة مع أسماك قرش الحوت.
  • "أسماك القرش التي تمشي" أسماك القرش ذات الكتف.
  • الأنواع المتوطنة التي لا توجد في أي مكان آخر.
  • الشعاب المرجانية البكر لم تتأثر بالسياحة الجماعية.

هذا الغوص مخصص للخبراء، للغواص الذي يبحث عن النادر، والفريد، والذي لا ينسى.

قارب العطاء 8
انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 9

رقص الرياح: موطنك لمغامرات لا تُنسى

At رحلة العيش على متن سفينة "دانسينغ ويند"لا يقتصر هدفنا على اصطحابك إلى مواقع غوص رائعة فحسب، بل نهدف أيضًا إلى خلق تجربة مميزة. صُممت سفينتنا لتوفير الراحة والمغامرة.

  • كابينة واسعة ومريحة.
  • منصة غوص مخصصة ومجهزة للغوص السلس.
  • طاقم عمل متحمس وذو خبرة.
  • تناول الطعام اللذيذ، لتغذية مغامراتك.
  • النيتروكس متاح لفترات طويلة في القاع.
  • مرافق كاميرا مخصصة لالتقاط تلك اللحظات السحرية.
  • شرفة شمسية كبيرة مظللة.

انغمس في مغامرة لا تُنسى، حيث تُمثل كل لحظة رحلة اكتشاف وفرصة لبناء علاقة قيّمة مع عالم ما تحت الماء الساحر. تُلبي ترتيبات كبائننا المرنة احتياجات الراغبين في تجربة فاخرة وبأسعار معقولة. اختر من بين خيارات الكبائن الثلاثية الرائعة، المصممة لتوفير قيمة رائعة، مع دعوتك لاستكشاف العالم وصنع ذكريات لا تُنسى تحت الأمواج!

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انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 10

هل أنت مستعد للغوص خارج المألوف؟

عام ٢٠٢٥ هو عام استكشاف عجائب إندونيسيا الخفية مع رحلات "دانسينغ ويند لايف بورد". الأماكن محدودة، وهذه الرحلات الفريدة تمتلئ بسرعة. لا تفوتوا فرصة المشاركة في تجربة استثنائية بحق.

PS إذا كنت قد سئمت من وجهات الغوص القديمة نفسها، وإذا كنت تتوق إلى المغامرة والاستكشاف، فإن Dancing Wind هي تذكرتك إلى أكثر كنوز العالم تحت الماء مخفية.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark @mostafametwally1 #askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو يوضح كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا #scuba #scubadiving #scubadiver خصم 15% على عرض eSIM الدولي استخدم الرمز: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان داخل علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag، تويتر: https://twitter.com/scubadivermag، إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine. نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com لتوفير جميع مستلزمات معداتكم الأساسية. ننصح باستخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا تُغني عن تدريب الغوص الاحترافي أو توصيات أي مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، هي لأغراض إعلامية عامة فقط، ولا تُغني عن التدريب الذي يقدمه مدرب غوص مؤهل أو عن المتطلبات الخاصة لمصنعي المعدات.

كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark
@مصطفى_والي1
#askmark مرحبًا مارك. هل يمكنك عمل فيديو عن كيفية التعامل مع الصمامات ومجمع الأسطوانات المزدوجة؟ من الصعب تذكر طريقة فتح الصمامات، ومن السهل ارتكاب أخطاء، خاصةً في حالات الطوارئ. شكرًا.
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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كيف تعمل الصمامات في الأسطوانات المزدوجة؟ #askmark

@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

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