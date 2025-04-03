انطلق في رحلة استكشافية تتجاوز المألوف مع ثلاث بعثات ملحمية

2025: عامك للغوص خارج المألوف مع Dancing Wind Liveaboard

يا عشاق الغوص، يا مغامرين، يا مستكشفي أعماق البحار! هل أنتم مستعدون للتخلي عن الطرق التقليدية والغوص في قلب كنوز إندونيسيا البحرية الخفية؟ في Dancing Wind Liveaboard، نصمم لكم برنامج رحلة لعام ٢٠٢٥، لا يقتصر على مجرد تلبية الشروط، بل يركز أكثر على إشعال شغفكم بالغوص في أعماق البحار. سنتجاوز المألوف، راجا أمبات (مع أننا ما زلنا نحبها!)، لنصل إلى عوالم هالماهيرا، وخليج سيندراواسيه، وخليج تريتون.

انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 6

يوليو: أسماك قرش الحوت والأسرار البكر لخليج سيندراواسيه

تخيّل نفسك تسبح بجانب أسماك قرش الحوت العملاقة اللطيفة في بيئتها الطبيعية. هذا ما ستختبره بالضبط في خليج سيندراواسيه في يوليو. نقدم لك رحلتين فريدتين:

مانوكواري إلى بياك: انغمس في قلب عجائب سيندراواسي البحرية، واختتم مغامرتك في مدينة بياك النابضة بالحياة. (8 18 يوليو 2025)

انغمس في قلب عجائب سيندراواسي البحرية، واختتم مغامرتك في مدينة بياك النابضة بالحياة. (8 18 يوليو 2025) بياك إلى مانوكواري: استمتع بالسحر في الاتجاه المعاكس، واستكشف نفس المواقع الخلابة من منظور جديد. (21 – 31 يوليو 2025)

المطار: مانوكواري (MKW) وبياك (BIK)

سيندراواسيه جنةٌ آسرةٌ لمن يبحثون عن تفاعلاتٍ حقيقيةٍ مع الحياة البحرية المتنوعة. تتميز هذه المنطقة الخلابة بشعابها المرجانية النابضة بالحياة التي تؤوي مجموعةً متنوعةً من أنواع الأسماك الملونة، مما يُشكّل مشهدًا مشكاليًا تحت الماء. ومن بين هذه العجائب الطبيعية، تنزلق أسماك قرش الحوت المهيبة برشاقةٍ عبر المياه الفيروزية الصافية، جاذبةً الغواصين والغواصين من جميع أنحاء العالم. كما يضم النظام البيئي الفريد أنواعًا أخرى من الحياة البرية، مثل أسماك شيطان البحر والسلاحف البحرية، مما يجعل سيندراواسيه وجهةً لا غنى عنها لعشاق الطبيعة والباحثين عن المغامرة على حدٍ سواء.

انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 7

أغسطس: هالماهيرا التاج: معبر العجائب

يقدم شهر أغسطس رحلة استكشافية شيقة، رحلة ستأخذك عبر بعضٍ من أكثر مواقع الغوص تنوعًا في إندونيسيا. سننطلق في رحلة من سورونغ إلى بيتونغ، وهي رحلة تشمل:

الشعاب المرجانية المتنوعة في ميسول.

الجمال الطبيعي لمدينة هالماهيرا.

الغوص في مضيق ليمبيه، وهو موقع مشهور عالميًا.

مطار سورونغ (SOQ) و/أو مانادو بيتونغ (BTJ)

ولمن يرغب في تجربة كل شيء بشكل معكوس، نوفر رحلة العودة من بيتونغ إلى سورونغ. هذا العبور حلم حقيقي للمستكشف، وفرصة لمشاهدة التنوع الهائل في عالم إندونيسيا تحت الماء.

انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 8

ديسمبر: جواهر خليج تريتون الخفية: لعشاق الغوص الحقيقيين

الآن، لمن عايشوا كل ذلك ويتوقون لخوض مغامرة غوص أكثر تشويقًا، يأتي شهر ديسمبر بخليج تريتون. هنا نخوض غمار عالمٍ استثنائي. ننظم رحلتين متتاليتين:

سورونغ إلى كايمانا: اكتشف المناطق الجنوبية من ميسول وانغمس في أعماق الجمال الطبيعي لخليج تريتون.

اكتشف المناطق الجنوبية من ميسول وانغمس في أعماق الجمال الطبيعي لخليج تريتون. كايمانا إلى سورونغ: استمتع بزيارة هذه المواقع المذهلة مرة أخرى، ولكن من زاوية جديدة.

خليج تريتون هو عالم من الجواهر تحت الماء:

حدائق من الشعاب المرجانية الناعمة، مليئة بالألوان.

لقاءات متكررة مع أسماك قرش الحوت.

"أسماك القرش التي تمشي" أسماك القرش ذات الكتف.

الأنواع المتوطنة التي لا توجد في أي مكان آخر.

الشعاب المرجانية البكر لم تتأثر بالسياحة الجماعية.

هذا الغوص مخصص للخبراء، للغواص الذي يبحث عن النادر، والفريد، والذي لا ينسى.

انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 9

رقص الرياح: موطنك لمغامرات لا تُنسى

At رحلة العيش على متن سفينة "دانسينغ ويند"لا يقتصر هدفنا على اصطحابك إلى مواقع غوص رائعة فحسب، بل نهدف أيضًا إلى خلق تجربة مميزة. صُممت سفينتنا لتوفير الراحة والمغامرة.

كابينة واسعة ومريحة.

منصة غوص مخصصة ومجهزة للغوص السلس.

طاقم عمل متحمس وذو خبرة.

تناول الطعام اللذيذ، لتغذية مغامراتك.

النيتروكس متاح لفترات طويلة في القاع.

مرافق كاميرا مخصصة لالتقاط تلك اللحظات السحرية.

شرفة شمسية كبيرة مظللة.

انغمس في مغامرة لا تُنسى، حيث تُمثل كل لحظة رحلة اكتشاف وفرصة لبناء علاقة قيّمة مع عالم ما تحت الماء الساحر. تُلبي ترتيبات كبائننا المرنة احتياجات الراغبين في تجربة فاخرة وبأسعار معقولة. اختر من بين خيارات الكبائن الثلاثية الرائعة، المصممة لتوفير قيمة رائعة، مع دعوتك لاستكشاف العالم وصنع ذكريات لا تُنسى تحت الأمواج!

انطلق إلى ما هو أبعد من المألوف مع 3 رحلات استكشافية ملحمية 10

هل أنت مستعد للغوص خارج المألوف؟

عام ٢٠٢٥ هو عام استكشاف عجائب إندونيسيا الخفية مع رحلات "دانسينغ ويند لايف بورد". الأماكن محدودة، وهذه الرحلات الفريدة تمتلئ بسرعة. لا تفوتوا فرصة المشاركة في تجربة استثنائية بحق.

PS إذا كنت قد سئمت من وجهات الغوص القديمة نفسها، وإذا كنت تتوق إلى المغامرة والاستكشاف، فإن Dancing Wind هي تذكرتك إلى أكثر كنوز العالم تحت الماء مخفية.