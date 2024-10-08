Discount Fares to Volivoli Beach Resort Fiji

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تعلم أدريان ستايسي الغوص لأول مرة في الحاجز المرجاني العظيم منذ أكثر من 24 عامًا. ومنذ ذلك الحين عمل كمدرب غوص ومصور تحت الماء في مواقع مختلفة حول العالم بما في ذلك مصر وكوستاريكا وإندونيسيا وتايلاند والمكسيك وسابا. وقد استقر الآن في أستراليا، حيث بدأ حبه للغوص لأول مرة.
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