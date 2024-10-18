تاج من الشوك نجم البحر

أخبار سارة – نجم البحر ذو التاج الشوكي

لدينا بعض الأخبار المثيرة من موقع الغوص المذهل Mioskon في راجا أمبات. بعد أشهر من مراقبة أعداد نجم البحر ذي الأشواك، يبدو أن جهودنا المتضافرة تؤتي ثمارها. لقد استخرجنا 33 نجم بحر ذي أشواك من المنطقة خلال غوص مخصص لإزالته في أبريل. وفي أواخر سبتمبر، عند إعادة زيارة الموقع، تم العثور على اثنين فقط! يشير هذا الانخفاض الكبير في الأعداد إلى أن الوضع تحت السيطرة بشكل جيد.

لماذا يشكل نجم البحر تاج الشوك مصدر قلق؟

تشكل هذه النجوم البحرية جزءًا طبيعيًا من النظم البيئية للشعاب المرجانية، ولكن عندما ترتفع أعدادها، فإنها قد تسبب دمارًا هائلاً. تتغذى هذه النجوم البحرية على زوائد المرجان، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق للشعاب المرجانية في تركيزات عالية، مما يؤدي إلى تدهور الشعاب المرجانية. يمكن أن تحدث حالات تفشي هذه النجوم البحرية بسبب عوامل مثل تلوث المغذيات وارتفاع درجات حرارة المحيطات، والتي تؤثر على صحة المرجان وتجعله أكثر عرضة لهذه الحيوانات المفترسة الشرهة.

كانت جزيرة ميوسكون، المعروفة بشعابها المرجانية الملونة وأسراب الأسماك المذهلة، بمثابة نقطة محورية لجهود الحفاظ عليها. في أبريل/نيسان، لاحظنا ارتفاعًا في أعداد نجم البحر في الموقع، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة. وتم تنظيم جهود الإزالة للتخفيف من المزيد من الضرر الذي يلحق بالشعاب المرجانية ومنع تفشي المرض على نطاق واسع. وتم إزالة ما مجموعه 33 نجم بحر خلال تلك العملية.

في غوصنا في سبتمبر، كان إحصاء نجمتي بحر فقط علامة واعدة على أن التدابير المتخذة ناجحة. وقد ساهمت المراقبة المستمرة وممارسات الغوص المسؤولة والحفاظ على نظام الشعاب المرجانية الصحي في استقرار الوضع. وبينما نظل يقظين، فإن الانخفاض الحاد في الأعداد يشير إلى أن تفشي المرض تحت السيطرة في الوقت الحالي.

على الرغم من أن الوضع الحالي يبدو واعدًا، فإننا نعلم أن الأنظمة البيئية هشة وديناميكية. سنستمر في مراقبة أعداد الأنواع البحرية النادرة ذات الاستهلاك المرتفع في ميوسكون ومواقع الغوص الأخرى حول راجا أمبات. فريقنا جاهز للتحرك بسرعة، إذا لزم الأمر، للحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.

نبذة عن منتجع Meridian Adventure Dive: يقع منتجع Meridian Adventure Dive في منطقة راجا أمبات الخلابة في إندونيسيا، وهو منتجع صديق للبيئة حاصل على تصنيف 5 نجوم من جمعية مدربي الغوص المحترفين. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: ميريديان مغامرة الغوص