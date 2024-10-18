أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
أكبر مورد على الإنترنت للغواصين
بحث
أغلق مربع البحث هذا.

تاج من الشوك نجم البحر

اتبع Divernet على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
تاج من الشوك نجم البحر

أخبار سارة – نجم البحر ذو التاج الشوكي

لدينا بعض الأخبار المثيرة من موقع الغوص المذهل Mioskon في راجا أمبات. بعد أشهر من مراقبة أعداد نجم البحر ذي الأشواك، يبدو أن جهودنا المتضافرة تؤتي ثمارها. لقد استخرجنا 33 نجم بحر ذي أشواك من المنطقة خلال غوص مخصص لإزالته في أبريل. وفي أواخر سبتمبر، عند إعادة زيارة الموقع، تم العثور على اثنين فقط! يشير هذا الانخفاض الكبير في الأعداد إلى أن الوضع تحت السيطرة بشكل جيد.

لماذا يشكل نجم البحر تاج الشوك مصدر قلق؟

تشكل هذه النجوم البحرية جزءًا طبيعيًا من النظم البيئية للشعاب المرجانية، ولكن عندما ترتفع أعدادها، فإنها قد تسبب دمارًا هائلاً. تتغذى هذه النجوم البحرية على زوائد المرجان، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق للشعاب المرجانية في تركيزات عالية، مما يؤدي إلى تدهور الشعاب المرجانية. يمكن أن تحدث حالات تفشي هذه النجوم البحرية بسبب عوامل مثل تلوث المغذيات وارتفاع درجات حرارة المحيطات، والتي تؤثر على صحة المرجان وتجعله أكثر عرضة لهذه الحيوانات المفترسة الشرهة.

كانت جزيرة ميوسكون، المعروفة بشعابها المرجانية الملونة وأسراب الأسماك المذهلة، بمثابة نقطة محورية لجهود الحفاظ عليها. في أبريل/نيسان، لاحظنا ارتفاعًا في أعداد نجم البحر في الموقع، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات سريعة. وتم تنظيم جهود الإزالة للتخفيف من المزيد من الضرر الذي يلحق بالشعاب المرجانية ومنع تفشي المرض على نطاق واسع. وتم إزالة ما مجموعه 33 نجم بحر خلال تلك العملية.

في غوصنا في سبتمبر، كان إحصاء نجمتي بحر فقط علامة واعدة على أن التدابير المتخذة ناجحة. وقد ساهمت المراقبة المستمرة وممارسات الغوص المسؤولة والحفاظ على نظام الشعاب المرجانية الصحي في استقرار الوضع. وبينما نظل يقظين، فإن الانخفاض الحاد في الأعداد يشير إلى أن تفشي المرض تحت السيطرة في الوقت الحالي.

على الرغم من أن الوضع الحالي يبدو واعدًا، فإننا نعلم أن الأنظمة البيئية هشة وديناميكية. سنستمر في مراقبة أعداد الأنواع البحرية النادرة ذات الاستهلاك المرتفع في ميوسكون ومواقع الغوص الأخرى حول راجا أمبات. فريقنا جاهز للتحرك بسرعة، إذا لزم الأمر، للحفاظ على صحة الشعاب المرجانية.

نبذة عن منتجع Meridian Adventure Dive: يقع منتجع Meridian Adventure Dive في منطقة راجا أمبات الخلابة في إندونيسيا، وهو منتجع صديق للبيئة حاصل على تصنيف 5 نجوم من جمعية مدربي الغوص المحترفين. تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: ميريديان مغامرة الغوص

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@adefrutos63 #askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا روابط كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل.

@adefrutos63
#askmark كيف تتعامل مع الغطسات اللاحقة عندما تكون غطستك الأخيرة مرهقة للغاية بسبب نقص الهواء؟
#الغوص #الغوص #الغوص
روابط

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

العودة إلى الماء بعد غوصة سيئة؟ #اسأل_مارك #غوص

رابط موقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz انضم إلى معجبينا: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:19 Scuba.com 02:13 فك الصندوق 03:51 المواصفات 09:40 المراجعة

رابط موقع Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:19 سكوبا.كوم
02:13 العرض على العلبة
03:51 المواصفات
09:40 مراجعة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

مراجعة مصباح OrcaTorch D630 V2.0 Umbilical Torch #Unboxing #Review

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره. https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا على الإنترنت الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ المعرض الوحيد للغوص في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني على الغوص. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل.

في حلقة هذا الأسبوع من البودكاست، يواجه مرشدو الغوص المحترفون في الفلبين مشكلة كبيرة بعد تلقيهم معلومات تفيد بأن بعضهم يقبلون الدفع مقابل نقش الأسماء على الشعاب المرجانية، مما دفع السلطات إلى مضاعفة مكافأة أي معلومات عن الجناة. أخبر إل إل كول جيه صحيفة الجارديان مؤخرًا أن سمكة القرش الآلية في فيلم Deep Blue Sea كادت أن تغرقه. وقرر غواص سابق في البحرية أن يصبح أول من يسبح في القناة الإنجليزية على ظهره.



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

تم دفع أجر للمرشدين في Graffiti Coral #غوص #أخبار #بودكاست

حمل أكثر... اشتراك

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.

اشتراك
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
رون: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
ستيف وينمان: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
تريشيا: صدمة لوسيتانيا
رون: وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
ستيف فينتون: سمكة الضفدع الأنتناريوس عاصمة الفلبين
أخبار حديثة
أصدر واين بي براون، مؤسس شركة Aggressor Adventures، كتابه الأول أصدر واين بي براون، مؤسس شركة Aggressor Adventures، كتابه الأول
تعرف على ستيف باكشال - واحدة من جوائز Bite-Back العديدة! تعرف على ستيف باكشال - واحدة من جوائز Bite-Back العديدة!
وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد وفاة غواص في المكسيك أثناء التحقيق في كهف منفرد
غواص حر أوكراني يحقق رقما قياسيا عالميا في الغوص بدون زعانف غواص حر أوكراني يحقق رقما قياسيا عالميا في الغوص بدون زعانف
وفاة غواص بريطاني في مالطا وفاة غواص بريطاني في مالطا
فريق غوص يحل لغز حطام سفينة دورست بين فريق غوص يحل لغز حطام سفينة دورست بين

اتصل بنا

فيسبوك اكس تويتر إنستغرام يوتيوب

الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.

Copyright 2024  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.

0
أحب أفكارك ، يرجى التعليق.x