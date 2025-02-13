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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص في Muck Diving Hotspot في داوين

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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص في Muck Diving Hotspot في داوين

الغوص في الوحل هو صناعة رئيسية في داوين، والتي تضم العديد من المحميات البحرية وتفتخر بمجموعة من مواقع الغوص المليئة بالمخلوقات المذهلة.

أسس كريس هيم (المدير التنفيذي لشركة Sea Explorer's Philippines) أول منتجع للغوص في داوين في عام 1986 وبدأ في الترويج للكائنات البحرية المتنوعة على السواحل.

Very soon after macro تصوير enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص Muck Diving Hotspot Dauin 5

يوجد أكثر من 20 موقعًا للغوص على طول الشواطئ البركانية السوداء في داوين. وكلها قريبة جدًا من منتجع AivyMaes Divers.

بدءًا من الشمال إلى الجنوب، يمكنني وصف جميع مواقع الغوص الرائعة مثل Mainit، وSan Miguel - الشمال والجنوب، وTalisay، وSahara Point، وBonets Corner، وDauin Sanctuary - الشمال والجنوب، وGinama Point، وBahura، وPyramids، ولكن المكان الذي يستحق ذكرًا خاصًا هو Masaplod - الشمال والجنوب.

يقدم موقع الغوص هذا مجموعة متنوعة للغاية من المخلوقات، وهناك العديد من الأنواع التي يمكن رؤيتها، بما في ذلك أحصنة البحر، والعديد من أنواع الأسماك الضفادعية (واحدة من المفضلة لدي)، والأخطبوطات المقلدة والأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء؛ باختصار، إنه مكان غير عادي.

من بين أكثر مواقع الغوص إثارة في المنطقة شعاب AviyMaes Divers Resort House التي تقع أمام المنتجع مباشرةً ويمكن القيام بها كغوص مريح للغاية على الشاطئ. الغوص في الشعاب المرجانية Dauin Nth/حطام السيارات هو المكان الذي تم فيه تصوير الحلقة الثانية من برنامج Planet Earth 2، Frog fish special مع سمكتي ضفدع Commerson الكبيرتين بالقرب من بعضهما البعض.

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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص Muck Diving Hotspot Dauin 6

جزيرة آبو

لا تقتصر جزيرة داوين على الغوص في الوحل فقط. تبعد جزيرة أبو مسافة 30 دقيقة فقط بالقارب من ساحل داوين. وقد تم تصنيف الجزيرة كمنطقة بحرية محمية منذ عام 1982. وهذا بفضل جهود عالم البحار الدكتور أنجيل ألكالا.  

نشأ داوين في المنطقة وأقنع السكان المحليين المتشككين إلى حد ما بأن إنشاء منطقة محمية من شأنه أن يفيد مصائد الأسماك المحيطة، وبالتالي تأسيس أول منطقة بحرية محمية في الفلبين. وسرعان ما تبعه داوين كما فعلت العديد من الوجهات الأخرى في فيساياس، مما أدى إلى إنشاء ما أصبح اليوم جنة عالمية المستوى للتصوير الماكرو ووجهة للغوص من زوايا واسعة.

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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص Muck Diving Hotspot Dauin 7

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الشعاب المرجانية المهيبة والملونة، المليئة بالشعاب المرجانية الناعمة التي تسكنها السلاحف البحرية والأسماك السطحية من مختلف الأنواع، فإن جزيرة آبو، التي تبعد حوالي 12 كم عن داوين، هي المكان المناسب. إنها بقعة غوص شهيرة وواحدة من أشهر مناطق الغوص في الفلبين، وغالبًا ما يتم تصنيفها ضمن أفضل أماكن الغوص في العالم.

تتميز الشعاب المرجانية الصحية المحيطة بجزيرة أبو بوجود أكثر من 400 نوع موثق من الشعاب المرجانية - أي ما يعادل 65% من الشعاب المرجانية في العالم والتي توجد في مكان واحد! تحتوي هذه الجزيرة على العديد من مواقع الغوص التي يتم تنفيذها وفقًا لتيارات اليوم، مثل Rock Point الشهيرة - شرقًا وغربًا، وMamsa Point، وCogon Baluarte، وChapel Point، وCoconut Point، وCars and Tires Point وغيرها.

يقدم منتجع AivyMaes Divers رحلة لمدة يوم واحد على متن قارب محلي تقليدي به مقاعد مريحة وحمام على متنه. ستستمتع بثلاث غطسات في الجزيرة. وتشمل الرحلة الإفطار والغداء والمشروبات، وستعود إلى المنتجع في حوالي الساعة 3 مساءً، وبالتالي ستختتم يومًا مثاليًا بذكريات مليئة بالصور تحت الماء.

بالإضافة إلى جزيرة آبو، ينظم مركز الغوص أيضًا رحلات غوص ليلية وغوص في المياه السوداء عند الطلب.

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مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص Muck Diving Hotspot Dauin 8

مغامرات توب سايد

لكن الأمر لا يقتصر على الغوص هنا. يمكنك أيضًا زيارة الكنيسة القديمة والسوق وشلالات كاسارورو والذهاب في رحلات المشي الجبلية وزيارة شواطئها ذات الرمال السوداء وشواطئها ذات الرمال البيضاء في المنطقة الجنوبية من داوين في زامبوانجيتا وسياتون، بالإضافة إلى شواطئ أبو حيث يمكنك ممارسة رياضة الغوص في جميع المواقع المختلفة.

إن التجول في داوين أمر ممتع للغاية ويمكنك الاستمتاع بالمأكولات الممتازة في المطاعم والحانات مثل Lokal Resto وAnahaw وSoga وFrontemare، بالإضافة إلى مطعم البيتزا الإيطالي الرائع الواقع مباشرة على شاطئ داوين. إذا كان لديك الوقت، أنصحك أيضًا بزيارة دوماجويتي لرؤية واجهتها البحرية والسوق حيث يمكن تذوق المأكولات البحرية اللذيذة التي يتم اصطيادها في المنطقة.

باختصار، أوصي بشدة بهذه الوجهة التي يسهل الوصول إليها للغوص. إذا كنت تريد أجواءً غير رسمية، فأنصحك بشدة بالإقامة في  منتجع أيفي مايس للغواصين مع أماكن إقامة تتراوح من غرف ديلوكس مع حمام خاص أو أكواخ شاطئية على الطراز الأصلي أو أكواخ على طراز المبيت، هناك شيء يناسب العائلة بأكملها، سواء الزوجين المسافرين أو المسافر المنفرد، ولن يكسر ميزانيتك. للحصول على تجربة شخصية مخصصة، من الترحيب إلى الوداع، راسلنا على البريد الإلكتروني aivymaesdivers@gmail.com .

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
@timpell49 #AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد أجريت مؤخرًا اختبارًا هيدروليكيًا لأسطوانتي وكانت مليئة بالهواء إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟ #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

@تيمبل49
#AskMark مارك فيديو رائع أحب المحتوى الخاص بك لقد قمت مؤخرًا باختبار أسطوانة الهيدرو الخاصة بي وكانت مليئة بالهواء. إلى متى يمكنك الاحتفاظ بالهواء في الأسطوانة قبل استخدامها. هل يمكن لمحل الغوص أيضًا تصريف الهواء وملئه بالنيتروكس؟
#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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ما هي المدة التي يمكنك الاحتفاظ فيها بالهواء في الأسطوانة؟ #اسأل_مارك #غوص_السكوبا

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط: https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18-26 يناير: Boot Düsseldorf (معرض القوارب الدولي) 1-2 فبراير: Duikvaker 21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI) 21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا 1-2 مارس: معرض GO للغوص (معرض الغوص في المملكة المتحدة) 15-16 مارس: مهرجان ADEX Ocean / OZTek Australia 28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط ​​4-6 أبريل: معرض Asia Dive Expo (ADEX) 22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX) 31 مايو - 1 يونيو: معرض سكوبا 13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE) 6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ 17-19 أكتوبر: محادثات الغوص 11-14 نوفمبر: معرض DEMA #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات. 00:00 مقدمة 01:35 إعلان Scuba.com 02:35 Duikvaker 03:15 EUDI 04:23 DRT 05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة 06:24 ADEX OZTek 07:06 البحر الأبيض المتوسط ​​07:34 ADEX 08:21 TDEX 08:51 معرض الغوص 09:36 MIDE 10:06 معرض الغوص GO في ANZ 11:09 محادثات الغوص 11:58 DEMA

القائمة الكاملة لعروض الغوص مع الروابط:
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18-26 يناير: معرض دوسلدورف الدولي للقوارب
1-2 فبراير: دويكفاكر
21-23 فبراير: معرض الغوص الأوروبي (EUDI)
21-23 فبراير: معرض Diving Resort Travel (DRT)، ماليزيا
1-2 مارس: معرض الغوص GO (معرض الغوص في المملكة المتحدة)
15-16 مارس: مهرجان ADEX للمحيطات / OZTek Australia
28-30 مارس: معرض الغوص في البحر الأبيض المتوسط
4-6 أبريل: معرض آسيا للغوص (ADEX)
22-25 مايو: معرض الغوص في تايلاند (TDEX)
31 مايو – 1 يونيو: عرض الغوص
13-15 يونيو: معرض ماليزيا الدولي للغوص (MIDE)
6-7 سبتمبر: معرض GO Diving ANZ
17-19 أكتوبر: محادثات الغوص
11-14 نوفمبر: معرض DEMA

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.
00: 00 مقدمة
01:35 إعلان Scuba.com
02:35 دويكفاكر
03:15 إيودي
04:23 بتوقيت جرينتش
05:04 معرض الغوص GO في المملكة المتحدة
06:24 ADEX أوزتيك
07:06 البحر الأبيض المتوسط
07:34 أديكس
08:21 تديكس
08:51 عرض الغوص
09:36 منتصف الليل
10:06 GO الغوص ANZ
11:09 محادثات الغوص
11:58 ديما

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

عروض الغوص القادمة في عام 2025 #scubadiving #diveshow

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء. https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver كن أحد المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ غوص الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، نصائح وإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية ----------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag إنستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام رابط الشريك أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص أو التوصيات لكل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات الموجودة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من قبل مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من الشركات المصنعة للمعدات.

سجل الغواص الأمريكي بارينجتون سكوت رقمًا قياسيًا عالميًا مُوثقًا في موسوعة غينيس لأسرع وقت للغوص عبر جميع القارات السبع. وتقول بلدية مدينة قرطاجنة إنها تستعد لتشديد الوصول إلى نظام كهف الماء في جنوب إسبانيا، بعد وفاة غواصة تبلغ من العمر 37 عامًا هناك في 18 يناير. كما قام أحد بناة الموائل تحت الماء للتو بتوسيع الرقم القياسي لأطول فترة قضاها تحت الماء.

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-120-days-under-sea/

#الغوص #الغوص #الغوص

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المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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إغلاق كهف إسباني بعد وفاة شخص #غوص #بودكاست #أخبار

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