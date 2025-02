مخلوقات كثيرة في نقطة الغوص في Muck Diving Hotspot في داوين

الغوص في الوحل هو صناعة رئيسية في داوين، والتي تضم العديد من المحميات البحرية وتفتخر بمجموعة من مواقع الغوص المليئة بالمخلوقات المذهلة.

أسس كريس هيم (المدير التنفيذي لشركة Sea Explorer's Philippines) أول منتجع للغوص في داوين في عام 1986 وبدأ في الترويج للكائنات البحرية المتنوعة على السواحل.

Very soon after macro تصوير enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

يوجد أكثر من 20 موقعًا للغوص على طول الشواطئ البركانية السوداء في داوين. وكلها قريبة جدًا من منتجع AivyMaes Divers.

بدءًا من الشمال إلى الجنوب، يمكنني وصف جميع مواقع الغوص الرائعة مثل Mainit، وSan Miguel - الشمال والجنوب، وTalisay، وSahara Point، وBonets Corner، وDauin Sanctuary - الشمال والجنوب، وGinama Point، وBahura، وPyramids، ولكن المكان الذي يستحق ذكرًا خاصًا هو Masaplod - الشمال والجنوب.

يقدم موقع الغوص هذا مجموعة متنوعة للغاية من المخلوقات، وهناك العديد من الأنواع التي يمكن رؤيتها، بما في ذلك أحصنة البحر، والعديد من أنواع الأسماك الضفادعية (واحدة من المفضلة لدي)، والأخطبوطات المقلدة والأخطبوطات ذات الحلقات الزرقاء؛ باختصار، إنه مكان غير عادي.

من بين أكثر مواقع الغوص إثارة في المنطقة شعاب AviyMaes Divers Resort House التي تقع أمام المنتجع مباشرةً ويمكن القيام بها كغوص مريح للغاية على الشاطئ. الغوص في الشعاب المرجانية Dauin Nth/حطام السيارات هو المكان الذي تم فيه تصوير الحلقة الثانية من برنامج Planet Earth 2، Frog fish special مع سمكتي ضفدع Commerson الكبيرتين بالقرب من بعضهما البعض.

جزيرة آبو

لا تقتصر جزيرة داوين على الغوص في الوحل فقط. تبعد جزيرة أبو مسافة 30 دقيقة فقط بالقارب من ساحل داوين. وقد تم تصنيف الجزيرة كمنطقة بحرية محمية منذ عام 1982. وهذا بفضل جهود عالم البحار الدكتور أنجيل ألكالا.

نشأ داوين في المنطقة وأقنع السكان المحليين المتشككين إلى حد ما بأن إنشاء منطقة محمية من شأنه أن يفيد مصائد الأسماك المحيطة، وبالتالي تأسيس أول منطقة بحرية محمية في الفلبين. وسرعان ما تبعه داوين كما فعلت العديد من الوجهات الأخرى في فيساياس، مما أدى إلى إنشاء ما أصبح اليوم جنة عالمية المستوى للتصوير الماكرو ووجهة للغوص من زوايا واسعة.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون الشعاب المرجانية المهيبة والملونة، المليئة بالشعاب المرجانية الناعمة التي تسكنها السلاحف البحرية والأسماك السطحية من مختلف الأنواع، فإن جزيرة آبو، التي تبعد حوالي 12 كم عن داوين، هي المكان المناسب. إنها بقعة غوص شهيرة وواحدة من أشهر مناطق الغوص في الفلبين، وغالبًا ما يتم تصنيفها ضمن أفضل أماكن الغوص في العالم.

تتميز الشعاب المرجانية الصحية المحيطة بجزيرة أبو بوجود أكثر من 400 نوع موثق من الشعاب المرجانية - أي ما يعادل 65% من الشعاب المرجانية في العالم والتي توجد في مكان واحد! تحتوي هذه الجزيرة على العديد من مواقع الغوص التي يتم تنفيذها وفقًا لتيارات اليوم، مثل Rock Point الشهيرة - شرقًا وغربًا، وMamsa Point، وCogon Baluarte، وChapel Point، وCoconut Point، وCars and Tires Point وغيرها.

يقدم منتجع AivyMaes Divers رحلة لمدة يوم واحد على متن قارب محلي تقليدي به مقاعد مريحة وحمام على متنه. ستستمتع بثلاث غطسات في الجزيرة. وتشمل الرحلة الإفطار والغداء والمشروبات، وستعود إلى المنتجع في حوالي الساعة 3 مساءً، وبالتالي ستختتم يومًا مثاليًا بذكريات مليئة بالصور تحت الماء.

بالإضافة إلى جزيرة آبو، ينظم مركز الغوص أيضًا رحلات غوص ليلية وغوص في المياه السوداء عند الطلب.

مغامرات توب سايد

لكن الأمر لا يقتصر على الغوص هنا. يمكنك أيضًا زيارة الكنيسة القديمة والسوق وشلالات كاسارورو والذهاب في رحلات المشي الجبلية وزيارة شواطئها ذات الرمال السوداء وشواطئها ذات الرمال البيضاء في المنطقة الجنوبية من داوين في زامبوانجيتا وسياتون، بالإضافة إلى شواطئ أبو حيث يمكنك ممارسة رياضة الغوص في جميع المواقع المختلفة.

إن التجول في داوين أمر ممتع للغاية ويمكنك الاستمتاع بالمأكولات الممتازة في المطاعم والحانات مثل Lokal Resto وAnahaw وSoga وFrontemare، بالإضافة إلى مطعم البيتزا الإيطالي الرائع الواقع مباشرة على شاطئ داوين. إذا كان لديك الوقت، أنصحك أيضًا بزيارة دوماجويتي لرؤية واجهتها البحرية والسوق حيث يمكن تذوق المأكولات البحرية اللذيذة التي يتم اصطيادها في المنطقة.

باختصار، أوصي بشدة بهذه الوجهة التي يسهل الوصول إليها للغوص. إذا كنت تريد أجواءً غير رسمية، فأنصحك بشدة بالإقامة في منتجع أيفي مايس للغواصين مع أماكن إقامة تتراوح من غرف ديلوكس مع حمام خاص أو أكواخ شاطئية على الطراز الأصلي أو أكواخ على طراز المبيت، هناك شيء يناسب العائلة بأكملها، سواء الزوجين المسافرين أو المسافر المنفرد، ولن يكسر ميزانيتك. للحصول على تجربة شخصية مخصصة، من الترحيب إلى الوداع، راسلنا على البريد الإلكتروني aivymaesdivers@gmail.com .