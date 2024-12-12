احتفالاً بجوائز اختيار القراء لغوص السكوبا 2025

تكريم التميز في تناول الطعام والغوص والمزيد!

في منتجع أنتوني كي في رواتان، كانت قصتنا دائمًا مزيجًا متناغمًا - حيث يلتقي التل الأخضر المورق مع البحر الكاريبي المتلألئ وحيث يكتشف الضيوف من جميع أنحاء العالم الهدوء والمغامرة في مكان غير عادي.

يسعدنا مشاركة ذلك جوائز اختيار القراء لمجلة الغوص لعام 2025 لقد اعترفنا بتفانينا في تقديم تجارب استثنائية ومتوافقة مع الطبيعة، ومنحنا إجمالي 13 جائزة. والأمر الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على المركز الأول في فئة "جودة المطعم"، وهي شهادة على التزامنا بضمان أن كل جانب من جوانب إقامتك يرضي الجسد والروح.

تجربة طهي لا مثيل لها

لطالما كانت تجارب تناول الطعام في الموقع تهدف إلى إبراز جوهر النكهات الكاريبية - الطازجة والحيوية والمستمدة من مصادر مسؤولة. بالإضافة إلى احتلال المركز الأول في فئة "جودة المطعم"، فإن هذه الجوائز تعترف بجهودنا المستمرة لتطوير وتعزيز عروضنا الطهوية. من أعلى المستويات، بالصحن الخبرات في مطعم أنكور للمأكولات البحرية إلى مشروباتنا الاستوائية المنعشة والكوكتيلات التي نقدمها بجانب المسبح أو بار وصالة فرانجيبانينحن نسعى جاهدين لتقديم وجبات الطعام التي تكمل كل لحظة من إقامتك.

تقليد التميز في الغوص

يعد الموقع المتميز لمنتجع Anthony's Key Resort بالقرب من ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم - الحاجز المرجاني لأمريكا الوسطى - عنصرًا أساسيًا في هويتنا. يأتي الغواصون والغواصون إلى هنا منذ أكثر من 50 عامًا لاكتشاف حدائق المرجان المزدهرة والأسماك الاستوائية والمغامرات التي لا مثيل لها تحت الماء.

لدينا عملية الغوص، لقد حصلت قوارب الغوص المخصصة وطاقم الغوص الخبير على جوائز اختيار القراء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو كنت تغوص للتو أغراض عندما تستكشف ما تحت الماء، يمكنك أن تثق في أنك ستجد تعليمات داعمة ومرافق من الدرجة الأولى ولقاءات بحرية لا تُنسى.

إقامة تحتضن محيطنا المذهل

لدينا بنغلات على التلال والواجهة البحرية تجسد هذه الملاذات الأنيقة التزام المنتجع بدمج الراحة والاستدامة. توفر هذه الملاذات الأنيقة، الواقعة بهدوء على طول الشاطئ أو فوق المظلة الخضراء، بيئة هادئة.

إنها أماكن مصممة لمساعدتك على إعادة التواصل مع أحبائك ونفسك والطبيعة أثناء الاستمتاع بالراحة واللمسات الراقية التي حصلت على درجات عالية في فئات مثل "جودة الغرف" و"جودة الموظفين".

مغامرات لكل مسافر

إلى جانب الغوص والغطس وتناول الطعام، يقدم منتجع Anthony's Key مجموعة من أنشطة إنها وجهة مثالية للعائلات والأزواج والمستكشفين المنفردين. إن التجديف بالكاياك عبر المياه الفيروزية، وركوب الخيل على الشاطئ، واستكشاف تجارب جزيرتنا الخاصة، وأنشطة الدلافين التي لا تُنسى ليست سوى بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الانغماس في العالم الطبيعي هنا.

هذه العروض - المصممة بعناية لتناسب اهتماماتك والمدعومة بفريق مخصص وودود - تؤكد سبب تحقيقنا لأعلى التصنيفات عبر العديد من جوائز اختيار القراء لمجلة الغوص لعام 2025 الفئات.

شكرا لضيوفنا

بقدر ما تبعث هذه الجوائز على البهجة والسرور، فإن أعظم شرف لنا يأتي من الترحيب بكم عبر أبوابنا. كل قطعة من التكريم تذكرنا بأن قلب منتجع أنتوني كي يكمن في العلاقات التي نبنيها مع ضيوفنا والذكريات التي يحملونها إلى منازلهم.

إن تعليقاتكم هي التي ترشدنا في عملية تطورنا، وتلهمنا للارتقاء بتجاربنا مع البقاء على وفائنا لقيمنا الأساسية المتعلقة بالمسؤولية البيئية والأخلاقيات المريحة التي تركز على الطبيعة.

بفضل دعمكم المستمر، نتطلع إلى مواصلة هذا الإرث من التميز. انضم إلينا مرة أخرى قريبًا - سواء كان ذلك للاستمتاع بنكهات الكاريبي الطازجة، أو اكتشاف جنة جديدة تحت الماء، أو مجرد الاسترخاء في أكواخنا الخاصة تحت مظلة من الخضرة الاستوائية. سنكون هنا، على استعداد لتقديم تجربة أخرى تستحق الجائزة.