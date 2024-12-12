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احتفالاً بجوائز اختيار القراء لغوص السكوبا 2025

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مفتاح أنتوني

تكريم التميز في تناول الطعام والغوص والمزيد!

في منتجع أنتوني كي في رواتان، كانت قصتنا دائمًا مزيجًا متناغمًا - حيث يلتقي التل الأخضر المورق مع البحر الكاريبي المتلألئ وحيث يكتشف الضيوف من جميع أنحاء العالم الهدوء والمغامرة في مكان غير عادي. 

يسعدنا مشاركة ذلك جوائز اختيار القراء لمجلة الغوص لعام 2025 لقد اعترفنا بتفانينا في تقديم تجارب استثنائية ومتوافقة مع الطبيعة، ومنحنا إجمالي 13 جائزة. والأمر الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على المركز الأول في فئة "جودة المطعم"، وهي شهادة على التزامنا بضمان أن كل جانب من جوانب إقامتك يرضي الجسد والروح.

تجربة طهي لا مثيل لها

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لطالما كانت تجارب تناول الطعام في الموقع تهدف إلى إبراز جوهر النكهات الكاريبية - الطازجة والحيوية والمستمدة من مصادر مسؤولة. بالإضافة إلى احتلال المركز الأول في فئة "جودة المطعم"، فإن هذه الجوائز تعترف بجهودنا المستمرة لتطوير وتعزيز عروضنا الطهوية. من أعلى المستويات، بالصحن الخبرات في مطعم أنكور للمأكولات البحرية إلى مشروباتنا الاستوائية المنعشة والكوكتيلات التي نقدمها بجانب المسبح أو بار وصالة فرانجيبانينحن نسعى جاهدين لتقديم وجبات الطعام التي تكمل كل لحظة من إقامتك.

تقليد التميز في الغوص

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يعد الموقع المتميز لمنتجع Anthony's Key Resort بالقرب من ثاني أكبر حاجز مرجاني في العالم - الحاجز المرجاني لأمريكا الوسطى - عنصرًا أساسيًا في هويتنا. يأتي الغواصون والغواصون إلى هنا منذ أكثر من 50 عامًا لاكتشاف حدائق المرجان المزدهرة والأسماك الاستوائية والمغامرات التي لا مثيل لها تحت الماء. 

لدينا عملية الغوص، لقد حصلت قوارب الغوص المخصصة وطاقم الغوص الخبير على جوائز اختيار القراء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو كنت تغوص للتو أغراض عندما تستكشف ما تحت الماء، يمكنك أن تثق في أنك ستجد تعليمات داعمة ومرافق من الدرجة الأولى ولقاءات بحرية لا تُنسى.

إقامة تحتضن محيطنا المذهل

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لدينا بنغلات على التلال والواجهة البحرية تجسد هذه الملاذات الأنيقة التزام المنتجع بدمج الراحة والاستدامة. توفر هذه الملاذات الأنيقة، الواقعة بهدوء على طول الشاطئ أو فوق المظلة الخضراء، بيئة هادئة. 

إنها أماكن مصممة لمساعدتك على إعادة التواصل مع أحبائك ونفسك والطبيعة أثناء الاستمتاع بالراحة واللمسات الراقية التي حصلت على درجات عالية في فئات مثل "جودة الغرف" و"جودة الموظفين".

مغامرات لكل مسافر

إلى جانب الغوص والغطس وتناول الطعام، يقدم منتجع Anthony's Key مجموعة من أنشطة إنها وجهة مثالية للعائلات والأزواج والمستكشفين المنفردين. إن التجديف بالكاياك عبر المياه الفيروزية، وركوب الخيل على الشاطئ، واستكشاف تجارب جزيرتنا الخاصة، وأنشطة الدلافين التي لا تُنسى ليست سوى بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الانغماس في العالم الطبيعي هنا. 

هذه العروض - المصممة بعناية لتناسب اهتماماتك والمدعومة بفريق مخصص وودود - تؤكد سبب تحقيقنا لأعلى التصنيفات عبر العديد من جوائز اختيار القراء لمجلة الغوص لعام 2025 الفئات.

شكرا لضيوفنا

بقدر ما تبعث هذه الجوائز على البهجة والسرور، فإن أعظم شرف لنا يأتي من الترحيب بكم عبر أبوابنا. كل قطعة من التكريم تذكرنا بأن قلب منتجع أنتوني كي يكمن في العلاقات التي نبنيها مع ضيوفنا والذكريات التي يحملونها إلى منازلهم. 

إن تعليقاتكم هي التي ترشدنا في عملية تطورنا، وتلهمنا للارتقاء بتجاربنا مع البقاء على وفائنا لقيمنا الأساسية المتعلقة بالمسؤولية البيئية والأخلاقيات المريحة التي تركز على الطبيعة.

بفضل دعمكم المستمر، نتطلع إلى مواصلة هذا الإرث من التميز. انضم إلينا مرة أخرى قريبًا - سواء كان ذلك للاستمتاع بنكهات الكاريبي الطازجة، أو اكتشاف جنة جديدة تحت الماء، أو مجرد الاسترخاء في أكواخنا الخاصة تحت مظلة من الخضرة الاستوائية. سنكون هنا، على استعداد لتقديم تجربة أخرى تستحق الجائزة.

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك. #غوص #غوص_سكوبا #غوص_سكوبا كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن نتعاون مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

استمتع بتجربة Freebreathe، أول جهاز من نوعه لاستكشاف ما تحت الماء. جهاز غطس شخصي محمول يمنحك إمكانية الوصول إلى إمداد غير محدود من الهواء حتى عمق 15 قدمًا تحت سطح الماء من خلال قوة حركة جسمك.
#الغوص #الغوص #الغوص

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الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

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مجموعة الغطس تحت الماء Freebreathe في #DEMA

رابط الشريك لموقع Scuba.com: https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير تحت الماء، النصائح والإرشادات، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو ليست مقصودة ولا ضمنية لتكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل. 00:00 المقدمة 01:20 Scuba.com 02:20 ربط شريط الكاميرا 04:15 BowLine 06:42 إزالة أحزمة الزعانف 08:19 سلك انزلاقي 10:16 سحابات خلفية 12:56 قواعد الطي 14:26 رقبة مبللة

رابط الشركة التابعة لـ Scuba.com:
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join
مشتريات العتاد: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
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مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
انستغرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو ليس المقصود منها أو ضمنيًا أن تكون بديلاً عن التدريب الاحترافي على الغوص. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب الغوص المؤهل.
00: 00 مقدمة
01:20 سكوبا.كوم
02:20 ربط شريط الكاميرا
04:15 خط القوس
06:42 إزالة أحزمة الزعانف
08:19 انزلاق الرصاص
10:16 سحابات الظهر
12:56 طي القواعد
14:26 الرقبة الرطبة

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

أشياء أخرى يواجهها الغواصون مع @scubacom #غوص #نصائح #كيفية

غلاف هاتف ذكي للبث المباشر تحت الماء من Divolk #scuba #scubadiving #scubadiver كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear --------------------------------------------------------------------------------------------------- مواقعنا الإلكترونية الموقع الإلكتروني: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، مراجعات معدات الغوص الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، التلميحات والنصائح، تقارير السفر الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ معرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية --------------------------------------------------------------------------------------------------- تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag تويتر: https://twitter.com/scubadivermag انستجرام: https://www.instagram.com/scubadivermagazine نحن شركاء مع https://www.scuba.com و https://www.mikesdivestore.com للحصول على جميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة. المعلومات الموجودة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن تدريب الغوص الاحترافي أو التوصيات من كل مصنع. جميع المحتويات، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو متطلبات محددة من مصنعي المعدات.

غلاف الهاتف الذكي Divolk للبث المباشر تحت الماء
#الغوص #الغوص #الغوص

كن من المعجبين: https://www.scubadivermag.com/join

مشتريات المعدات: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
مواقعنا الإلكترونية

موقع الويب: https://www.scubadivermag.com ➡️ الغوص تحت الماء، والتصوير تحت الماء، وتلميحات ونصائح، ومراجعات معدات الغوص
الموقع الإلكتروني: https://www.divernet.com ➡️ أخبار الغوص، التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، تلميحات ونصائح، تقارير السفر
الموقع الإلكتروني: https://www.godivingshow.com ➡️ عرض الغوص الوحيد في المملكة المتحدة
الموقع الإلكتروني: https://www.rorkmedia.com ➡️ للإعلان ضمن علاماتنا التجارية
-------------------------------------------------- ---------------------------------
تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

الفيسبوك: https://www.facebook.com/scubadivermag
تويتر: https://twitter.com/scubadivermag
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نحن شركاء مع https://www.scuba.com وhttps://www.mikesdivestore.com لجميع أساسيات معداتك. فكر في استخدام الرابط التابع أعلاه لدعم القناة.

المعلومات الواردة في هذا الفيديو لا يُقصد بها ولا يُقصد بها أن تكون بديلاً عن التدريب المهني للغوص أو التوصيات المقدمة من كل مصنع. كل المحتوى، بما في ذلك النصوص والرسومات والصور والمعلومات، الواردة في هذا الفيديو هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تحل محل التدريب من مدرب غوص مؤهل أو المتطلبات المحددة من مصنعي المعدات.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

غلاف Divolk للهاتف الذكي الذي يبث مباشرة تحت الماء في #DEMA

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