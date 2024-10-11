صديق الخفاش

يبدو أن سمكة الخفاش هذه تبتسم للكاميرا

غالبًا ما تقرر أسماك الخفاش هذه أن تتعاون مع غواص واحد وتقضي الغوصة بأكملها في تعقبك أو السباحة بجانب جسمك. يزعم العديد من مرشدي الغوص المحليين أن لديهم أفضل رفيق لسمكة الخفاش في مواقع غوص معينة. غالبًا ما تشكل هذه السمكة الاجتماعية أسرابًا مع أنواع أخرى من الأسماك. ومن المثير للاهتمام أن سمكة الخفاش أثبتت أنها ذكية للغاية.

حول ميريديان مغامرة الغوص:

تقع في مذهلة رجا امبات، اندونيسيا، ميريديان مغامرة الغوص منتجع بيئي حائز على 5 نجوم من PADI وفائز بفخر بجائزة PADI Green Star المرموقة. الغوص أصبحت الخدمات، المشهورة باحترافيتها وجودتها، مرادفة لـ PADI و مغامرة ميريديان الأسماء، مما يضمن تجربة غوص واثقة وممتعة للجميع.