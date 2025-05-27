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جزيرة أبو وغوص داوين

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جزيرة أبو وغوص داوين

الغوص في جزيرة آبو وداوين مع منتجع AivyMaes Divers

إذا كنت تحلم بحدائق المرجان النابضة بالحياة، والسلاحف البحرية التي تطفو عبر المياه الكريستالية، والغوص في الوحل على مستوى عالمي، فلا تبحث أبعد من جزيرة آبو وداوين، اثنتان من أكثر وجهات الغوص شهرةً في الفلبين. تقع هذه المواقع على طول ساحل نيجروس أورينتال، وتُصنّف باستمرار ضمن أفضل عشر وجهات غوص في العالم، وتَعِد بمغامرة لا تُنسى تحت الماء - وليس هناك طريقة أفضل لتجربتها من... غواصو أيفي مايس يقع في مكان مناسب في قلب شاطئ داوينز، فقط 5 كم بالقارب من داوين إلى جزيرة آبو، وهي معروفة عالميًا بشعابها المرجانية الصحية والتنوع البيولوجي البحري الاستثنائي.

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يقع مركز AivyMaes Divers في قلب داوين، ويضع معيارًا جديدًا للحفاظ على البيئة البحرية والسياحة المستدامة الحقيقية.

مهمتنا ترتكز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية النابضة بالحياة في الفلبين من خلال التعليم والتمكين والتعاون. بفضل الرئيس التنفيذي لشركة ISC باري كولمانتم التبرع بخمس منح دراسية كاملة، مما يتيح للشباب المحليين الموهوبين أن يصبحوا روادًا في السياحة البحرية. تدريب الشباب والشابات المحليين المحرومين - ليس فقط ليصبحوا غواصين محترفين/مراقبين متخصصين ومدربين، بل أيضًا علماء مواطنين ملتزمين بحماية محيطاتنا للأجيال القادمة.

بالتعاون الوثيق مع بلدية داوين، نحدد الشباب والشابات الأقل حظًا ونزودهم بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في قطاع الغوص. هؤلاء الأفراد بدورهم يصبحون مرشدين وقدوات يُحتذى بها، يلهمون الآخرين من خلفيات مماثلة لاحتضان بيئتهم البحرية الفريدة وحمايتها، بينما يبنون مسيرة مهنية مجزية.

  "السكان المحليون يدربون السكان المحليين" - إنه نموذجنا للسياحة البيئية المستدامة، وهو نموذج ناجح.

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جزيرة أبو هي منطقة بحرية محمية (MPA) منذ عام 1982، فهو يمثل نموذجًا للحفاظ الناجح الذي تقوده المجتمعات المحلية - وذلك بفضل علماء الأحياء البحرية الرائدين الدكتور أنجيل ألكالاالدكتور أنجيل ألكالا، الذي نشأ في المنطقة، أقنع السكان المحليين المتشككين إلى حد ما بأن إنشاء منطقة محمية من شأنه أن يفيد مصائد الأسماك المحيطة.

كانت نظريته أن الأسماك البالغة ستنتقل من المنطقة المحمية إلى المناطق المحيطة، حيث تُشكّل المنطقة المحمية مأوىً للأسماك للهروب والنضج والتكاثر. يُنتج تكاثر الأسماك في المنطقة المحمية يرقات تحملها التيارات إلى مجتمعات أخرى على الشعاب المرجانية. إنها قصة نجاح حقيقية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في الفلبين، وهي أقدم منطقة بحرية محمية مستمرة في الفلبين، مما يُحوّل هذه الجزيرة الصغيرة إلى جنة خلابة!

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لعبت هذه الجزيرة الصغيرة دورًا هامًا في صياغة جهود الحفاظ على البيئة البحرية في البلاد بأكملها. في الواقع، كان نجاح المحمية المجتمعية التي أُنشئت هنا كبيرًا، مما ألهم مشاريع مماثلة في جميع أنحاء الفلبين، بل والعالم. ونتيجةً لذلك، يوجد حاليًا أكثر من 1,500 منطقة بحرية محمية صغيرة في الفلبين، أنشأتها مجتمعات محلية سعت إلى محاكاة نجاح جزيرة آبو. ونتيجةً مباشرة للتنفيذ الناجح للمناطق البحرية المحمية، ازدهرت سياحة الغوص، حيث تُصنف الفلبين باستمرار كوجهة الغوص الأولى في العالم.

أفضل مواقع الغوص في Apo: Chapel Point غوصٌ جداريٌّ مثيرٌ بتكويناتٍ مرجانيةٍ رائعة، ومشاهداتٌ متكررةٌ للسلاحف البحرية، وأسرابٍ من سمك الجاك، وأسماك الباراكودا أحيانًا. تزدهر هنا الشعاب المرجانية اللينة والصلبة، إلى جانب نطاطيات البزاق وأسماك الشعاب المرجانية. نقطة كوجون-تشتهر هذه المنطقة بتياراتها القوية، مما يجعلها تجربة غوص انجراف مثيرة. توقع رؤية أسراب كبيرة من الأسماك مثل التريفالي، والسنابر، والفوسيليرز، بالإضافة إلى حدائق مرجانية زاخرة، وأحيانًا أسماك بحرية عابرة. مثالية للغواصين المتوسطين إلى المتقدمين.

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روك بوينت الشرق والغرب غوصٌ على منحدرٍ هادئٍ مع الكثير من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك أسماك العقرب والضفادع وأنواعٌ مختلفةٌ من نطاطيات البزاق. تُزيّن مراوح المرجان الناعمة وشقائق النعمان البحرية قاع البحر. مثاليٌّ للمصورين، حيثُ تُعدّ المنحدرات الهادئة مثاليةً لرصد السلاحف وأسماك الشعاب المرجانية الملونة. ملاذ-هذا جزء من المحمية البحرية، ويضم أروع الشعاب المرجانية في الجزيرة. الحياة البحرية غنية: السلاحف البحرية، وأسماك الزناد، وسمك الببغاء. الوصول إلى الشعاب المرجانية محدود، وأحيانًا يُسمح بالغطس فقط.

اكتشف سحر داوين ، مشهور عالميًا بالغوص في الوحل:مناطق دووين البحرية المحمية

على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من دوماجويتي، بلدية Dauinوسّعت المملكة المتحدة جهودها في مجال الحفاظ على البيئة البحرية من خلال إنشاء سلسلة من المناطق البحرية المحمية على امتداد سواحلها على مدار أكثر من أربعين عامًا. ولم تقتصر هذه المناطق على إنعاش مصايد الأسماك المحلية فحسب، بل حفّزت أيضًا السياحة البيئية، حيث ساهمت رسوم هذه المناطق في تمويل الإدارة وتطبيق لوائح حظر الصيد. ويدعم الغواصون بدورهم السياحة المستدامة من خلال ممارسة هوايتهم المفضلة - الغوص.

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بخلاف العديد من المناطق المحمية التي تركز حصريًا على الشعاب المرجانية، تضمّ المناطق البحرية المحمية في داوين أيضًا أحواضًا من الأعشاب البحرية ومنحدرات رملية/أنقاض، وهي موائل غوص طينية رئيسية وضعت داوين على خريطة الغوص العالمية. تشتهر داوين بمنحدراتها الرملية السوداء، وتتيح فرصةً رائعةً لمشاهدة مجموعةٍ مذهلةٍ من الكائنات البحرية النادرة والغريبة: الأخطبوطات المقلدة، والحبار المبهر، وسمك الضفدع، وأفراس البحر، وسمك الأنابيب الشبح، وأنواعًا لا تُحصى من نعرات البزاق، والروبيان، وسرطان البحر. كما تُعد هذه النظم البيئية المتنوعة مصادر تغذيةٍ مهمةٍ للسلاحف وغيرها من الحيوانات البحرية الضخمة.

يفتخر داوين بفخر بامتلاكه 29 نوعًا من أصل 33 نوعًا معروفًا من أسماك الضفادع - وهو التميز الذي ظهر في بي بي سي كوكب الأرض 3الحلقة الثانية، التي سلّطت الضوء على التنوع البيولوجي الغني في المنطقة. على طول الساحل، يُجري مُشغّلو الغوص رحلات صيد متخصصة، بقيادة مراقبين خبراء يتمتعون بنظرة ثاقبة للعثور على أصغر الكائنات البحرية وأكثرها مراوغة، مما يجعل داوين وجهةً لا غنى عنها لمُصوّري الغوص تحت الماء وهواة الغوص الماكرو على حد سواء.

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أشهر مواقع الغوص في داوين: جميعها عبارة عن شعاب مرجانية تابعة لمنتجع AivyMaes Divers House، ومسارات غوص مريحة على الشاطئ

تقع في قلب داوين على شاطئ البحر، يوفر غواصو AivyMaes غوصًا مباشرًا (يدخلون سيرًا على الأقدام) إلى مواقع الغوص الطينية الشهيرة عالميًا في Dauin، بما في ذلك الشعاب المرجانية المنزلية الشهيرة، AivyMaes House Reef، والمعروفة في محمية Población 1 Dauin North البحرية، المحمية منذ أكثر من 40 عامًا. يزخر هذا الموقع بمخلوقات ماكرو استثنائية، مما يجعله ملاذًا لمصوري تحت الماء، وجنة ماكرو، وجنة واسعة الزاوية لعشاق الحياة البحرية.

داوين الشمالية والجنوبية – الغوص على الشاطئ / الوحل عمق: 5–25 مترًا رملًا أسود مائلًا مع حطام متناثر وهياكل اصطناعية تجذب المخلوقات، مثل سمك الضفدع، وسمك الأنابيب، ونطاطيات البحر، وأفراس البحر، أخطبوط (بما في ذلك المحاكاة والعجب) ممتاز للماكرو تصوير والغوص الليلي.

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محمية ماسابلود - الشعاب المرجانية النابضة بالحياة مع مشاهدة السلاحف من حين لآخر الشعاب المرجانية / المحمية البحرية عمقمن ٥ إلى ٣٠ مترًا - شعاب مرجانية نابضة بالحياة مع غطاء مرجاني جيد وأسماك أسراب. أسماك الفوسيليرز، والنهاش، والسلاحف، وثعابين الموراي. رؤية ممتازة، مناسبة للتصوير من زاوية واسعة ومقربة.

السيارات و جيناما-آن - مدى العمق: يزخر موقع حطام السيارات بالمخلوقات البحرية الكبيرة وأسماك الشعاب المرجانية، بما في ذلك أسماك الأسد، وأسماك الموراي، وسمك الراي اللاسع ذي البقع الزرقاء، وسمك الضفدع، وسمكة أنبوب الشبح، وسرطانات البورسلين، وسمكة أنبوب الشبح الهارلكوين، وسمكة التمساح، وسمكة الملاك الإمبراطور، وعاريات البزاق، وروبيان الملاكم. غالبًا ما تُغطى حطام السفن نفسها بالشعاب المرجانية الملونة والإسفنج ومراوح البحر، مما يوفر فرصًا ممتازة لـ التصوير تحت الماء.

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سواء كنت غواصًا متمرسًا أو مبتدئًا حريصًا على استكشاف العالم تحت الماء، فإن داوين توفر لك فرص غوص لا مثيل لها. غواصو أيفي مايس نقدم خدمات استثنائية، وإرشادات خبيرة، والتزامًا مشتركًا بالحفاظ على البيئة البحرية. باختيارك الغوص مع منتجعاتنا، فأنت لا تخوض مغامرة لا تُنسى فحسب، بل تدعم أيضًا جهود حماية محيطاتنا والحفاظ عليها للأجيال القادمة. مدربونا ومدربونا ذوو الخبرة مدربون على رصد الكائنات البحرية، مما يضمن للضيوف تجربة غوص غنية واعية بيئيًا.

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@جاكتارين
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

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كيف تقوم بتجهيز الأسطوانة الجانبية؟

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◀️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
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✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر.

أهلاً بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم الغوص تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار الغوص، من وجهات سفر غوص رائعة وتقييمات صادقة للمعدات إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة عن الغوص تحت الماء.

سواءً كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع دائم، وإلهامك، واستعدادك لغوصتك القادمة. انضم إلينا، واستكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تدع أي مغامرة تفوتك!

للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه:

📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com

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