داوين وزامبوانجيتا، نيجروس أورينتال، عاصمة سمك الضفدع الهوائي في الفلبين!

إشارات نوع Antennarius!

جاذبية إغرائه. هذا المخلوق الجذاب، المفضل لدى الغواصين على الإطلاق، يتجاوز وجهه الجامد وتثاؤبه المميز.

تعتبر هذه السمكة معروفة جيدًا لمحبي التصوير الفوتوغرافي تحت الماء والغواصين المخضرمين، وهي سمكة تبدو خيالية بالنسبة لمعظم الناس واكتشافًا خياليًا بالنسبة للآخرين.

تتحرك سمكة الضفدع حول الشعاب المرجانية باستخدام الدفع النفاث من خلال فتحات تقع أسفل زعانفها الصدرية. وإذا لم تكن قادرة على وضع الكرة في الماء مثل البالون، فيمكنها أيضًا المشي باستخدام زعانفها الصدرية والحوضية.

سمكة الضفدع الأنتناريوس عاصمة الفلبين 2

Photo Credit: Analynne Sison ( Spotter Trainer & CEO Silver Reef Dive Resort).

توجد في داوين وزامبوانجيتا، في نيجروس أورينتال، مجموعة متنوعة من أنواع أسماك الضفادع التي تعيش على سواحلهما وجزيرة آبو المجاورة. وقد تم توثيق 12 نوعًا من أسماك الضفادع، التي يبحث عنها الغواصون بشدة، هنا في مياهنا مع وجود ما لا يقل عن 13 نوعًا موزعة في فيساياس، المنطقة الوسطى من الفلبين.

مؤخرًا، قام المدير التنفيذي ومدرب المراقبة في منتجع الغوص Silver Reef، مع عالم الأحياء البحرية المعروف باسم "دكتور فروجفيش" دانيال جيري، والذي درس أسماك الضفدع لمدة 10 سنوات، بتوثيق سمكة ضفدع من نوع هيسبيد/شاجي في زامبوانجيتا، المدينة المجاورة لداوين والمعروفة باسم عاصمة الغوص في جزيرة نيجروس، الفلبين. وبعد إجراء الكثير من الأبحاث، يُعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن تكون هذه أول مشاهدة موثقة لهذا النوع في مقاطعة نيجروس أورينتال.

يؤكد العديد من مرشدي الغوص أن مشاهدة محتملة حدثت في عام 2010، ولكن لا توجد صور تدعم ذلك. وتقريباً كل الصور الموجودة على الإنترنت، مع تضمين المواقع، هي من إندونيسيا ولم يتم العثور على أي منها (تم تحديدها بشكل صحيح) من الفلبين، لذا فمن المحتمل أن تكون هذه هي المشاهدة الأولى، إن لم تكن الأولى، الموثقة لهذا النوع في البلاد. لقد كان هذا اكتشافاً ملحمياً بالفعل من قبل راندال جان، وهو غواص تقني انتقل إلى داوين، حيث تعد الشعاب المرجانية في منزله موطناً لزوج من أسماك الضفادع الصفراء الزاهية التي تشبه المانجو. سيتعين على إحدى فناناتنا المحليات، ألما زوسان، تعديل ملصق أسماك الضفادع في فيساياس ليشمل هذا النوع الثالث عشر.

يبدأ موسم أسماك الضفادع في داوين وزامبوانجيتا نيجروس أورينتال عادة في شهر فبراير ويستمر حتى شهر أغسطس، ولكن الطبيعة ترسم مسارها الخاص، لذا فإن هذا مجرد متوسط. تظهر بعض الأسماك مبكرًا بعض الشيء بينما تظهر أسماك أخرى متأخرة وتبقى لفترة أطول، مما يعني أن هناك عددًا قليلًا منها يبقى في المنطقة ليجده أولئك الذين يعرفون مكان اختبائهم أو الذين يحضرون الدورات التخصصية المجدولة للدكتور فروجفيش.

لقد زارنا مؤخرًا دانييل جيري، "دكتور فروجفيش"، الذي غاص معنا لتصوير أسماك الضفدع الأشعث/الخشنة، وتمكنا من الدردشة حول أسماك الضفدع، وتحديدًا حول ما هي اكتشافاته المفضلة وما هي السلوكيات الأكثر تذكرًا بالنسبة له.

"لقد وجدت بعض الاكتشافات التي لا تُنسى عندما يتعلق الأمر بسمكة الضفدع. أفضل اكتشاف لي على الإطلاق والذي ربما لن يتفوق عليه شيء كان في عام 2016. سافرت إلى أمبون بإندونيسيا بناءً على نصيحة تفيد بوجود مشاهدات مؤكدة لسمكة الضفدع المخدرة. كنت محظوظًا بما يكفي لرؤية اثنين منهم في غطستي الثانية.

كان هناك اكتشاف مذهل آخر في مالاباسكوا بالفلبين في عام 2022. أخذني مرشدي المحلي المفضل هناك إلى إحدى مناطقه السرية مع مرشدين إضافيين ووجدنا سمكة ضفدع ذات فم رخامي... مع بيض! كانت البيض التي لا تزال في طور النمو مكتملة النمو تقريبًا، وهي نسخ طبق الأصل من نسخها البالغة.

من أكثر الأشياء التي أحببتها على الإطلاق، بكل صراحة، كان هذا الزوج من سمك الضفدع الأشعث/الخشن. عشت في داوين لمدة 10 سنوات تقريبًا ولم أر أيًا منهما قط. لقد عثرت بالصدفة على سمكتي الضفدع هاتين أثناء زيارتي لداوين لمدة أسبوعين، وكان هذا توقيتًا مثاليًا.

لقد رأيت الكثير من سلوكيات سمكة الضفدع، ولكن بعضها كان مميزًا. لم أر قط سمكة ضفدع تأكل بعضها البعض، على الرغم من أنني رأيت محاولات لذلك. كان السلوك المفضل لدي هو تزاوج سمكتين من نوع Clown/Warty. تمكنت من مشاهدتهما وهما يغازلان بعضهما البعض، ويسبحان، ويتزاوجان، وشاهدت طوف البيض يطفو بعيدًا. جاء ذكر سمكة ضفدع ثانٍ يركض فوق الصخور بعد بضع ثوانٍ، ولكن للأسف كان متأخرًا جدًا عن الحفلة.

أحب دائمًا رؤية ذكر سمكة الضفدع وهو يحاول مغازلة أنثى. يحب الذكور رفع زعانفهم وهز أجسادهم في كل مكان، وهو نوع غريب من رقصة سمكة الضفدع. لست متأكدًا من سبب قيامهم بذلك، لكن مشاهدته مضحكة للغاية.

إن مشاهدة افتراس سمكة الضفدع أمر نادر، ولكنه أيضًا متعة. لقد رأيت سمكة الضفدع تأكل مجموعة متنوعة من الفرائس، من سمكة الدبابير إلى سمكة التنين إلى سمكة الكاردينال. وكان الافتراس المفضل الذي شهدته أثناء تصوير فيلم لقناة بي بي سي "كوكب الأرض"، والذي تم تصويره في داوين، حيث شاهدنا سمكة ضفدع مهرجة/ثؤلولية تلتهم سمكة أسد صغيرة، بأشواكها وكل شيء.

منتجع الغوص سيلفر ريف

الشعاب المرجانية الفضية تقدم خدمات التصوير الفوتوغرافي من قبل مراقبين متخصصين لديهم معرفة بمعدات الكاميرا واستخدامها قبل وأثناء الغوص. الهدف هو الصعود معًا إلى السطح، وأحيانًا باستخدام سكوتر تحت الماء كخدمة سيارات أجرة "فقط للاستيلاء عليها" للمصورين الذين يواجهون التيارات والتحديات الأخرى.

منتجع الغوص ايفي مايس

منتجع الغوص ايفي مايس يقع هذا المنتجع في موقع فريد في قلب شاطئ داوين، ويوفر إمكانية الوصول المباشر إلى أفضل ثلاثة مواقع للغوص في داوين، والتي تحتل باستمرار المرتبة العاشرة بين أفضل مواقع الغوص في العالم. سيساعدك مراقبونا المدربون بشكل احترافي في العثور على لقطة مثالية من زاوية واسعة أو ماكرو. مع وجود جزيرة أبو على بعد 35 دقيقة فقط بالقارب، نقدم لك تجربة غوص من الطراز العالمي.

المستكشفون البحر

أنشئت في 1989، المستكشفون البحر يعد مركز الغوص الرائد في فيساياس مركزًا عالميًا للغوص مع الحبار المزخرف والأخطبوط المقلد وسمك العقرب في أمبون وأسماك القرش المراوغة في مالاباسكوا. استكشف داوين وسيبالاي لمزيد من الحياة البحرية المذهلة. يضمن خبراء الغوص الفلبينيون المخضرمون لدينا غوصًا لا يُنسى. اكتشف الفلبين - اغوص بابتسامة.

منتجع أزور للغوص

• منتجع أزور للغوص تتمثل رؤية منتجع أزور في تقديم خدمة عالمية المستوى، وفي نهاية المطاف تحقيق التميز في صناعة الغوص. يعتبر منتجع أزور جوهر الروح الفلبينية، فهو دافئ مثل المياه الزرقاء الجذابة لشاطئه الخاص، ولطيف مثل سعف النخيل الذي ينحني في النسيم. المنتجع هو شهادة حية على التفاني في داوين كوجهة من شأنها أن تحقق أحلام الغوص.