مجلة الاشتراكات
إزالة الإعلانات مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا
تسجيل الدخول

دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية

تابعنا على أخبار جوجل
إشترك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية

هل بدأت، مثل الكثيرين حول العالم، في النقر على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بحثًا عن أماكن للزيارة، وشعرت بالارتياح لاستئناف بعض الشعور بالحياة الطبيعية للسفر الدولي، وتحلم أخيرًا بالقيام بتلك الرحلة التي بدأت التخطيط لها منذ سنوات؟ هل تدخل مصطلحات مثل ملاذ الجزيرة ومواقع الغوص والحياة البحرية في Google، أو تقوم بالبحث على Instagram باستخدام علامات التصنيف #beach و#ocean و#nature؟

إذا كان الأمر كذلك، فلا تنس إضافة هذه العلامة إلى قائمتك: صباح. مع شريط ساحلي يبلغ طوله 4,500 كيلومتر (بما في ذلك الجزر والبحيرات الشاطئية)، فإن صباح لديها الكثير لتقدمه بشواطئها البكر والحياة الساحرة تحت الماء. ولكن كمواطن عالمي متأثر بالتأثيرات السائدة لتغير المناخ، عليك أن تسأل نفسك - وأعدك بأن هذا هو سؤالنا الأخير - كيف تؤثر خطط سفري على المحيط؟ ومن ثم، لديك خيار للقيام به.

مع اقتراب يوم المحيط، نحثك على التعمق أكثر أثناء وضع خطط بشأن المكان الذي ستذهب إليه وماذا تفعل. كن مسافرا مسؤولا. تعرف على المجتمعات التي ترتبط حياتها بشكل معقد بموارد بحارنا. افهم لماذا إصدار أحكام قاسية حول الطريقة التي يضعون بها الطعام على موائدهم لا يفعل شيئًا في تقديم حلول تحمي حياتنا البحرية الثمينة، ثم اكتشف ما الذي يفعله. ساعد في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري الغني والجوانب غير الملموسة لثقافة صباح، كل ذلك أثناء وضع علامة على العناصر الموجودة في قائمة الأنواع والحيوانات البحرية التي يجب مشاهدتها.

إليك قائمة قصيرة لتبدأ بها.

استعادة المحار العملاق، واستعادة الشعاب المرجانية

تمنحك زيارة منتزه تونكو عبد الرحمن فرصة مثالية لتبلل قدميك إذا كنت لا تخطط للمغامرة بعيدًا عن عاصمة صباح. TARP عبارة عن مجموعة من الجزر التي تنتشر في المياه قبالة البر الرئيسي لجزيرة كوتا كينابالو وعلى أكبر جزرها - جزيرة جايا - جزيرة MERC، مركز أبحاث البيئة البحرية. يعد المركز موقعًا تعليميًا بيئيًا حائزًا على جوائز، ويمكن لزوار المركز المشاركة في جولة إرشادية مدتها ساعة، أو قضاء يوم كامل مع عالم الأحياء البحرية، والتعلم بشكل مباشر عن إنتاج واستعادة المحار العملاق، وفهم أهميتها البيئية لشعابنا المرجانية.

صور 1
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 8

يلعب المحار العملاق دورًا كبيرًا في تصفية مياه البحر، مما يساعد على مكافحة تكاثر الطحالب المفرطة. الصورة المرفقة الائتمان: ميرك

قم بالتسجيل كـ EcoDiver

على الرغم من أنها رحلة إلى مانتاناني (ساعة ونصف بالسيارة من كوتا كينابالو تليها ساعة أخرى بالقارب)، إلا أن مياهها الفيروزية النقية وجمالها الطبيعي المذهل يجعلها تستحق الزيارة. نمت السياحة بشكل كبير في الجزيرة، وبينما فتح هذا فرصًا إضافية لسكانها لكسب الدخل، أصبحت الحاجة إلى مبادرات تدمج السياحة والحفظ وتنمية المجتمع واضحة للغاية. ريف تحقق من ماليزيا مشاريع في مانتاناني تهدف إلى تعزيز سبل عيش المجتمع من خلال بناء القدرات والتدريب على المهارات، وتحسين رفاهتهم من خلال إدارة النفايات، وخلق الوعي حول فوائد الحفاظ على الشعاب المرجانية.

صور 2
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 9

يتم تدريب الغواصين البيئيين المعتمدين على إجراء مسوحات فحص الشعاب المرجانية، والتي يتم إجراؤها سنويًا لمراقبة صحة الشعاب المرجانية، بما في ذلك في ماتاناني. الصورة المرفقة الائتمان: ريف تشيك ماليزيا

دعم جهود المرأة في تنويع المنتجات

في أجزاء كثيرة من العالم، تلعب المرأة دورًا حاسمًا في إدارة الموارد الطبيعية، وينطبق الشيء نفسه على المجتمعات الجزرية في صباح. ما عليك سوى النظر إلى الشمال في الموقع البحري المحمي متعدد الاستخدامات في منتزه تون مصطفى، حيث اجتمعت مجموعة من النساء معًا للعمل من خلال لانووهي كيان مسجل ينتج الصابون من زيت الطهي المستعمل. فهم لا يكملون مصدر دخلهم الأساسي فحسب، وبالتالي يقللون من اعتمادهم على الدخل من الأسماك، بل يقومون أيضًا بتوجيه نسبة من أرباحهم نحو أنشطة الحفظ التي تديرها مجتمعاتهم.

وبالمثل، قبالة سيمبورنا، وهي بلدة صغيرة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لصباح والمعروفة باسم بوابة ملاذ الغوص في صباح، تسعى أعضاء منظمة نساء أومادال (WAPO) إلى تحسين أمن دخلهن، مع تعزيز الوعي البيئي وحمايتها. تم تسجيل الجمعية في عام 2012 بدعم من الصندوق العالمي للطبيعة-ماليزيا وحتى اليوم، يواصل الأعضاء نشاطهم إنتاج وترويج الحرف اليدوية، بعد أن أحيا تقاليد النسيج باستخدام أوراق نخيل الباندانوس، واستكشف تصميمات ومنتجات جديدة لتوسيع عروض الحرف اليدوية. لدى WAPO أيضًا وحدة مخصصة تقوم بدوريات على شواطئ جزيرة أومادال لردع أنشطة الصيد الجائر للسلاحف.

صور 3
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 10

جوليانا، رائدة أعمال LA'NU، تقطع عشبة الليمون، وهو أحد المكونات المستخدمة في صناعة الصابون. الصورة المرفقة الائتمان: نورسي بيوتي لاب

صور 4
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 11

سجادة منسوجة بتصميم البيناماك (الجمبري)، من تصميم نساء أومادال. الصورة المرفقة تصوير: روزية جلاليد/وابو

التواصل ودعم المبادرات التي يقودها المجتمع

تقع مابول على بعد 20 دقيقة فقط من جزيرة سيبادان المشهورة عالميًا، وهي وجهة للغوص تجتذب الغواصين الدوليين والمحليين المهتمين بالمخلوقات الكبيرة النادرة والفريدة من نوعها. ولسوء الحظ، فإن العدد الكبير من السياح الذين ينجذبون إلى شواطئها ومياهها يضع ضغوطًا بيئية على الجزيرة، مما يجعل من الضروري زيادة قدرة الجزيرة على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد باستمرار على مواردها وتغير المناخ. وإدراكًا لهذا، سيمبورنا الخضراء أُنشئت منصة لتمكين الشباب والمجتمع المحلي من المشاركة في مجموعة من مبادرات الحفاظ على البيئة. يعمل المتطوعون بنشاط على إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، ويطورون مهاراتهم القيادية من خلال التدريب، ويتعلمون فن صناعة الأفلام لمشاركة قصص مجتمعهم، ويسعون لإيجاد حلول لمشاكل نقص المياه في مابول، وغير ذلك الكثير!

صور 5
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 12

تم عرض الجزء الأول من الفيلم القصير "قصص المناخ" الذي أخرجه شباب مابول في المسجد المحلي وحضره أكثر من 100 من سكان الجزيرة. الصورة المرفقة الائتمان: جرين سيمبورنا

استعادة الشعاب المرجانية قبالة سيمبورنا 

ما يقرب من 30 كيلومترا شمال شرق سيمبورنا هي جزيرة بوم بوم، قاعدة ل مركز البحوث والمحافظة على المناطق الاستوائية، أو TRACC، وهي منظمة مخصصة لحماية السلاحف البحرية واستعادة الشعاب المرجانية المتضررة. تتراوح البرامج التي تديرها TRACC من أسبوعين إلى أكثر من أربعة أشهر ويمكن أن تشمل أنشطة مثل إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية لاستعادة الوظائف البيئية، وإجراء البحوث العلمية والمسوحات للحصول على رؤية شاملة للبيئة البحرية، وإزالة نجم البحر ذو التاج الشوكي للسماح الشعاب المرجانية المتضررة من أجل البقاء والنمو، وأكثر من ذلك بكثير. برنامج ممتاز إذا كنت حريصًا على استعادة الشعاب المرجانية بشكل فعال، وإذا لم تكن غواصًا معتمدًا بعد، فإن TRACC تقدم دورات PADI لتتمكن من المضي قدمًا.

صور 6
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 13

تزدهر الشعاب المرجانية الاصطناعية المصممة لاستعادة التكوينات المرجانية في المياه قبالة جزيرة بوم بوم. الصورة المرفقة الائتمان: روبن فيليبو / TRACC بورنيو

قم بزيارة منطقة بحرية محمية

وأخيرًا وليس آخرًا، منطقة المحمية البحرية لجزر سوجود، وهو موقع يقع على الساحل الشرقي لولاية صباح ويضم جزر لانكايان وبيليان وتيجابيل. تتم إدارة SIMCA بشكل خاص بواسطة ريف جارديان، هدفها النهائي هو تحقيق التوازن بين احتياجات السياحة والمحافظة عليها. تقوم فرق مخصصة بمراقبة أنشطة تعشيش السلاحف وتعزيز الوعي بالحفاظ على السلاحف بين زوارها وإجراء مسوحات للشعاب المرجانية لمراقبة صحة الشعاب المرجانية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إنفاذ القيود على صيد الأسماك يسمح بازدهار أعداد الأسماك، سواء داخل حدود منطقة المحمية أو خارجها.

صور 8
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية 14

يمكن لزوار SIMCA دعم جهود الحفاظ على Reef Guardian من خلال تبني عش.

الصورة المرفقة حقوق النشر: Achier Chung/Reef Guardian

قد تكون مهتمًا أيضًا بمعرفة أنه بالقرب من SIMCA يوجد منتزه جزر السلاحف، وهو منتزه بحري تم نشره في الجريدة الرسمية في عام 1977. زوار جزيرة سيلينجان، إحدى الجزر الثلاث التي تشكل المنتزه، محظوظون برؤية السلاحف وهي تعشش بشكل يومي ويستمتعون بها. فرصة المشاركة في برنامج تبني السلاحف.

انها في يديك. لا يوجد إجراء صغير جدًا. لا يذهب أي جهد دون تقدير. من خلال التكيف مع المثل القديم، بصرف النظر عن آثار أقدامك، فإننا ندعوك لترك تأثير إيجابي على شعابنا المرجانية. لا، نحن لا نقترح عليك أن تخطو على شعابنا المرجانية!

نراكم في صباح.

بقلم روبن فيليبو

الأحدث حلقة بودكاست من مجلة غواص الغطس
في هذا الفيديو، نستكشف عملية فتح صندوق قناع Mares Force-X الجديد كليًا - أحد أحدث الابتكارات من Mares في تكنولوجيا أقنعة الغوص. انضم إليّ وأنا ألقي نظرة أولى على محتويات الصندوق، وأشارك انطباعاتي الأولية عن جودة التصنيع والراحة والتصميم وسهولة الاستخدام، وأسلط الضوء على بعض الميزات البارزة التي تجعل هذا القناع بمثابة تغيير محتمل لقواعد اللعبة بالنسبة للغواصين من جميع المستويات. الميزات الرئيسية المغطاة: تصميم منخفض الحجم، تفكيك بدون أدوات، عدسة زجاجية مقواة قابلة للإزالة وواضحة للغاية، ملاءمة وختم تنورة السيليكون الناعمة، مشابك حزام سريعة التعديل، تصميم خفيف الوزن وسهل السفر، سواء كنت غواصًا مبتدئًا تبحث عن قناعك الأول أو محترفًا متمرسًا فضوليًا بشأن أحدث إصدار من Mares، فإن هذه النظرة العامة العملية ستمنحك نظرة صادقة عن قرب لما يجلبه Force-X إلى الطاولة. 📦 ماذا يوجد في الصندوق؟ 🗣️ كيف تشعر عندما تكون خارج الصندوق؟ 🤿هل سأخذه للغوص غدًا؟ 🔔 لا تنسى الإعجاب والتعليق والاشتراك للحصول على مراجعة اختبار الغوص الكاملة قريبًا! يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للحصول على المزيد من أخبار الغوص والتصوير تحت الماء والتلميحات والنصائح وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط تابعة مهمة يجب متابعتها 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص 𝐮𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬. https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ◀️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحباً بكم في مجلة غواص السكوبا! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بالعالم تحت الماء. باعتبارنا مجلة توزيع مجانية في أوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية، فإننا نقدم لك أحدث الأخبار في عالم الغوص، بدءًا من وجهات السفر الرائعة للغوص ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا محترفًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن المحتوى الخاص بنا مصمم لإبقائك مطلعًا ومستلهمًا ومستعدًا لغوصتك التالية. انضم إلينا واستكشف وابق على اتصال بعالم الغوص معنا! انضم إلينا ولا تفوت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح السفر للغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، والغوصات الملحمية، وأخبار الغوص، والقصص تحت الماء!
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLkxMQm01RmFHMjNJ

فتح صندوق قناع Mares Force-X – الانطباعات الأولى والنظرة العملية!

قد يبدو الأمر غير ضار... لكن لمسة واحدة قد تُلحق الضرر بالشعاب المرجانية الهشة أو تُسبب لك لسعة. احترم عالم ما تحت الماء. #نصائح_الغوص #سلامة_الشعاب_المرجانية #قواعد_تحت_الماء تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLm91bXNxeEg3eGV3

اللمس قد يقتل - أنت أو المحيط

الغوص مع رفيق لا يقتصر على البقاء قريبًا فحسب، بل يعني أيضًا الاستعداد في حال غيابه فجأة. إليك كيفية تحسين عقليتك. #نصائح_الغوص #نظام_الرفيق #غواص_معتمد_على_الذات تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني لمزيد من أخبار الغوص، والتصوير تحت الماء، والنصائح والإرشادات، وتقارير السفر: https://divernet.com/ ✅ روابط هامة للشركاء التابعين للمتابعة 🔗 احصل على خصم 15% على عرض eSIM الدولي! استخدم الكود: SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 تسوق معدات الغوص هنا: https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 🔔انضم إلى فريقنا المتخصص في الغوص تابعونا على youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 ابق على اتصال معنا. فيسبوك: https://www.facebook.com/DivernetUK/ إنستجرام: https://www.instagram.com/diver_magazine/ سلاسل: https://www.threads.net/@diver_magazine تويتر (X): https://x.com/DiverNetUK/ تيك توك: https://www.tiktok.com/@scubadivermag الموقع الإلكتروني: https://divernet.com/ الموقع الإلكتروني: https://godivingshow.com/ الموقع الإلكتروني: https://rorkmedia.com/ 📩 للاستفسارات التجارية: info@scubadivermag.com ============================== 🎬 مقاطع فيديو مقترحة لك: ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ==================================== ✅ نبذة عن مجلة سكوبا دايفر. مرحبًا بكم في مجلة سكوبا دايفر! نحن شغوفون بكل ما يتعلق بعالم ما تحت الماء. بصفتنا مجلة مجانية التوزيع في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية، نقدم لكم أحدث أخبار غوص السكوبا، بدءًا من وجهات سفر الغوص الرائعة ومراجعات المعدات الصادقة إلى نصائح الخبراء والأخبار والقصص الملهمة تحت الماء. سواء كنت غواصًا متمرسًا أو بدأت للتو رحلتك تحت الماء، فإن محتوانا مصمم لإبقائك على اطلاع وإلهام وجاهزًا لغوصتك القادمة. انضم إلينا، استكشف، وابقَ على تواصل مع عالم الغوص! انضم إلينا ولا تفوّت أي مغامرة! للاستفسارات التجارية، يُرجى استخدام معلومات الاتصال أدناه: 📩 البريد الإلكتروني: info@scubadivermag.com 🔔 هل تحب الغوص؟ اشترك الآن للحصول على نصائح سفر الغوص، ومراجعات المعدات، ونصائح الغوص، وغوصات رائعة، وأخبار الغوص، وقصص تحت الماء! https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1
YouTube Video VVVrb0p1LU9WVTdxYy14YldvelNNUktRLlZjdEF6WTR1YWtJ

الغوص مع صديق - ولكن فكر وكأنك بمفردك

اشترك!

لنبقى على تواصل!

احصل على تقرير أسبوعي عن جميع أخبار ومقالات Divernet قناع سكوبا
نحن لا بريد عشوائي! اقرأ ⁩سياسة الخصوصية⁧⁩ للمزيد من المعلومات.
اشترك!
إخطار
ضيف

0 التعليقات
معظم صوت
الأحدث أقدم
التقيمات المضمنة
عرض جميع التعليقات
أحدث التعليقات
أورس سانك: مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة
مايكل كولسون: أفضل حقائب الغوص لرحلات الغوص في عام 2025
توم هيوز: أفضل أقنعة الغوص لعام 2025
ديفيد بروتز: مراجعة تلفزيونية: سمكة قرش! مياهٌ مليئة بالمشاهير
تروي: تظهر أحصنة البحر الإنجليزية بأيدي الغوغاء
أخبار حديثة
دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية دليل المسافرين لحماية بحار وشعاب صباح المرجانية
تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز تم رصد سمكة قرش ملاك قبالة سواحل غرب ويلز
مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب مرشد الغوص في حالة حرجة بعد حادثة مروحة القارب
كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني كورنوال تدخل في روح الأسبوع البحري الوطني
أسرار من الأعماق تظهر في نيويورك أسرار من الأعماق تظهر في نيويورك
مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة مدرب غوص يضرب بشدة بسبب سقوط دبابة
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
الصور غير المنسوبة على هذا الموقع هي حقوق الطبع والنشر للمصور.
اتصل بمجلة DIVER للتفاصيل.
فيسبوك اكس تويتر Instagram يوتيوب المواضيع تیک تاک
Copyright 2025  رورك ميديا ​​المحدودة. كل الحقوق محفوظة.
اشتراكات الهدايا
اشترك مقابل 3 جنيهات إسترلينية شهريًا